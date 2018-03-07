主打「人性至上」　台灣移民二代楊安澤宣布參選美國總統

下屆美國總統大選將在 2020 年登場，現任總統川普積極尋求連任，民主黨內也有多人表露參選意願，其中台灣移民第二代、在紐約土生土長的華裔企業家楊安澤（ Andrew Yang ）也宣布參選 2020 年美國總統。

《紐約時報》報導，許多尋求提名的民主黨人士，政見的焦點多在「捍衛 DACA （童年抵達者暫緩驅逐辦法）」、重返巴黎氣候協定等議題，只有楊安澤關注到可能會出現的機器人末日（ robot apocalypse ）。

現年 43 歲的楊安澤出生於紐約上州，父母均來自台灣，自布朗大學和哥倫比亞大學法學院畢業後，他曾到一間律師事務所工作，之後投入科技業工作，他也曾在紐約成立非營利機構「為美國創業」（ Venture For America ），協助年輕人創業、創造工作機會。