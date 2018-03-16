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財經

跟著基金大贏家　翻轉財富力

財經中心／綜合報導2018/03/16 10:04
▲復華數位經濟基金經理人周奇賢。（圖／復華投信提供）
▲復華數位經濟基金經理人周奇賢。（圖／復華投信提供）

在經濟擴張及企業獲利成長兩大核心趨勢下，今（2018）年全球股市仍以震盪走高的機率較高，尤其5G、物聯網等科技創新已呈現跳躍式的爆發，成為一股不可逆的投資浪潮，想要預約明日財富力，現在就得趕緊進場！

復華數位經濟基金歷年榮獲20多座科技大獎，網羅數位、科技、通訊等趨勢潛力股，成立近18年囊括逾20座大獎，成績輝煌。


▲復華數位經濟基金歷年榮獲20多座科技大獎。（圖／投信投顧公會，復華投信整理，統計至2018/2/28，基金成立日期：2000/5/10，投信投顧公會分類：國內投資股票型。）

復華數位經濟基金歷年拿下20多座科技基金獎，其經理人周奇賢參訪今年西班牙舉行的世界行動通訊大會（MWC, Mobile World Congress），他認為在5G通訊標準的制定，以及商業化可望提早到來的情況下，將是全球科技產業的轉捩點，隨著運算能力及傳輸速度更大更快，加上人類無限的想像力，各種創新科技的應用將大鳴大放，千載難逢的投資機會也可望順勢崛起。


▲5G帶動科技產業大爆發，投資機會崛起。（圖／復華提供）

針對今年2月初引發的國際股市回檔，周奇賢說明，主因是美國薪資增速上升，導致市場對美國聯準會（Fed）加速升息的擔憂，並引發獲利了結賣壓，但適度的修正實屬健康，且今年以來外資仍呈淨買超台股，在美股及全球股市反應仍然未改變下，台股後市仍可期待，若擔心風險情緒或政策變動造成行情波動，建議可透過定時定額或分批進場的方式布局。

從評價面觀察，MSCI全球指數資訊科技類股之2017年本益比約20倍，根據彭博數據推估2018年則約17.5倍，仍處長期合理區間，且相較於其他類股，科技類股之2018年預估獲利年成長14.8%仍屬高成長，目前尚處於初升階段。

展望未來投資前景，全球科技趨勢仍是布局重心，尤其自動駕駛、飛行電動機車都已成為不可逆的趨勢，想把握未來科技，現在就要跟上腳步進場！

一年一度的基金獎已陸續公布名單，復華投信今（2018）年已榮獲《指標》、《晨星》、《Smart智富》及《理柏》等多項大獎，除了第三度榮獲《Smart智富》的「股票型基金團隊研究獎」，成為唯一6屆登台領獎、囊括8座團隊獎的投信公司，且成立廿周年來累積逾百座基金大獎！為回饋這份榮耀，復華投信表示即日起網路定時定額復華精選基金，可享終身扣款0手續費優惠！

建議投資人不妨透過定時定額或分批進場布局復華基金，把握下一波投資契機。

更多訊息>>https://goo.gl/BKhoJ2

關鍵字smart智富復華基金基金投資科技產業世界行動通訊大會復華全球物聯網定時定額
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