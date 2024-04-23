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星巴克13款「買一送一」咖啡飲品！3款「星冰樂半價」：總算等到

▲星巴克釋出「夏日推薦清單」，4月25日本週四大放送13款「買一送一」咖啡飲品！總算等到超狂3款摩卡可可碎片星冰樂、焦糖可可碎片星冰樂、醇濃抹茶星冰樂「爽喝半價」，菜單一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克釋出「夏日推薦清單」，4月25日本週四大放送13款「買一送一」咖啡飲品！總算等到超狂3款摩卡可可碎片星冰樂、焦糖可可碎片星冰樂、醇濃抹茶星冰樂「爽喝半價」，菜單一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

星巴克鐵粉們衝了！星巴克大方釋出「夏日推薦清單」，即將於4月25日本週四大放送13款「買一送一」咖啡飲品！其中更包含摩卡可可碎片星冰樂、焦糖可可碎片星冰樂、醇濃抹茶星冰樂，超狂一次祭出3款人氣「星冰樂爽喝半價」，粉絲嗨喊「總算等到有星冰樂」優惠，直呼「必須用新台幣支持」，優惠菜單一次整理給大家。

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📌星巴克4/25「買一送一」13款咖啡飲品！3款「星冰樂爽喝半價」
天氣越來越熱！星巴克貼心放送「夏日推薦清單」優惠，一舉推出13款人氣咖啡飲品「買一送一」！4月25日本週四11:00-20:00，一日限定連續9小時至全台星巴克門市，購買兩杯特大杯/冰熱/口味皆一致的指定品項飲料，其中一杯由星巴克招待。「夏日推薦清單」指定品項為摩卡可可碎片星冰樂、焦糖可可碎片星冰樂、醇濃抹茶星冰樂、草莓巴西莓椰奶風味星沁爽、特選馥郁那堤、焦糖瑪奇朵、美式咖啡、冷萃咖啡、夏日冰柚冷萃咖啡、玫瑰蜜香茶那堤、福吉茶那堤、醇濃抹茶那堤、蜜桃茉莉風味青茶。

▲星巴克4月15日至4月17日連續3天，推出「尋找迪士尼好友」截圖好友分享日「買一送一」優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克4月25日13款咖啡飲品「買一送一」！一日限定9小時還有3款「星冰樂爽喝半價」。（圖／記者蕭涵云攝）
推薦粉紅控必喝「草莓巴西莓椰奶風味星沁爽」、甜甜咖啡首選「焦糖瑪奇朵」、沁涼黑金「夏日冰柚冷萃咖啡」、夏日清涼「蜜桃茉莉風味青茶」。最令人興奮的是，這次優惠活動竟有3款星冰樂一次下折扣，摩卡可可碎片星冰樂、焦糖可可碎片星冰樂、醇濃抹茶星冰樂「通通爽喝半價」，引來粉絲嗨喊「總算等到有星冰樂」優惠，直呼「必須用新台幣支持」，真的不能再錯過。

提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

▲人氣手搖飲迷客夏聯名7-11，「蜜香娜杯紅茶拿鐵」2件65元限時優惠。（圖／迷客夏提供）
▲人氣手搖飲迷客夏聯名7-11，「蜜香娜杯紅茶拿鐵」2件65元限時優惠。（圖／迷客夏提供）
📌迷客夏：7-11開喝「蜜香娜杯紅茶拿鐵」2件65元
人氣手搖飲料迷客夏則攜手超商7-11推出PLUS版本的「蜜香娜杯紅茶拿鐵」，嚴選斯里蘭卡中低海拔盧哈娜茶葉打造的綠光鮮奶茶，搭配花東在地蜂蜜，淡雅甜香、喝起來清爽不膩，強強聯手24小時在小7都買得到。即日起至5月14日新品上市就祭出嚐鮮優惠，特價2件只要65元（原價38元/件），奶茶控必喝。

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