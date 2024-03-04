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星巴克買一送一喝9小時！五桐號買1送1　鶴茶樓、先喝道第2杯半價

▲3月手搖飲料、咖啡優惠一次整理！星巴克今上午11點起、連續9小時開喝「買一送一」好友分享日；五桐號Uber Eats外送指定「買1送1」；鶴茶樓、先喝道則有「第二杯半價」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲3月手搖飲料、咖啡優惠一次整理！星巴克今上午11點起、連續9小時開喝「買一送一」好友分享日；五桐號Uber Eats外送指定「買1送1」；鶴茶樓、先喝道則有「第二杯半價」。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

3月手搖飲料、咖啡優惠喝起來！星巴克今（4）日幫大家上班日一起加油，上午11點起連續9小時開喝「買一送一」好友分享日；五桐號Uber Eats外送指定也有「買1送1」；鶴茶樓、先喝道則有「第二杯半價」，划算好康一次整理告訴你。

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📌星巴克：上班一起加油「買一送一
週一上班日，星巴克約大家一起喝咖啡「買一送一」，一起攜手並進。3月4日11:00-20:00連續9小時，至全台星巴克門市，購買兩杯特大杯/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含蜜桃百香抹茶那堤、星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

▲人工慢火熬煮的太妃醬包裹著白玉珍珠，蜜漬後的「太妃糖珍珠」有剔透金黃色澤，最適合搭配「奶茶」系列；國師唐綺陽還欽點配「蜜春后奶茶」是最佳組合。（圖／五桐號提供）
▲五桐號最新聯名國師唐綺陽打造12星座運勢杯，還首創「太妃糖珍珠」可搭配新品「蜜春后奶茶」。（圖／五桐號提供）
📌五桐號：Uber Eats外送指定「買一送一」
手搖飲控總算又等到五桐號優惠！即日起至3月19日，外送平台Uber Eats限定「五桐奶霜、濃煮奶茶都買一送一」！奶控必喝的「五桐奶霜」以100％鮮乳打發成特製奶霜、再搭配經典五桐茶，喝得到迷人的焙火香氣融合綿密奶霜；喜歡茶感重的粉絲則推薦大人系奶茶「濃煮奶茶」，頂級錫蘭揉合奶香滋味不苦澀，趁買一送一優惠喝起來。

▲鶴茶樓5大粉粿新品「第二杯半價」優惠，左起：蕎麥茶王粉粿那堤、古早味紅茶粉粿奶茶、冬瓜菊花粉粿那堤。（圖／鶴茶樓提供）
▲鶴茶樓5大粉粿新品「第二杯半價」優惠，左起：蕎麥茶王粉粿那堤、古早味紅茶粉粿奶茶、冬瓜菊花粉粿那堤。（圖／鶴茶樓提供）
📌鶴茶樓：5大粉粿新品「第二杯半價」
鶴茶樓一次推出3款帶有茶香的手工粉粿，包括除了搭配古早味奶茶最對味的「紅茶粉粿」，還將推出全台獨創、搭配桂香烏龍茶的「冬瓜菊花粉粿」、以及「蕎麥茶王粉粿」搭配那堤。

3月6日粉粿新品上市當天，推出「第二杯半價」優惠，包括古早味紅茶粉粿奶茶、冬瓜菊花粉粿那堤、蕎麥茶王粉粿那堤、冬瓜菊花粉粿桂香烏龍茶、蕎麥粉粿茶王，5款新品手搖飲料任選搭配享「第二杯半價」。提醒大家，每人限購兩組；限來店，外送/電話訂不適用；價低者半價，結帳四捨五入計。

▲先喝道全新推出「玫瑰朵朵穀麥茶」等3款無咖啡因的「輕焙穀麥茶」手搖飲料，3月每週五「明星飲品第二杯半價」。（圖／先喝道提供）
▲先喝道全新推出「玫瑰朵朵穀麥茶」等3款無咖啡因的「輕焙穀麥茶」手搖飲料，3月每週五「明星飲品第二杯半價」。（圖／先喝道提供）
📌先喝道：3月每週五「明星飲品第二杯半價」
先喝道全新推出3款無咖啡因的「輕焙穀麥茶」手搖飲料，職人嚴選台灣黑豆、玄米、黑糯米、紅豆等8味穀物低溫烘焙，真材實料現場熬煮，不添加濃縮萃取液，無人工添加物及無咖啡因，兼顧健康與美味。除了「輕焙穀麥茶」、還有加入特極鮮乳的「輕焙穀麥拿鐵」、與結合玫瑰奶蓋甜鹹風味的「玫瑰朵朵穀麥茶」，清爽開喝。

先喝道並制定3月每週五為會員「Happy Friday」，祭出明星飲品「第二杯半價」優惠。3月3日穀麥茶系列「第二杯半價」、3月10日英式水果茶「第二杯半價」、3月17日穀麥茶系列「第二杯半價」、3月24日玫瑰海鹽奶蓋系列「第二杯半價」，整個3月好康回饋喝起來。


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