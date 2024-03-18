星巴克買一送一！本週再衝「全品項85折」　TEA TOP手搖也買1送1

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星巴克2024最新26週年數位體驗「買一送一」活動優惠，即日起至4月1日，星巴克推出「咖啡旅程尋寶之旅」數位體驗，只要完成遊戲體驗，就能抽獎「買一送一」、「第二杯半價」等專屬優惠券，省錢小訣竅是每天分別使用LINE、Facebook、Google帳號登入，最多一天能累積抽獎3次，放大中獎機率喔！兌換期間為獲券日後2天，最後兌換至4月3日。
提醒大家，由門市活動QR Code、星巴克網站活動公告、星巴克APP、星巴克咖啡同好會頁面及星巴克LINE帳號選單進入活動；每人每次至多買2送2，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準；不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；部分門市不適用。
📌星巴克3月加碼！26週年購物派對「全品項85折」
星巴克粉絲真是要瘋了！歡慶26週年優惠大放送，3月8日婦女節才剛買一波購物派對，馬上又可以在月底3月22日再買一次「全品項85折」優惠，上次飲恨沒入手的商品，這次絕對要把握。
舉凡掛耳咖啡、各式咖啡豆、蛋糕、咖啡蛋捲禮盒等商品，通通可享「全品項85折優惠」！折扣範圍涵蓋咖啡豆、糕點、包裝食品、咖啡用品及生活用品（不包含飲料、服務性商品、隨行卡及其儲值）。且星巴克同樣加碼「滿額贈」，活動當天單筆折扣後消費滿500元，就能再獲得「特大杯好友分享優惠券」一張，爽快請喝「買一送一」。提醒大家，折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。
📌TEA TOP：限店「買一送一」手搖飲料優惠
TEA TOP第一味又開新店了！最新淡水清水店即將於3月18日至3月24日開幕試營運，3月25日至3月26日，消費即送「半價」折價券（使用期限3月31日至4月30日、限大杯、來店自取）；3月27日至3月28日，購買30元以上飲品限時「折價10元」（限時12:00-18:00、每人限2組、限大杯、到店自取）；3月29日至3月30日，享指定飲品限時「買一送一」（限時12:00-18:00、每人限2組、限大杯同品項、到店自取）。指定飲品為：招牌高山青、冬梅粉粿、當代雙Q、甘蔗青了、日月潭紅茶、仙楂108茶王。