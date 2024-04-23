手搖優惠「買一送一」壓壓驚！星巴克、清原半價　CoCo第二杯0元

我是廣告 請繼續往下閱讀
星巴克即日起至5月3日每週三至五，於外送平台foodomo限定好友分享活動，指定飲品「買一送一」爽喝半價優惠。特大杯指定品項包括「美式」兩杯優惠價125元（原價250元）、「那堤」兩杯優惠價150元（原價300元）、「焦糖可可碎片星冰樂」兩杯優惠價185元（原價370元），幫大家試算，入手一杯咖啡飲品等於只要63起、每杯都是百元有找，連星冰樂一杯也只要93元，不用出門淋雨就能喝優惠實在很划算。提醒大家，外送平台飲料製作標準將依循平台公告，不提供「備註」以及「客製化」服務；不適用於門市現場點購，各行銷活動恕不合併使用。
📌新北市開喝清原「買一送一」！新莊化成店優惠連3天
清原歡慶聯名國內法國藍帶甜品師李侑昌「Wow的店」濃芋豆花系列新品上市，推出限店優惠「指定品項買一送一」，總算等到月底輪到新北市開喝，新莊化成店4月26日甜水芋圓豆花（可換配料）、4月27日懷舊綠豆沙(L)、4月28日雙芋冰嫩仙草凍。提醒大家，限到店購買，數量有限售完為止。
而且於活動期間至活動門市，購買指定品項或加入店家官方@LINE，還能加碼再獲得「優惠折價券」乙張，兌換時間為4月29日至5月12日，外送平台不在合作範圍內喔。
清原芋圓 ╴新北化成店 資訊
地址：新北市新莊區化成路283號
電話：02-8521-7459
📌CoCo都可買一送一！葡萄柚果粒茶、日式杏仁凍茶「第二杯0元」 國際珍奶日「第二杯10元」
初夏CoCo都可選用紅柚果粒調和清香綠茶打造「葡萄柚果粒茶」，明（24）日週三好友日在官方LINE領券、都可訂線上點單憑券可享「葡萄柚果粒茶第二杯0元」優惠；本週加碼4月26日也有「日式杏仁凍茶第二杯0元」好康！Q嫩綿密的杏仁凍結合日式焙茶與紅茶，香濃茶湯配上滑嫩甘甜的咬咬口感，清爽好喝。提醒大家，活動飲品的甜度、冰塊固定比例不可調整；記得要先在官方LINE領券，於購物車中才能使用；限使用CoCo都可訂線上點單，優惠不併用；限4月23日使用；每人可獲得2張，限第2、4杯可享折扣；商品數量有限，售完為止；本活動商場門市/部分門市除外。
即將迎接4月30日國際珍奶日，台灣之光珍珠奶茶當然也有優惠，CoCo都可祭出「珍珠奶茶第二杯10元」好康，相當於2杯大杯珍珠奶茶只要65元，超划算優惠還「不限組數」免領券！只要於4月27日至4月30日，使用都可訂線上點單就爽喝。提醒大家，全門市適用、但商場門市/部分門市無售該品項喔。