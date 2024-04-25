只有今天！星巴克「買一送一」狂喝9小時　星冰樂半價菜單一次看

我是廣告 請繼續往下閱讀
大家都在等的「星冰樂買一送一」就是今天！4月25日一日限定，星巴克「夏日推薦清單」13款「買一送一」從早到晚狂喝9小時半價，4月25日本週四11:00-20:00，一整天從早到晚有9小時可至全台星巴克門市，購買兩杯特大杯/冰熱/口味皆一致的指定品項飲料，其中一杯由星巴克招待。「夏日推薦清單」指定品項為摩卡可可碎片星冰樂、焦糖可可碎片星冰樂、醇濃抹茶星冰樂、草莓巴西莓椰奶風味星沁爽、特選馥郁那堤、焦糖瑪奇朵、美式咖啡、冷萃咖啡、夏日冰柚冷萃咖啡、玫瑰蜜香茶那堤、福吉茶那堤、醇濃抹茶那堤、蜜桃茉莉風味青茶。
必須鎖定摩卡可可碎片星冰樂、焦糖可可碎片星冰樂、醇濃抹茶星冰樂共3款「星冰樂買一送一」！一次給出最受歡迎的咖啡、可可、抹茶風味讓大家任選，不可能這麼貼心吧！清涼的夏日冰柚冷萃咖啡、蜜桃茉莉風味青茶、草莓巴西莓椰奶風味星沁爽也是划算又消暑，星巴克鐵粉們還不快衝一波。
提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
📌預約明天！CoCo都可「日式杏仁凍茶第二杯0元」
本週CoCo都可加碼優惠，明天4月26日CoCo都可「日式杏仁凍茶第二杯0元」！香Q的杏仁凍搭配香濃日式焙茶結合紅茶，清爽滑順的口感適合悶悶的下雨天，相當於快樂星期五爽喝日式杏仁凍茶「買一送一」。提醒大家，活動飲品的甜度、冰塊固定比例不可調整；記得要先在官方LINE領券，於購物車中才能使用；限使用CoCo都可訂線上點單，優惠不併用；限當天使用；每人可獲得2張，限第2、4杯可享折扣；商品數量有限，售完為止；本活動商場門市/部分門市除外。