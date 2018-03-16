跟著基金大贏家　翻轉財富力

在經濟擴張及企業獲利成長兩大核心趨勢下，今（2018）年全球股市仍以震盪走高的機率較高，尤其5G、物聯網等科技創新已呈現跳躍式的爆發，成為一股不可逆的投資浪潮，想要預約明日財富力，現在就得趕緊進場！

復華數位經濟基金歷年榮獲20多座科技大獎，網羅數位、科技、通訊等趨勢潛力股，成立近18年囊括逾20座大獎，成績輝煌。



▲復華數位經濟基金歷年榮獲20多座科技大獎。（圖／投信投顧公會，復華投信整理，統計至2018/2/28，基金成立日期：2000/5/10，投信投顧公會分類：國內投資股票型。）

復華數位經濟基金歷年拿下20多座科技基金獎，其經理人周奇賢參訪今年西班牙舉行的世界行動通訊大會（MWC, Mobile World Congress），他認為在5G通訊標準的制定，以及商業化可望提早到來的情況下，將是全球科技產業的轉捩點，隨著運算能力及傳輸速度更大更快，加上人類無限的想像力，各種創新科技的應用將大鳴大放，千載難逢的投資機會也可望順勢崛起。



▲5G帶動科技產業大爆發，投資機會崛起。（圖／復華提供）

針對今年2月初引發的國際股市回檔，周奇賢說明，主因是美國薪資增速上升，導致市場對美國聯準會（Fed）加速升息的擔憂，並引發獲利了結賣壓，但適度的修正實屬健康，且今年以來外資仍呈淨買超台股，在美股及全球股市反應仍然未改變下，台股後市仍可期待，若擔心風險情緒或政策變動造成行情波動，建議可透過定時定額或分批進場的方式布局。

從評價面觀察，MSCI全球指數資訊科技類股之2017年本益比約20倍，根據彭博數據推估2018年則約17.5倍，仍處長期合理區間，且相較於其他類股，科技類股之2018年預估獲利年成長14.8%仍屬高成長，目前尚處於初升階段。

展望未來投資前景，全球科技趨勢仍是布局重心，尤其自動駕駛、飛行電動機車都已成為不可逆的趨勢，想把握未來科技，現在就要跟上腳步進場！

一年一度的基金獎已陸續公布名單，復華投信今（2018）年已榮獲《指標》、《晨星》、《Smart智富》及《理柏》等多項大獎，除了第三度榮獲《Smart智富》的「股票型基金團隊研究獎」，成為唯一6屆登台領獎、囊括8座團隊獎的投信公司，且成立廿周年來累積逾百座基金大獎！為回饋這份榮耀，復華投信表示即日起網路定時定額復華精選基金，可享終身扣款0手續費優惠！

建議投資人不妨透過定時定額或分批進場布局復華基金，把握下一波投資契機。