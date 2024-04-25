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只有今天！星巴克「買一送一」狂喝9小時　星冰樂半價菜單一次看

▲星巴克今13款「買一送一」上午11:00至晚上20:00開喝9小時！終於等到3款星冰樂也買一送一喝半價，夏日推薦清單一次整理。預告明天還有CoCo都可日式杏仁凍茶第二杯0元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克今13款「買一送一」上午11:00至晚上20:00開喝9小時！終於等到3款星冰樂也買一送一喝半價，夏日推薦清單一次整理。預告明天還有CoCo都可日式杏仁凍茶第二杯0元。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

咖啡飲料控準備衝了！只有今天，星巴克4月25日上午11:00至晚上20:00，13款「買一送一」狂喝9小時！還大方推出3款「星冰樂半價」，終於又等到星冰樂也買一送一，必喝夏日推薦清單一次整理告訴你。加碼預告明（26）日還有CoCo都可「日式杏仁凍茶第二杯0元」好康，手搖飲料優惠天天喝。

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📌只有今天！星巴克「買一送一」狂喝9小時　13款半價菜單有星冰樂
大家都在等的「星冰樂買一送一」就是今天！4月25日一日限定，星巴克「夏日推薦清單」13款「買一送一」從早到晚狂喝9小時半價，4月25日本週四11:00-20:00，一整天從早到晚有9小時可至全台星巴克門市，購買兩杯特大杯/冰熱/口味皆一致的指定品項飲料，其中一杯由星巴克招待。「夏日推薦清單」指定品項為摩卡可可碎片星冰樂、焦糖可可碎片星冰樂、醇濃抹茶星冰樂、草莓巴西莓椰奶風味星沁爽、特選馥郁那堤、焦糖瑪奇朵、美式咖啡、冷萃咖啡、夏日冰柚冷萃咖啡、玫瑰蜜香茶那堤、福吉茶那堤、醇濃抹茶那堤、蜜桃茉莉風味青茶。

▲星巴克4月15日至4月17日連續3天，推出「尋找迪士尼好友」截圖好友分享日「買一送一」優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
▲只有今天！終於等到星冰樂買一送一，星巴克13款「買一送一」狂喝9小時。（圖／記者蕭涵云攝）
必須鎖定摩卡可可碎片星冰樂、焦糖可可碎片星冰樂、醇濃抹茶星冰樂共3款「星冰樂買一送一」！一次給出最受歡迎的咖啡、可可、抹茶風味讓大家任選，不可能這麼貼心吧！清涼的夏日冰柚冷萃咖啡、蜜桃茉莉風味青茶、草莓巴西莓椰奶風味星沁爽也是划算又消暑，星巴克鐵粉們還不快衝一波。

提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

▲「21歲輕烏龍」系列新品，純茶、輕檸烏龍、輕乳烏龍3款嚐鮮。（圖／CoCo都可提供）
▲4月26日CoCo都可「日式杏仁凍茶第二杯0元」，也是買一送一好優惠。（圖／CoCo都可提供）
📌預約明天！CoCo都可「日式杏仁凍茶第二杯0元」
本週CoCo都可加碼優惠，明天4月26日CoCo都可「日式杏仁凍茶第二杯0元」！香Q的杏仁凍搭配香濃日式焙茶結合紅茶，清爽滑順的口感適合悶悶的下雨天，相當於快樂星期五爽喝日式杏仁凍茶「買一送一」。提醒大家，活動飲品的甜度、冰塊固定比例不可調整；記得要先在官方LINE領券，於購物車中才能使用；限使用CoCo都可訂線上點單，優惠不併用；限當天使用；每人可獲得2張，限第2、4杯可享折扣；商品數量有限，售完為止；本活動商場門市/部分門市除外。

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