情人節七盞茶「買一送一」！珍奶半價　星巴克、可不可優惠到開工

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七盞茶X萬丹鮮乳「情人節特調」手搖飲料，打造巧克力牛奶加Q彈白玉的「巧巧喜歡你」、及日夏奶茶配巧克力牛奶凍的「日日想你」。即日起至2月15日，只要在全台七盞茶門市購買2款限定聯名特調，都能享有「買一送一」優惠。
過年期間即日起至2月14日初五，全台七盞茶門市消費滿168元，對店員說出帶有「龍」字的吉祥話，還可獲得大杯「芯月烏龍」一杯，不限冷熱都有得喝。
📌康青龍：熊貓粉粿鮮奶茶「第二杯半價」
康青龍即日起至2月14日，LINE會員領券並線上點餐，可享熊貓粉粿鮮奶茶(L)「第二杯半價」優惠！嚴選台灣南投鐵觀音搭配醇濃黑糖、滑順鮮奶，打造出重焙醇厚茶韻的鐵觀音鮮奶茶，再加入Q彈熊貓珍珠與黑糖粉粿，配料超級多，咀嚼控怎麼能錯過。
📌翰林茶館：限店「第二杯半價」！滿額送刮刮樂抽獎「珍奶買一送一」
翰林茶館新春也有消費滿額開抽刮刮樂活動，即日起至2月15日，翰林茶館消費滿1388元、或翰林茶棧消費滿388元、或翰林鍋物消費滿488元，都能現場開抽刮刮樂，有機會獲得「珍奶買一送一」、免費套餐券、現金折價券、85折抵用券等多項優惠加碼，而且是通通有獎，讓大家新春龍舞好康。
而且台南還有翰林獨家優惠，2月8日至3月10日，到新光三越台南新天地「臺南400特展，於展區拍下翰林燈籠，至翰林茶棧-新光西門店、新光民族店，出示照片就能享有「特大杯飲品第二杯半價」優惠。提醒大家，限特大杯同品項，單筆限優惠兩組。
📌星巴克：情人節消費滿1314送「玫瑰花」 開工「買一送一」
星巴克情人節祭出玫瑰花1314滿額贈活動，至門市單筆消費滿1314元，可獲得「進口空運紅色玫瑰花」乙支。提醒大家，贈品以門市現貨為主，單筆消費不累贈，數量有限贈完為止；春節期間部分門市不參與；贈品以門市現貨為主，單筆消費不累贈，數量有限贈完為止；紙本飲料券不可參加活動；優惠不合併使用；不適用於外送外賣、電話預訂與行動預點服務。
2月15日星巴克祭出開工大吉「買一送一」好友分享日，各店營業時間起至20:00，至全台星巴克門市，購買兩杯特大杯冰熱/口味皆一致飲料，其中一杯由星巴克招待。提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含 星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、維也納風奶香那堤、松露巧克力冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
📌可不可熟成紅茶：「1＋1」99元優惠
可不可熟成紅茶龍年推出AB區，手搖飲料「1＋1」99元優惠，即日起至2月14日，任選A區一款搭配B區一款，享組合價99元優惠。A區：草莓波登(L)、草莓歐可(L)，B區：麗春紅茶+水玉(M)、胭脂紅茶(L)。
即日起至2月28日還推出新春限定寄杯服務，草莓紅茶(L)「買10送1」，草莓紅茶＋菓玉(M)、草莓歐可(M)、草莓波登(M)都有「5杯95折」好康。
📌TEA TOP第一味：外送「買一送一」！情人節櫻花寒天「免費升級大杯」
TEA TOP 第一味新春適逢西洋情人節，浪漫推出加入粉嫩Q彈「櫻花寒天」的「竹香白柚飲」新品，限時、限店、限量販售至2月29日。提醒大家，全台僅限 27 家門市販售，數量有限售完為止。情人節2月13日至2月15日，「竹香白柚飲（櫻花寒天）」新品加碼「中杯免費升級大杯」優惠，活動詳情請洽門市。
TEA TOP第一味即日起至2月13日，於外送平台Uber Eats限定紅茶鮮奶茶、仙楂108、茉香奶綠、蘋果冰醋、碳焙鐵觀音、紫芋西米露 ，指定飲品可享「買一送一」獨家優惠。提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。
📌85度C：情人節「飲品＋蛋糕」99元 開工「買2送1」
85度C情人節推出「飲品＋蛋糕」99元幸福久久套餐，選購59～62元指定切片蛋糕一片，搭配50元指定飲品，優惠價99元；使用85cafeAPP會員購買情人節套餐，還可自動加碼抽獎飯店雙人住宿券。
2月15日開工上班族小確幸，全台85度C大杯紅茶拿鐵、大杯慢熟奶茶「買2送1」，可享66折優惠。
📌Mr.Wish：情人節外送免費喝蜜桃紅茶
Mr.Wish 鮮果茶玩家2月14日至2月27日情人節期間，於 Uber Eats 外送平台消費滿 214 元，免費送「蜜桃紅茶」乙杯。
📌蔦日子：情人節「第二杯8折」！開工「第二杯5折」
蔦日子2月14日推出「甜蜜情人節優惠」，購買西柚芝士蜜朵朵(95元/杯)，可享同品項「第二杯8折」好康。提醒大家，甜度冰塊選擇需相同；一人限購1組，當日限30組。
2月15日歡慶開工，購買蔦口令#1111的舊愛蔦紅北島白玉(80元/杯)，可享同品項「第二杯5折」優惠。提醒大家，甜度冰塊選擇需相同；一人限購1組，當日限30組。
📌三分春色：草莓季加69元吃「甜心草莓千層」
三分春色草莓季推出期間限定「甜心草莓千層」，以手工特製草莓果醬打造雙層草莓餡料，酸甜層次分明；加碼推薦3款搭配的手搖飲料，分別是口感厚實帶有香甜感的「烏娜紅茶拿鐵」、酸甜清香的「山茶花鮮檸葡萄凍」及招牌的「冬片茶」。即日起至3月31日，購買任一款飲品加69元，就可吃到「甜心草莓千層」，限量於台北小巨蛋、永和樂華店、台中逢甲店三間門市發售。