綠營GG了？最新網路民調：北市30萬人不挺民進黨

2018 年底將舉行縣市長選舉，選情仍是未知數。有網友在批踢踢針對台北市長選情進行投票，統整出四點結論，其中竟有高達 85.8 %自認為「柯粉」的鄉民，表態年底不會投給民進黨候選人，預言著綠營在這場選戰中必定慘敗？

有網友在「批踢踢」中提出見解：「處理好跟民進黨的關係，這是柯文哲的無奈」，藉此調查「柯粉」們的選票情形，並擬出兩道題目：「如果你是柯粉，你年底會投給任何一個民進黨的候選人嗎？」「如果你不是柯粉，你認為柯粉會投給民進黨候選人嗎？」