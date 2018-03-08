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娛樂

美聲雙人組DAVICHI要來了　愚人節台北開唱

記者陳雅蘭／台北報導2018/03/08 13:34
▲DAVICHI四月來台開唱。（圖／就是娛樂 , 2018.3.8）
▲DAVICHI四月來台開唱。（圖／就是娛樂 , 2018.3.8）

由李海莉及姜珉耿組成的雙人女子團體「DAVICHI」上月22日出道滿10周年，她們不但發行過數張專輯及單曲，更是韓劇電視原聲帶的寵兒，為此受封「OST 女帝」。人氣實力兼具的兩人，也確定將於4月1日來台會粉絲，DAVICHI得知台灣有不少她們的歌迷，相當期待屆時的碰面，更喊話要大家推薦私房景點，想享受在地風情。

DAVICHI成軍10周年，一月時更推出第三張正規專輯《&10》，成績相當亮眼，而她們更曾為《太陽的後裔》、《沒關係，是愛情啊》、《步步驚心：麗》等夯劇配唱插曲，其中《太陽》的〈This Love〉MV還突破5000萬次點閱，不管外貌、實力獲人氣，都不容小覷。


▲DAVICHI四月來台開唱。（圖／就是娛樂 , 2018.3.8）

她們得知將來台舉辦演唱會後，敏京表示歉意地說：「出道10周年才來台很不好意思，之前在韓國辦活動時，有感受到台灣歌迷很熱情，當面跟我說要一定要來台灣開演唱會，還記得當時的情景，就像昨天一樣，現在終於要實現這個承諾了，很期待演唱會這天快來。」更喊話因為沒去過台灣，要歌迷推薦私房景點，有時間會去享受在地風情。而海麗則說：「這次會特別準備全新的演唱會曲目編排帶給台灣歌迷，大家所期待的韓劇夯歌會儘量都唱給大家聽，曾經私人行程來過台灣兩次，印象深刻是台灣夜市東西很好吃、好熱鬧，在夜市有吃餛飩湯，這次來台想去九份觀光，很期待九份的夜景！大家也可以留言推薦我們台灣好玩的景點喔！」

DAVICHI台北演唱會「1st LIVE in Taipei 2018 DAVICHI Chord」將於4月1日在ATT SHOWBOX舉辦，票價一律3000元（全站席）3月10日下午一點在KKTIX、全家便利商店開賣，更多資訊可至主辦單位臉書及售票網查詢。

關鍵字davichi
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