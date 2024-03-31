星巴克、TEA TOP買一送一！茶の魔手、CoCo第二杯半價　鶴茶樓1元

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星巴克鐵粉們，把握爽喝「買一送一」數位體驗倒數！完成2024「咖啡旅程尋寶之旅」遊戲，買一送一、第二杯半價都能爽喝，而且每天分別登入LINE、Facebook、Google帳號，就有三次機會抽起來，根本很好中獎。兌換期間為獲券日後2天，最後兌換至4月3日。
提醒大家，「數位體驗」要由門市活動QR Code、星巴克網站活動公告、星巴克APP、星巴克咖啡同好會頁面及星巴克LINE帳號選單進入活動；每人每次至多買2送2，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準；不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；部分門市不適用喔。
📌TEA TOP：限店「買一送一」手搖飲料優惠
TEA TOP第一味歡慶台北南京三民店開幕試營運，4月10日至4月11日，消費即送「半價」折價券（使用期限4月17日至5月31日、限大杯、來店自取）；4月12日至4月14日，消費30元以上飲品限時「折價10元」（限時12:00-18:00、每人限2組、限大杯、來店自取）；4月15日至4月16日，指定飲品「買一送一」（限時12:00-18:00、每人限2組、限大杯同品項、到店自取）。指定飲品為：招牌高山青、冬梅粉粿、當代雙Q、甘蔗青了、日月潭紅茶、桂花凍108。
內埔中正店也開幕試營運，4月11日至4月13日，消費即送「半價」折價券（使用期限4月16日至5月31日、限大杯、來店自取）；4月14日至4月15日，指定飲品「買一送一」（限時12:00-18:00、每人限2組、限大杯同品項、到店自取）。指定飲品為：招牌高山青、冬梅粉粿、當代雙Q、甘蔗青了、日月潭紅茶、仙楂108茶王。
📌茶の魔手：柚香柚甜「第二杯半價」
茶の魔手全新開賣獲獎柚香柚甜系列手搖飲料，「第二杯半價」優惠今最後一天，手工剝取文旦柚及葡萄柚急速冷凍果肉，搭配7款招牌純茶，包括原味、紅（伯爵、靛紅）茶、綠茶、青茶、烏龍、普洱，大杯原價60元現享「第二杯半價」，相當於每杯只要45元，現省30元。
📌CoCo都可：限店「第二杯半價」！
CoCo都可歡慶台北開封店開幕，即日起至4月2日百香雙響炮「第二杯半價」；CoCo都可苗栗公館店完成重新裝潢，即日起至4月2日百香雙響炮「第二杯半價」。雙雙推出限店飲料優惠回饋，提醒大家，珍奶買一送一活動11:00起，每日活動數量有限，每次限購2組，限量售完為止；限店優惠活動限到店自取，優惠不併用。
📌鶴茶樓限店6大手搖飲「只要1元」
鶴茶樓高雄岡山站前店即日起試營運，4月6日正式開幕推出6大手搖飲料「只要1元」！4月6日1PM起，鶴頂紅茶、桂香烏龍茶、綺夢那堤「只要1元」；6PM起，金萱青茶、藝伎紅茶、舶來那堤「只要1元」。提醒大家，1元飲品比例固定，皆為中杯500ml；兩個時段各售100杯；每人限購一杯；優惠僅限到店，電話自取、外送不適用。
台中梧棲港中店4月6日正式開幕，三大明星商品「鶴頂紅茶」微糖少冰、「綺夢那堤」半糖少冰、「藝伎紅茶」無糖少冰，中杯500ml「只要1元」！提醒大家，活動飲品比例固定；限4月6日當天，1PM、6PM兩個時段，各售三款共120杯；每人限購1杯，電話自取、外送不適用。
📌七盞茶77折！抽手搖飲料免費喝、免費加料
七盞茶4月1日至4月6日推出復古抽抽樂，至門市現場購買「大杯七盞茗茶系列＋其他類別大杯飲品」，即可參加復古抽抽樂活動，有機會抽到免費喝大杯古早冬瓜茶、現折15元、免費加料白玉/仙草凍等優惠好康；4月7日還推出「好友日」活動，加入七盞茶官方 LINE 好友，就可享有「七盞茶好友價」，到門市現場購買大杯「蜂蜜烏龍」，享有 77 折優惠。