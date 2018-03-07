主打「人性至上」　台灣移民二代楊安澤宣布參選美國總統

下屆美國總統大選將在 2020 年登場，現任總統川普積極尋求連任，民主黨內也有多人表露參選意願，其中台灣移民第二代、在紐約土生土長的華裔企業家楊安澤（ Andrew Yang ）也宣布參選 2020 年美國總統。
《紐約時報》報導，許多尋求提名的民主黨人士，政見的焦點多在「捍衛 DACA （童年抵達者暫緩驅逐辦法）」、重返巴黎氣候協定等議題，只有楊安澤關注到可能會出現的機器人末日（ robot apocalypse ）。
現年 43 歲的楊安澤出生於紐約上州，父母均來自台灣，自布朗大學和哥倫比亞大學法學院畢業後，他曾到一間律師事務所工作，之後投入科技業工作，他也曾在紐約成立非營利機構「為美國創業」（ Venture For America ），協助年輕人創業、創造工作機會。
報導指出，楊安澤的競選口號是「人性至上」（ Humanity First ），他以自動駕駛為例，認為自動化和先進的人工智能會使數百萬個工作機會消失，美國需要採取積極措施來應變，防止出現經濟大恐慌等級的失業率和社會整體崩潰。
對此，他提出了「自由紅利」（ Freedom Dividend ）政策，由聯邦政府每月發放 1000 美元給 18 歲至 64 歲的國民，無論其收入或就業狀況如何，這是他認為的人民基本收入（ Universal Basic Income ），即使在自動化的衝擊下，也可以保障國民脫離貧窮線。
楊安澤在去年 11 月已向美國聯邦選舉委員會（ Federal Election Commission ）遞交參選文件，他也是繼已故共和黨籍參議員鄺友良之後，史上第二位宣布參選美國總統的華人。目前楊安澤已募得 13 萬美元（約新台幣 383 萬元）的競選資金，他表示有信心能從科技業和其他領域的支持者處募來數百萬美元的競選經費。