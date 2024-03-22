身分證對中「2、6」星巴克買一送一不用抽！規則公開：隨便拿都中
2024星巴克優惠大放送！不只有數位體驗抽「買一送一」，歡慶26週年「星巴克生日快樂好友分享日」慶生活動來了，3月28日至3月29日連續2天，出示任一證件有「2、6」兩個數字，直接開喝「買一送一」不用抽，而且規則全公開，不只身分證，健保卡、學生證等證件通通可以用，根本隨便拿都中獎。
記者蕭涵云/綜合報導
星巴克咖啡26歲生日快樂，要邀大家一同慶祝，3月28日至3月29日連續2天，11:00-20:00至全台星巴克門市，出示任一證件上出現2、6數字，購買兩杯特大杯/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待，相當於直接爽喝「買一送一」不用抽數位體驗！
提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含蜜桃百香抹茶那堤、星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
重點是《NOWnews今日新聞》幫大家求證過星巴克，規則裡的「任一證件」不只限於身分證，連健保卡、學生證等證件通通都適用，等於不是只能對身分證字號，證件上的卡號、日期、甚至地址資料等等都能拿來對，根本隨便拿都中獎。快把皮夾裡的證件都挖出來檢查看看。
而且3月22日本週五還有星巴克「全品項85折」購物派對可以先逛，想入手掛耳咖啡、咖啡豆、蛋糕、咖啡蛋捲禮盒等商品的民眾，都可以趁當天消費享「全品項85折優惠」！而且加碼「滿額贈」門檻也很貼心，當天單筆折扣後只要消費滿500元，就能再拿到「特大杯好友分享優惠券」一張，再喝一次「買一送一」。提醒大家，折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。
迎接星巴克生日之前，還有個好消息要告訴大家，手搖飲南霸天「茶之魔手」的台北首間門市，就在3月24日這星期天在「慶城街1號」商場試營運啦！由總部直營創立的PLUS示範店，竟然開幕當天上午9點就要開門見客，飲料控們記得朝聖還能開喝「全品項買5送1」優惠。