過年手搖飲料「買一送一」！星巴克、50嵐、可不可21家優惠一次看

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農曆春節星巴克推出「發財好運龍總來」滿額好友分享券活動，2月8日至2月12日消費滿300元，即可獲得「好友分享券」乙張（不累贈）。憑此券至全台星巴克門市，購買兩杯特大杯冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。兌換期間為獲券日後兩天；好友分享券最後兌換至2月14日。
提醒大家，好友分享券為贈品兌換券，僅限「買一送一」乙次，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲。星巴克過年加碼優惠，鐵粉消費滿額就能輕鬆換到星巴克好友分享券，相當於星冰樂也能「買一送一」喝到情人節。
📌黑沃咖啡：冠軍美式、冠軍拿鐵「買一送一」
黑沃咖啡歡慶龍年優惠三連發，即日起至2月17日，黑沃冠軍美式「買一送一」；2月18日至2月29日，黑沃冠軍拿鐵「買一送一」；即日起至2月29日，購買2包浸泡咖啡包，體驗價100元再送醉貴妃聯名杯乙個。
📌萬波島嶼紅茶：過年「買一送一」喝到開工
萬波島嶼紅茶即日起至2月13日，於外送平台Uber Eats限定冬瓜檸檬、薑汁紅茶 ，2款指定飲品可享「買一送一」獨家優惠。提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。
2月15日至2月17日開工，萬波也有「買一送一」優惠，冬瓜金萱青「買一送一」！提醒大家，限大杯無糖少冰；限現場到店、電話外送、自取；不能與其他優惠合併使用。
📌七盞茶：情人節特調「買一送一」喝過年！講龍字吉祥話免費喝「芯月烏龍」
七盞茶首度聯名萬丹鮮乳，打造情人節特調手搖飲料，即日起至2月15日，只要在全台七盞茶門市購買2款限定聯名飲品，巧克力牛奶加Q彈白玉的「巧巧喜歡你」、或日夏奶茶配巧克力牛奶凍的「日日想你」，都能享有「買一送一」優惠。
過年期間小年夜2月8日至2月14日初五，連續7天到全台七盞茶門市，消費滿168元，對店員說出帶有「龍」字的吉祥話，可獲得大杯「芯月烏龍」一杯，不限冷熱都有喔。
📌功夫茶：聯名《明星3缺1》抽星宇東京來回機票！外送「買一送一」
功夫茶2024農曆新年，
即日起至2月13日，於外送平台Uber Eats獨家限定岩葉紅茶拿鐵、英式伯爵奶茶、薑汁桂圓紅棗、翡翠檸檬綠茶等，指定飲品可享「買一送一」獨家優惠。提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。
📌翰林茶館：滿額送刮刮樂抽獎「珍奶買一送一」
翰林茶館新春也有消費滿額開抽刮刮樂活動，2月8日至2月15日，翰林茶館消費滿1388元、或翰林茶棧消費滿388元、或翰林鍋物消費滿488元，都能現場開抽刮刮樂，有機會獲得「珍奶買一送一」、免費套餐券、現金折價券、85折抵用券等多項優惠加碼，而且是通通有獎，讓大家新春龍舞好康。
而且台南還有翰林獨家優惠，2月8日至3月10日，到新光三越台南新天地「臺南400特展，於展區拍下翰林燈籠，至翰林茶棧-新光西門店、新光民族店，出示照片就能享有「特大杯飲品第二杯半價」優惠。提醒大家，限特大杯同品項，單筆限優惠兩組。
📌TEA TOP第一味：外送「買一送一」！情人節櫻花寒天「免費升級大杯」
TEA TOP 第一味新春推出「竹香白柚飲」新品，以台灣竹香烏龍茶為基底，搭配在地新鮮白柚果肉，調製成清爽回甘的茶飲，全新加入粉嫩浪漫的Q彈「櫻花寒天」，限時、限店、限量販售至2月29日。提醒大家，全台僅限 27 家門市販售，數量有限售完為止。情人節2月13日至2月15日，「竹香白柚飲（櫻花寒天）」新品加碼「中杯免費升級大杯」優惠，活動詳情請洽門市。
TEA TOP第一味即日起至2月13日，於外送平台Uber Eats限定紅茶鮮奶茶、仙楂108、茉香奶綠、蘋果冰醋、碳焙鐵觀音、紫芋西米露 ，指定飲品可享「買一送一」獨家優惠。提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。
📌CoCo都可：限店「買一送一」！飲料「第二杯10元」
CoCo都可台中清水店盛大開幕優惠喝過年，2月15日至2月18日，珍珠奶茶「買一送一」；2月19日至2月29日，百香雙響炮「第二杯10元」，四季春青茶單杯特價25元。提醒大家，每日活動數量有限。
📌50嵐：中區抽獎送「珍珠啵啵大方杯」
50嵐中區新春送限量紅包！即日起至2月15日，凡使用悠遊卡／悠遊付單筆消費，即贈送「好運龍龍來」品牌限定紅包乙組（麗寶店無參與此活動）；2月16日至3月15日，首度與悠遊付限量聯名，凡使用悠遊付單筆消費，可享 590 元加購「珍珠啵啵大方杯」品牌限定環保杯乙組，限量 2000 組。
農曆過年還有加碼優惠，農曆初三2月12日，在50嵐中區 FB 與 IG 官方帳號，同步舉辦「珍珠啵啵大方杯」抽獎活動，達成指定條件即可抽獎「珍珠啵啵大方杯」品牌限定環保杯。
📌可不可熟成紅茶：「1＋1」99元優惠
可不可熟成紅茶龍年推出AB區，手搖飲料「1＋1」99元優惠，即日起至2月14日，任選A區一款搭配B區一款，享組合價99元優惠。A區：草莓波登(L)、草莓歐可(L)，B區：麗春紅茶+水玉(M)、胭脂紅茶(L)。
即日起至2月28日還推出新春限定寄杯服務，草莓紅茶(L)「買10送1」，草莓紅茶＋菓玉(M)、草莓歐可(M)、草莓波登(M)都有「5杯95折」好康。
📌珍煮丹x樋口裕子！持限定杯身享展覽購票優惠
日本超人氣展覽《奇幻動物森林 樋口裕子展》在台灣熱烈展出中，驚喜宣布與手搖飲料珍煮丹聯名，推出3款期間限定主題杯身，還把信義市府門市打造成主題店，展出樋口裕子老師親筆簽名的作品。
珍煮丹還將信義市府門市打造成樋口裕子展主題店，從桌面、牆面、玻璃都換上老師的繪畫作品，牆上掛著的油畫布，更見樋口裕子親筆簽名及小插畫！展覽主辦單位更加碼釋出購票優惠，2月1日至3月31日， 持珍煮丹聯名杯身至展覽現場票亭，以現金購票，即可用360元優惠價購買全票（原價420元），現省60元。
📌鶴茶樓「熊本熊部長」紙杯喝大阿蘇生乳雪泥
呆萌熊本縣吉祥物「熊本熊」驚喜與鶴茶樓聯名！2款限定杯身繪上熊本熊部長站在翠綠山水與乳牛背景前，紅通通的腮紅與笑瞇瞇的模樣有夠可愛，搭配聯名飲料就能獲得。2月1日起，凡購買任一杯聯名飲料＋鶴茶樓任一飲品，即送紅包袋1組（2入），限量發完為止。
📌頃刻間：過年跨元宵！免費加料「紅白圓仔」
綠豆沙牛奶專賣店「頃刻間」，不只主打圓仔紅豆沙牛奶、圓仔抹茶旅人、圓仔小時紅等3款「紅白圓仔」特色飲品，新春元宵還推出「頃刻龍咚鏘」優惠，初四2月13日至2月25日，全品項手搖飲料免費加料「紅白圓仔」不用錢，而且還加碼贈送小紅包。
📌發發：草莓季「免費加料」！天使奇異鳥週邊開賣
草莓季發發手搖飲料推出2024「踏雪尋莓系列」新品，開喝「白雪草莓啵啵優格、白雪草莓啵啵鮮奶」。2月加碼「免費加料」好康，凡購買指定系列飲品，享有任選一項配料（紅豆、紫米、嫩仙草凍）加料不加價；到店消費滿 168 元再送「奇異鳥春聯」。
新年推出超萌天使奇異鳥週邊新品，必搶天使奇異鳥杯套、奇異鳥針織包，而限量奇異鳥金屬徽章別針還推出應景造型，一月限定送草莓款、二月則有元寶款。
📌Mr.Wish：情人節外送免費喝蜜桃紅茶
Mr.Wish 鮮果茶玩家2月14日至2月27日情人節期間，於 Uber Eats 外送平台消費滿 214 元，免費送「蜜桃紅茶」乙杯。
📌康青龍：熊貓粉粿鮮奶茶「第二杯半價」
康青龍即日起至2月14日，LINE會員領券並線上點餐，可享熊貓粉粿鮮奶茶(L)「第二杯半價」優惠！嚴選台灣南投鐵觀音搭配醇濃黑糖、滑順鮮奶，打造出重焙醇厚茶韻的鐵觀音鮮奶茶，再加入Q彈熊貓珍珠與黑糖粉粿，配料超級多，咀嚼控怎麼能錯過。
📌清原芋圓：開工紫米紅豆湯「第二件8折」
清原芋圓年前搶先預告開工優惠，2月15日至2月23日到門市，限時限量開賣紫米紅豆湯「第二件8折」。提醒大家，不限購買數量，買4碗則有2碗打8折，以此類推；數量有限，售完為止。
📌大苑子：指定飲品99元優惠！18顆草莓「莓好相遇」情人節回歸
大苑子即日起至2月29日，新春飲品「福桔滿滿」＋獨享瓶優惠價99元！情人節回歸「莓好相遇」草莓系列飲品，以18顆新鮮大湖草莓搭配特A級許慶良鮮乳製作成冰沙，夢幻鮮果吸引咀嚼控每年必喝；2月新春期間，還延續台灣柳丁綠的美好滋味，推出「春熙柳丁咖啡」、「春熙柳丁翡翠」、「Red Bull能量小柳綠」3款春熙系列飲品。
📌迷客夏：「庫奇草莓歐蕾」新上市！聯名 Pocky 限量組合
迷客夏草莓季開跑，嚴選當季新鮮草莓加入香醇綠光鮮奶，打造口感綿密、濃郁香氣的「庫奇草莓歐蕾冰淇淋」新上市；還聯名 Pocky 推出草莓棒組合優惠，即日起在全台迷客夏門市限量販售，數量有限，售完為止。
📌蔦日子：情人節「第二杯8折」！開工「第二杯5折」
蔦日子2月14日推出「甜蜜情人節優惠」，購買西柚芝士蜜朵朵(95元/杯)，可享同品項「第二杯8折」好康。提醒大家，甜度冰塊選擇需相同；一人限購1組，當日限30組。
2月15日歡慶開工，購買蔦口令#1111的舊愛蔦紅北島白玉(80元/杯)，可享同品項「第二杯5折」優惠。提醒大家，甜度冰塊選擇需相同；一人限購1組，當日限30組。
📌三分春色：草莓季加69元吃「甜心草莓千層」
三分春色草莓季推出期間限定「甜心草莓千層」，以手工特製草莓果醬打造雙層草莓餡料，酸甜層次分明；加碼推薦3款搭配的手搖飲料，分別是口感厚實帶有香甜感的「烏娜紅茶拿鐵」、酸甜清香的「山茶花鮮檸葡萄凍」及招牌的「冬片茶」。即日起至3月31日，購買任一款飲品加69元，就可吃到「甜心草莓千層」，限量於台北小巨蛋、永和樂華店、台中逢甲店三間門市發售。