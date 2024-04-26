清心福全買一送一！星巴克、迷客夏、清原也買1送1　COMEBUY半價

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清心福全在外送平台Uber Eats上祭出獨家優惠，雙倍茶凍綠茶、雙倍茶凍奶綠2款限定手搖飲料「買一送一」。提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。
📌星巴克：foodpanda「買一送一」好友分享日
星巴克今（26）日一日限定，在熊貓foodpanda開喝2款「買一送一」好友分享日，全日於foodpanda點購特大杯冰美式咖啡、特大杯冰那堤，其中一杯由星巴克招待。特大杯冰美式咖啡2杯優惠價125元（原價250元）、特大杯冰那堤2杯優惠價150元（原價300元）。提醒大家，外送平台飲料製作標準將依循平台公告，不提供「備註」及「客製化」服務。
📌迷客夏：外送限定Uber Eats「買一送一」
迷客夏開喝葡萄初戀季，在外送平台Uber Eats上限定巨峰莓果啵啵、大正紅茶拿鐵「買一送一」優惠。提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。
📌清原「買一送一」！新莊化成店爽喝3天
總算等到清原「買一送一」限店優惠巡迴到北部，新北市新莊化成店今起連續3天，每天都有不同「指定品項買一送一」，4月26日甜水芋圓豆花（可換配料）、4月27日懷舊綠豆沙(L)、4月28日雙芋冰嫩仙草凍。提醒大家，限到店購買，數量有限售完為止；購買指定品項或加入店家官方@LINE，加碼再拿「優惠折價券」乙張，兌換時間為4月29日至5月12日，外送平台不適用。
清原芋圓 ╴新北化成店 資訊
地址：新北市新莊區化成路283號
電話：02-8521-7459
📌CoCo都可：日式杏仁凍茶「第二杯0元
本週五CoCo都可「日式杏仁凍茶第二杯0元」！滑順嫩Q的杏仁凍搭配日式焙茶結合紅茶，清爽不膩的滋味，助攻大家撐過快樂星期五迎接假日。提醒大家，活動飲品的甜度、冰塊固定比例不可調整；記得要先在官方LINE領券，於購物車中才能使用；限使用CoCo都可訂線上點單，優惠不併用；限當天使用；每人可獲得2張，限第2、4杯可享折扣；商品數量有限，售完為止；本活動商場門市/部分門市除外。
📌COMEBUY：Uber Eats外送「買一送一」
COMEBUY期間限定在Uber Eats外送平台上推出獨家優惠，酸甜好喝的檸檬綠茶、梅果茶2款手搖飲料「買一送一」。提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。