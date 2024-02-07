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CoCo燒仙草「第二杯半價」　清原紅豆湯8折、頃刻間免費湯圓一覽

▲過年天氣濕冷，CoCo都可今週三好友日，誠意燒仙草「第二杯半價」；清原芋圓開工有紫米紅豆湯「第二件8折」；過年跨元宵，頃刻間免費加料「紅白圓仔」還送紅包，一次整理好喝優惠。（圖／翻攝自momo購物網）
▲過年天氣濕冷，CoCo都可今週三好友日，誠意燒仙草「第二杯半價」；清原芋圓開工有紫米紅豆湯「第二件8折」；過年跨元宵，頃刻間免費加料「紅白圓仔」還送紅包，一次整理好喝優惠。（圖／翻攝自momo購物網）

記者蕭涵云/綜合報導

過年天氣濕冷，先把暖身甜品吃起來！CoCo都可今（7）日週三好友日，分享誠意燒仙草「第二杯半價」優惠；清原芋圓則預告開工有紫米紅豆湯「第二件8折」好康；過年跨元宵，頃刻間初四起手搖飲料免費加料「紅白圓仔」還送紅包，好喝優惠一次整理給大家。

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📌CoCo都可：誠意燒仙草「第二杯半價」
CoCo都可週三好友日遇上天氣濕冷，今天2月7日一日限定，推出誠意燒仙草「第二杯半價」好康，療癒的燒仙草甘甜滑嫩，澎湃搭配珍珠、地瓜圓、小芋圓、綿密花生等誠意十足的配料，暖心也暖胃。

提醒大家，記得要先領券，於購物車中才能使用；限使用CoCo都可訂線上點單，優惠不併用；限2月7日使用；每人可獲得2張，限第2、4杯可享折扣；商品數量有限，售完為止；本活動商場門市/部分門市除外。

▲挑戰首波寒流低溫！CoCo都可今週三好友日推出誠意燒仙草「第二杯10元」優惠！超商7-11統一外送外帶平台foodomo也有冬至湯圓「任選2件8折」好康一次告訴你。（圖／翻攝自CoCo FB）
▲挑戰首波寒流低溫！CoCo都可今週三好友日推出誠意燒仙草「第二杯10元」優惠！超商7-11統一外送外帶平台foodomo也有冬至湯圓「任選2件8折」好康一次告訴你。（圖／翻攝自CoCo FB）
📌清原芋圓：開工紫米紅豆湯「第二件8折」
清原芋圓年前搶先預告開工優惠，2月15日至2月23日到門市，限時限量開賣紫米紅豆湯「第二件8折」。提醒大家，不限購買數量，買4碗則有2碗打8折，以此類推；數量有限，售完為止。

▲清原芋圓除了有燒仙草、也有紅豆湯暖心供應。（圖／清原芋圓提供）
▲清原芋圓開工2月15日至2月23日，紫米紅豆湯「第二件8折」。（圖／清原芋圓提供）
📌頃刻間：過年跨元宵！免費加料「紅白圓仔」
綠豆沙牛奶專賣店「頃刻間」，不只主打圓仔紅豆沙牛奶、圓仔抹茶旅人、圓仔小時紅等3款「紅白圓仔」特色飲品，新春元宵還推出「頃刻龍咚鏘」優惠，初四2月13日至2月25日，全品項手搖飲料免費加料「紅白圓仔」不用錢，而且還加碼贈送小紅包。

▲頃刻間「圓仔紅豆沙牛奶」，過年跨元宵還有免費加料「紅白圓仔」優惠。（圖／傾刻間提供）
▲頃刻間主打「圓仔紅豆沙牛奶」等3款紅白圓仔手搖飲料。（圖／傾刻間提供）
▲頃刻間過年跨元宵，大方免費加料「紅白圓仔」，全品項手搖飲料都適用。（圖／傾刻間提供）
▲頃刻間過年跨元宵，大方免費加料「紅白圓仔」，全品項手搖飲料都適用。（圖／傾刻間提供）

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