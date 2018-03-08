美聲雙人組DAVICHI要來了　愚人節台北開唱

由李海莉及姜珉耿組成的雙人女子團體「DAVICHI」上月22日出道滿10周年，她們不但發行過數張專輯及單曲，更是韓劇電視原聲帶的寵兒，為此受封「OST 女帝」。人氣實力兼具的兩人，也確定將於4月1日來台會粉絲，DAVICHI得知台灣有不少她們的歌迷，相當期待屆時的碰面，更喊話要大家推薦私房景點，想享受在地風情。

DAVICHI成軍10周年，一月時更推出第三張正規專輯《&10》，成績相當亮眼，而她們更曾為《太陽的後裔》、《沒關係，是愛情啊》、《步步驚心：麗》等夯劇配唱插曲，其中《太陽》的〈This Love〉MV還突破5000萬次點閱，不管外貌、實力獲人氣，都不容小覷。