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星巴克、TEA TOP買一送一！茶の魔手、CoCo第二杯半價　鶴茶樓1元

▲星巴克「買一送一」數位體驗倒數、TEA TOP新店開幕也「買一送一」，茶の魔手、CoCo「第二杯半價」，鶴茶樓人氣飲品1元大方送，七盞茶好友日77折一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克「買一送一」數位體驗倒數、TEA TOP新店開幕也「買一送一」，茶の魔手、CoCo「第二杯半價」，鶴茶樓人氣飲品1元大方送，七盞茶好友日77折一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

手搖飲料控月底省荷包還是有優惠可以喝！星巴克「買一送一」數位體驗倒數、TEA TOP新店開幕也有「買一送一」，茶の魔手、CoCo「第二杯半價」，鶴茶樓新店開幕人氣飲品1元大方送，七盞茶好友日77折、抽獎手搖飲料免費喝，一次整理划算回饋喝起來。

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📌星巴克「買一送一」數位體驗活動倒數
星巴克鐵粉們，把握爽喝「買一送一」數位體驗倒數！完成2024「咖啡旅程尋寶之旅」遊戲，買一送一、第二杯半價都能爽喝，而且每天分別登入LINE、Facebook、Google帳號，就有三次機會抽起來，根本很好中獎。兌換期間為獲券日後2天，最後兌換至4月3日。

提醒大家，「數位體驗」要由門市活動QR Code、星巴克網站活動公告、星巴克APP、星巴克咖啡同好會頁面及星巴克LINE帳號選單進入活動；每人每次至多買2送2，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準；不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；部分門市不適用喔。

▲2月17日補班日開喝咖啡、手搖飲料優惠一次整理超過10家，星巴克、萬波島嶼紅茶、珍煮丹、翰林茶館、黑沃、日出茶太都「買一送一」；五桐號限店「第二杯半價」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克數位體驗活動即將進入尾聲，把握時間開喝「買一送一」、「第二杯半價」。（圖／記者蕭涵云攝）
📌TEA TOP：限店「買一送一」手搖飲料優惠
TEA TOP第一味歡慶台北南京三民店開幕試營運，4月10日至4月11日，消費即送「半價」折價券（使用期限4月17日至5月31日、限大杯、來店自取）；4月12日至4月14日，消費30元以上飲品限時「折價10元」（限時12:00-18:00、每人限2組、限大杯、來店自取）；4月15日至4月16日，指定飲品「買一送一」（限時12:00-18:00、每人限2組、限大杯同品項、到店自取）。指定飲品為：招牌高山青、冬梅粉粿、當代雙Q、甘蔗青了、日月潭紅茶、桂花凍108。

內埔中正店也開幕試營運，4月11日至4月13日，消費即送「半價」折價券（使用期限4月16日至5月31日、限大杯、來店自取）；4月14日至4月15日，指定飲品「買一送一」（限時12:00-18:00、每人限2組、限大杯同品項、到店自取）。指定飲品為：招牌高山青、冬梅粉粿、當代雙Q、甘蔗青了、日月潭紅茶、仙楂108茶王。

▲TEA TOP全新「紅粿竹香鮮奶茶」北部L 70元/中南部L 65元，4月1日起至4月30日售完為止。（圖／TEA TOP提供）
▲TEA TOP全新「紅粿竹香鮮奶茶」北部L 70元/中南部L 65元，4月1日起至4月30日售完為止。（圖／TEA TOP提供）
📌茶の魔手：柚香柚甜「第二杯半價」
茶の魔手全新開賣獲獎柚香柚甜系列手搖飲料，「第二杯半價」優惠今最後一天，手工剝取文旦柚及葡萄柚急速冷凍果肉，搭配7款招牌純茶，包括原味、紅（伯爵、靛紅）茶、綠茶、青茶、烏龍、普洱，大杯原價60元現享「第二杯半價」，相當於每杯只要45元，現省30元。

▲茶の魔手新品柚香柚甜系列「第二杯半價」。（圖／翻攝自茶之魔手FB）
▲茶の魔手新品柚香柚甜系列「第二杯半價」今最後一天。（圖／翻攝自茶之魔手FB）
📌CoCo都可：限店「第二杯半價」！
CoCo都可歡慶台北開封店開幕，即日起至4月2日百香雙響炮「第二杯半價」；CoCo都可苗栗公館店完成重新裝潢，即日起至4月2日百香雙響炮「第二杯半價」。雙雙推出限店飲料優惠回饋，提醒大家，珍奶買一送一活動11:00起，每日活動數量有限，每次限購2組，限量售完為止；限店優惠活動限到店自取，優惠不併用。

▲CoCo台中清水店「買一送一」！飲料「第二杯10元」。（圖／翻攝自CoCo都可官網）
▲CoCo台北開封店、苗栗公館店新店開幕都有「第二件半價」優惠。（圖／翻攝自CoCo都可官網）
📌鶴茶樓限店6大手搖飲「只要1元」
鶴茶樓高雄岡山站前店即日起試營運，4月6日正式開幕推出6大手搖飲料「只要1元」！4月6日1PM起，鶴頂紅茶、桂香烏龍茶、綺夢那堤「只要1元」；6PM起，金萱青茶、藝伎紅茶、舶來那堤「只要1元」。提醒大家，1元飲品比例固定，皆為中杯500ml；兩個時段各售100杯；每人限購一杯；優惠僅限到店，電話自取、外送不適用。

台中梧棲港中店4月6日正式開幕，三大明星商品「鶴頂紅茶」微糖少冰、「綺夢那堤」半糖少冰、「藝伎紅茶」無糖少冰，中杯500ml「只要1元」！提醒大家，活動飲品比例固定；限4月6日當天，1PM、6PM兩個時段，各售三款共120杯；每人限購1杯，電話自取、外送不適用。

▲鶴茶樓5大粉粿新品「第二杯半價」優惠，左起：蕎麥茶王粉粿那堤、古早味紅茶粉粿奶茶、冬瓜菊花粉粿那堤。（圖／鶴茶樓提供）
▲鶴茶樓歡慶開幕，限店6大手搖飲「只要1元」。（圖／鶴茶樓提供）
📌七盞茶77折！抽手搖飲料免費喝、免費加料
七盞茶4月1日至4月6日推出復古抽抽樂，至門市現場購買「大杯七盞茗茶系列＋其他類別大杯飲品」，即可參加復古抽抽樂活動，有機會抽到免費喝大杯古早冬瓜茶、現折15元、免費加料白玉/仙草凍等優惠好康；4月7日還推出「好友日」活動，加入七盞茶官方 LINE 好友，就可享有「七盞茶好友價」，到門市現場購買大杯「蜂蜜烏龍」，享有 77 折優惠。

▲七盞茶4月兩大優惠，連假抽獎手搖飲料免費喝、免費加料，好友日開喝77折。（圖／七盞茶提供）
▲七盞茶4月兩大優惠，連假抽獎手搖飲料免費喝、免費加料，好友日開喝77折。（圖／七盞茶提供）

身分證對中「2、6」星巴克買一送一不用抽！規則公開：隨便拿都中

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