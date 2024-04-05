連假清原、清心、日出茶太「買一送一」！星巴克9大手搖優惠一覽

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日出茶太愚人節回歸的「黃金玉米濃湯冰沙」祭出「買一送一」優惠，即日起至4月5日，全會員可獲得「新品買一送一」券乙張；新加入日出茶太官方LINE會員，註冊還可獲得「新品折20元」券
📌清原：限店「買一送一」！
清原與國內法國藍帶甜品師李侑昌「Wow的店」首度聯名，大推6款濃芋豆花系列新品上市，加入手工炒製紅砂糖漿與Q彈芋圓的「甜水芋圓豆花」、非基改優質黃豆的大醇豆豆漿搭配大甲手工芋頭球的「濃芋豆漿豆花」、夢幻小紫芋搭配中式「茶蘊豆花」、以法式焦糖布丁為靈感的「炙燒焦糖豆花」則是內用限定、加入特調檸檬原汁的清新「青檸豆花」、消暑必吃的特製酸甜芒果丁泥「芒芒豆花」。
歡慶新品上市，清原悄悄推出限店「指定品項買一送一」優惠，斗南文元總店4月10日甜水芋圓豆花（可換料）、4月11日懷舊綠豆沙、4月12日雙芋冰嫩仙草凍；虎尾旗艦店4月13日甜水芋圓豆花（可換料）、4月14日懷舊綠豆沙、4月15日雙芋冰嫩仙草凍；新莊化成店4月26日甜水芋圓豆花（可換料）、4月27日懷舊綠豆沙、4月28日雙芋冰嫩仙草凍。提醒大家，限到店購買，數量有限售完為止；外送平台不在合作範圍內。
📌清心福全：限店大杯優多綠茶「買一送一」
南部的朋友有口福了，清心福全「高雄大寮光明店」歡慶開店週年，即日起至4月7日整個連假期間都是週年慶，祭出大杯優多綠茶「買一送一」好康優惠，限時11:00-13:00、17:00-19:00開喝。提醒大家，每人限購一組（大杯優多綠茶2杯）；僅限到店消費，不適用於外送或外送平台；優惠不併用。
📌康青龍：新品領券「買一送一」
康青龍全新將茉莉花清香綠茶加入手作軟嫩仙草，打造滿足咀嚼控的「仙凍蜜茉綠」手搖飲料，清爽嚼感很適合越來越熱的天氣，即日起至4月7日，初夏上市「買一送一」優惠，連假划算喝起來。提醒大家，先加入康青龍官方LINE會員，在圖文選單按下「點我領券」後，於龍來訂線上平台點餐開喝划算優惠；數量有限，領完為止。
📌星巴克：連假「第二杯半價」喝4天
星巴克兒童清明連假4天，推出一起出發春遊趣「第二杯半價」優惠，即日起至4月7日至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上冰熱/口味皆一致的飲料，即享第二杯半價優惠。提醒大家，單筆交易最高限購四杯（二杯支付原價；二杯支付半價）並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
📌先喝道：英式水果茶「第二杯半價」
古典玫瑰園旗下手搖飲料品牌「先喝道」，4月5日一日快閃優惠祭出英式水果茶「第二杯半價」，錫蘭高地紅茶搭配百香、鳳梨、柳橙等當季水果，清新酸甜又解渴。提醒大家，限同品項，每人限購兩組（共四杯）；限門市自取、優惠不併用。
📌茶の魔手：全品項「買5送1」優惠
再度進軍台北開設首間門市的「茶の魔手」，不負「手搖飲南霸天」稱號，掀起超狂排隊人潮與話題，親民平價手搖飲料更是全台都有「全品項買5送1」常態優惠，連假就來試試圈粉無數的山楂烏龍、藍莓凍奶茶等超人氣推薦清單吧。
📌鶴茶樓：限店「1元手搖飲」開喝
鶴茶樓高雄岡山站前店即起試營運，4月6日正式開幕推出6大手搖飲料「只要1元」！4月6日1PM起，鶴頂紅茶、桂香烏龍茶、綺夢那堤「只要1元」；6PM起，金萱青茶、藝伎紅茶、舶來那堤也「只要1元」。提醒大家，1元飲品比例固定，皆為中杯500ml；兩個時段各售100杯；每人限購一杯；優惠僅限到店，電話自取、外送不適用。
台中梧棲港中店4月6日也正式開幕，指定三大明星商品「鶴頂紅茶」微糖少冰、「綺夢那堤」半糖少冰、「藝伎紅茶」無糖少冰，中杯500ml通通「只要1元」！提醒大家，活動飲品比例固定；限4月6日當天，1PM、6PM兩個時段，各售三款共120杯；每人限購1杯，電話自取、外送不適用。
📌CoCo都可：領券「全品項折5元」
CoCo都可連假大放送，即日起領券可享連假4天「全品項折5元」優惠！提醒大家，先在官方LINE領券，於購物車中才能使用；限使用CoCo都可訂線上點單，優惠不併用；限即日起至4月7日使用完畢；每人可獲得4張；本活動商場門市/部分門市除外。
📌迷客夏：foodpanda消費滿300元「外送85折」
迷客夏在foodpanda有獨家外送優惠，即日起至5月14日，pandapro會員消費滿300元即享「外送85折」，免出門就有划算手搖飲料可以喝。提醒大家，優惠數量有限，用完為止。
迷客夏力挺花蓮地震英雄，迷客夏花蓮中山店4月4日至4月5日，憑消防、軍人、警察、醫護人員證明文件，「任選飲料乙杯」迷客夏請客！每日限量100杯，感謝在花蓮前線奮戰的夥伴們。
📌再睡5分鐘：3款「喝的sushi奶蓋」加購價49元
百萬YouTuber滴妹的手搖飲料「再睡5分鐘」又有新作，今年跨界聯名「台灣壽司郎」催生最嗆「喝的sushi」奶蓋手搖飲料，wasabi奶蓋、wasabi＋奶蓋、sushi奶蓋3款新品開喝。即日起至4月15日，「喝的sushi奶蓋系列」祭出加購價49元好康，消費任一杯飲品，即可以49元加購期間限定「喝的sushi奶蓋系列」飲品。
兒童清明連假購買「棉被厚奶蓋系列」就免費贈送「限量聯名杯套」；4月16日至5月19日，完成社群指定任務還能獲得「喝的sushi奶蓋系列」飲品9折優惠。
📌七盞茶：好友日77折！抽獎免費喝、免費加料
七盞茶即日起至4月6日推出復古抽抽樂優惠活動，於門市現場購買「大杯七盞茗茶系列＋其他類別大杯飲品」，就有機會抽到免費喝大杯古早冬瓜茶、現折15元、免費加料白玉/仙草凍等好康；4月7日「好友日」，加入七盞茶官方LINE好友，就可享有「七盞茶好友價77折」優惠，到門市現場購買大杯「蜂蜜烏龍」直接打77折。