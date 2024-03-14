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白色情人節6大手搖買一送一！星巴克、可不可、五桐號、萬波開喝

▲3月14日白色情人節6大手搖飲料「買一送一」優惠！星巴克、可不可、五桐號、萬波、七盞茶、康青龍一次整理，點Uber Eats外送也有好康；先喝道、85度C則有「第二杯半價」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲3月14日白色情人節6大手搖飲料「買一送一」優惠！星巴克、可不可、五桐號、萬波、七盞茶、康青龍一次整理，點Uber Eats外送也有好康；先喝道、85度C則有「第二杯半價」。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

3月14日白色情人節，甜蜜一起喝6大手搖飲料「買一送一」超強優惠！星巴克、可不可、五桐號、萬波、七盞茶、康青龍都有「買一送一」好康回饋，還能透過Uber Eats外送、沒時間出門也能喝個划算，而先喝道、蔦日子、85度C則有「第二杯半價」優惠，《NOWnew今日新聞》幫大家一次整理必喝折扣。

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📌星巴克「買一送一」喝24天！歡慶26週年數位體驗
2024星巴克必喝買一送一優惠活動，即日起至4月1日，參加26週年「咖啡旅程尋寶之旅」數位體驗，完成遊戲就能抽獎「買一送一」、「第二杯半價」等專屬回饋，同一用戶分別使用LINE、Facebook、Google帳號登入都能抽獎、相當於天天都能抽獎3次，當然選最划算的那一張優惠券開喝。兌換期間為獲券日後2天，最後兌換至4月3日。

提醒大家活動需由門市活動QR Code、星巴克網站活動公告、星巴克APP、星巴克咖啡同好會頁面及星巴克LINE帳號選單進入；每人每次至多買2送2，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準；不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；部分門市不適用。

▲星巴克「買一送一」喝不停！星冰樂也「百元有找」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克26週年數位體驗，天天抽獎3次開喝「買一送一」。（圖／記者蕭涵云攝）
📌可不可熟成紅茶：Uber Eats指定品項「買一送一」
可不可熟成紅茶好事成雙！即日起至3月26日，白色情人節也能開喝「買一送一」，獨家在外送平台Uber Eats上，推出「橘果熟成、草莓歐可」2款手搖飲料大杯限時「買一送一」優惠；而且UberOne會員還加碼，單筆滿299元享85折（單筆最高折抵50元）。

提醒大家，每日限量，優惠組數售完為止；品項未有「綠色字樣」表示優惠已兌換完畢；每訂單最多買3送3；商品金額為中杯價格，需另加價升級大杯享優惠活動；請以2的倍數訂購，並留意下單金額為「折扣後金額」才有優惠；加料需額外加價，購買不包含於優惠中。

▲2款半透明杯膜會因為飲料，讓天空或河流跟著變色。（圖／記者蕭涵云攝）
▲可不可熟成紅茶Uber Eats「橘果熟成、草莓歐可買一送一」。（圖／記者蕭涵云攝）
📌五桐號：Uber Eats指定奶茶「買一送一」
五桐號奶茶優惠必喝！即日起至3月19日，五桐號在外送平台Uber Eats上，推出限定五桐奶霜、濃煮奶茶「買一送一」優惠！奶茶控不能錯過的「五桐奶霜」，把100％鮮乳打發成特製奶霜後再搭配人氣五桐茶，融合焙火香氣的綿密奶霜，忍不住一口接一口；偏好較有茶感的奶茶，記得要點「濃煮奶茶」，在奶味裡散發頂級錫蘭茶香，是滋味不苦澀的大人系口味。

▲五桐號x唐綺陽12星座運勢杯，開喝手搖飲料搭配各星座專屬語錄，不少星座藏有令人噴笑的亮點。（圖／記者蕭涵云攝）
▲五桐號Uber Eats指定奶茶「買一送一」！現在還聯名國師唐綺陽打造12星座運勢杯身。（圖／記者蕭涵云攝）
📌萬波島嶼紅茶：Uber Eats指定春橙系列「買一送一」
萬波島嶼紅茶回歸熱賣春橙系列，產自台灣農園的摘採新鮮柳橙果肉，搭配不同純茶基底、都能喝到橙香迷人滋味。即日起至3月26日，在外送平台Uber Eats上，獨家推出春橙翡翠、春橙烏龍「買一送一」優惠，限量發送。

▲萬波島嶼紅茶祭出「買1送1」優惠，只要頭戴柚子帽至全台門市消費任一飲品，不限金額即送1杯中杯白柚烏龍（固定微糖少冰）。（圖／翻攝自萬波島嶼紅茶 Wanpo Tea Shop FB）
▲萬波島嶼紅茶Uber Eats指定春橙系列「買一送一」。（圖／翻攝自萬波島嶼紅茶 Wanpo Tea Shop FB）
📌七盞茶：314白色情人節！芝士奶霜系列「買一送一」
七盞茶3月14日白色情人節「買一送一」！3月14日當天在門市購買「芝士奶霜系列」品項，就能爽喝「買一送一」優惠（限同品項），人見人愛的滑順芝士奶霜，加進有韻味的純茶，豐富手搖飲料口感與層次，甜香滋味讓人又悸動一次。

▲七盞茶婦女節「第二杯38元」、3月14日白色情人節「買一送一」。（圖／七盞茶提供）
▲七盞茶3月14日白色情人節「買一送一」。（圖／七盞茶提供）
📌先喝道：白色情人節「第二杯半價」連喝2天
先喝道推薦白色情人節浪漫開喝「英式玫瑰拿鐵」，3月14日、3月15日，會員連續2天開喝「第二杯半價」優惠，3月才上市的新品「輕焙穀麥拿鐵」、招牌熱賣「英式水果茶」都能喝「第二杯半價」。內行喝法建議「輕焙穀麥拿鐵」選擇「微糖、少冰」更喝得到療癒穀麥香氣；「英式水果茶」則大推「微微糖、少冰」，不會甜膩還有滿滿果香。

▲3月14日白色情人節手搖飲料優惠一次整理，七盞茶芝士奶霜系列「買一送一」，先喝道「第二杯半價」連喝2天，親一下爽喝85度C「第二杯半價」好康。（圖／翻攝自先喝道FB）
▲3月14日白色情人節先喝道「第二杯半價」連喝2天。（圖／翻攝自先喝道FB）
📌康青龍：Uber Eats指定品項「買一送一」
康青龍也來送優惠，即日起至3月26日，獨家在外送平台Uber Eats上大推「買一送一」！指定品項包括粉紅佳人、清檸綠茶、御香烏龍綠茶、御香烏龍清茶共4款都能「買一送一」；而且UberOne會員用戶消費滿350元「再享85折」優惠。

▲許多人都推薦「格雷冰茶」值得嘗試。（圖／康青龍人文茶飲臉書粉專）
▲康青龍Uber Eats指定品項4款手搖飲料「買一送一」。（圖／康青龍人文茶飲臉書粉專）
📌85度C：314親一下蘋果系列「第二杯半價」
85度C在3月14日白色情人節當天，於門市和另一半或寵物親一下，可享春季新品蘋果紅茶或蘋果青茶「任選第二杯半價」優惠；而且接吻不限對象，好友也能甜蜜開喝！提醒大家，單筆結帳限親吻一次優惠一組；不提供寄杯服務；電話訂購和外送無此優惠。

▲親一下喝85度C蘋果紅茶、蘋果青茶「第二杯半價」。（圖／85度C提供）　
▲85度C白色情人節活動，親一下喝蘋果紅茶、蘋果青茶「第二杯半價」。（圖／85度C提供）　
📌蔦日子：白色情人節一日限定！西柚芝士蜜朵朵「第二杯半價」
蔦日子314白色情人節甜蜜限定活動，今全日門市可享「西柚芝士蜜朵朵」第二杯半價優惠。提醒大家，限同品項，且甜度冰塊選擇需相同；一人限購1組。

▲蔦日子「西柚芝士蜜朵朵」95元，314白色情人節「第二杯半價」。（圖／蔦日子提供）
▲蔦日子「西柚芝士蜜朵朵」95元，314白色情人節「第二杯半價」。（圖／蔦日子提供）
📌功夫茶：「1+1」75元優惠！兒童節送繪本組
春季開喝手搖飲料優惠，功夫茶推出「春日的第一杯奶茶」組合回饋活動，即日起至4月24日，買指定奶茶＋純茶「1+1」只要優惠價75元，大杯奶茶有重焙鐵觀音奶、翠玉奶茶、岩紅厚奶茶可選，搭配大杯純茶任選重焙鐵觀音、四季春青茶、岩葉紅茶、翠玉綠茶，超長期優惠手搖飲控必收藏。

活動期間遇到兒童節/清明假期還加碼，只要4月4日當天到功夫茶買2杯無咖啡因的「黑糖波霸純鮮奶」，能免費獲得「功夫小繪本組」，裡面有著色本乙本、色鉛筆乙罐，限量只送不賣。

▲未滿12歲小朋友猜拳，「剪刀、石頭、布」贏店員，可享手搖飲「買1送1」。（圖／功夫茶提供）
▲功夫茶指定奶茶＋純茶「1+1」優惠價75元。（圖／功夫茶提供）

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