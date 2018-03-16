綠營GG了？最新網路民調：北市30萬人不挺民進黨

2018 年底將舉行縣市長選舉，選情仍是未知數。有網友在批踢踢針對台北市長選情進行投票，統整出四點結論，其中竟有高達 85.8 %自認為「柯粉」的鄉民，表態年底不會投給民進黨候選人，預言著綠營在這場選戰中必定慘敗？
有網友在「批踢踢」中提出見解：「處理好跟民進黨的關係，這是柯文哲的無奈」，藉此調查「柯粉」們的選票情形，並擬出兩道題目：「如果你是柯粉，你年底會投給任何一個民進黨的候選人嗎？」「如果你不是柯粉，你認為柯粉會投給民進黨候選人嗎？」
調查結果出爐，鄉民統整出選票結果百分比，其中「自認為柯粉的鄉民有 85.8 ％不會在年底投給民進黨候選人」、「自認為柯粉的鄉民有 14.2 ％會在年底投給民進黨候選人」、「自認非柯粉的鄉民有 26.6 ％認為柯粉會投給民進黨候選人」、「自認非柯粉的鄉民有 73.3 ％認為柯粉不會投給民進黨候選人」。
鄉民鐵口直斷：「投給柯文哲的鐵票當中，有八成五以上絕對不會再投給民進黨。如果以柯自估在台北市的鐵票有 35 萬票統計，年底台北市已經有 30 萬票絕對不會投給民進黨」，好奇詢問：「綠媒體綠嘴打柯文哲打了一年多，已經有 30 萬柯粉絕對不會投給民進黨任何候選人，全國會有多少呢？可以推估至少有百萬柯粉討厭民進黨，這 100 萬人的討厭，民進黨經受得起嗎？」並指出這 100 萬人大多都是年輕人。不過批踢踢看板中的言論僅止於參考，並非代表台灣選民。