星巴克13款「買一送一」咖啡飲品！3款「星冰樂半價」：總算等到

我是廣告 請繼續往下閱讀
天氣越來越熱！星巴克貼心放送「夏日推薦清單」優惠，一舉推出13款人氣咖啡飲品「買一送一」！4月25日本週四11:00-20:00，一日限定連續9小時至全台星巴克門市，購買兩杯特大杯/冰熱/口味皆一致的指定品項飲料，其中一杯由星巴克招待。「夏日推薦清單」指定品項為摩卡可可碎片星冰樂、焦糖可可碎片星冰樂、醇濃抹茶星冰樂、草莓巴西莓椰奶風味星沁爽、特選馥郁那堤、焦糖瑪奇朵、美式咖啡、冷萃咖啡、夏日冰柚冷萃咖啡、玫瑰蜜香茶那堤、福吉茶那堤、醇濃抹茶那堤、蜜桃茉莉風味青茶。
推薦粉紅控必喝「草莓巴西莓椰奶風味星沁爽」、甜甜咖啡首選「焦糖瑪奇朵」、沁涼黑金「夏日冰柚冷萃咖啡」、夏日清涼「蜜桃茉莉風味青茶」。最令人興奮的是，這次優惠活動竟有3款星冰樂一次下折扣，摩卡可可碎片星冰樂、焦糖可可碎片星冰樂、醇濃抹茶星冰樂「通通爽喝半價」，引來粉絲嗨喊「總算等到有星冰樂」優惠，直呼「必須用新台幣支持」，真的不能再錯過。
提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
📌迷客夏：7-11開喝「蜜香娜杯紅茶拿鐵」2件65元
人氣手搖飲料迷客夏則攜手超商7-11推出PLUS版本的「