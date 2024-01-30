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手搖飲料4大新品！珍煮丹x樋口裕子、鶴茶樓熊本熊、發發一次整理

▲2月手搖飲料4大新品！珍煮丹聯名樋口裕子，超萌貓咪等角色變3款限定杯身；鶴茶樓則聯名熊本縣換上熊本熊部長紙杯；發發草莓季奶蓋新品，開賣天使奇異鳥週邊等一次整理。（圖／珍煮丹提供）
▲2月手搖飲料4大新品！珍煮丹聯名樋口裕子，超萌貓咪等角色變3款限定杯身；鶴茶樓則聯名熊本縣換上熊本熊部長紙杯；發發草莓季奶蓋新品，開賣天使奇異鳥週邊等一次整理。（圖／珍煮丹提供）

記者蕭涵云/綜合報導

2月手搖飲料4大新品曝光！珍煮丹與日本超人氣展覽《奇幻動物森林 樋口裕子展》聯名，把藝術家筆下的華麗貓咪等角色變成3款限定杯身、還有主題店，開喝3款青梅新品；鶴茶樓則聯名熊本縣，熊本熊部長紙杯搭配大阿蘇生乳雪泥很誘人；發發草莓季推出「踏雪尋莓系列」奶蓋粉嫩新品，開賣天使奇異鳥週邊有夠萌；蔦日子則有全新「人生系列」紙杯，搭配「遇見多樂絲」系列「第二杯8折」快閃優惠。

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📌珍煮丹x樋口裕子！3款限定杯身、主題店　開喝3款青梅新品
日本超人氣展覽《奇幻動物森林 樋口裕子展》在台灣熱烈展出中，驚喜宣布與手搖飲料珍煮丹聯名，推出3款期間限定主題杯身，還把信義市府門市打造成主題店，展出樋口裕子老師親筆簽名的作品。

▲珍煮丹信義市府主題店，看得到樋口裕子老師的親筆簽名作品。（圖／聯合數位文創提供）
▲珍煮丹信義市府主題店，看得到樋口裕子老師的親筆簽名作品。（圖／聯合數位文創提供）
在日本澀谷也有分店的珍煮丹，與合作過許多國際大品牌GUCCI、迪士尼、寶可夢的樋口裕子聯名，趁奇幻動物森林展在台演出之際，為經典角色特別繪製台灣限定版本並放上杯身，像是有著貓咪臉蛋，卻長出蛇手和章魚腳的 GUSTAVE；以愛貓為創作靈感的BORIS等萌翻模樣讓人眼冒愛心，2月1日起全台上市。

▲樋口裕子老師特別為台灣繪製的角色版本。（圖／聯合數位文創提供）
▲樋口裕子老師特別為台灣繪製的角色版本。（圖／聯合數位文創提供）
珍煮丹還將信義市府門市打造成樋口裕子展主題店，從桌面、牆面、玻璃都換上老師的繪畫作品，牆上掛著的油畫布，更見樋口裕子親筆簽名及小插畫！展覽主辦單位更加碼釋出購票優惠，2月1日至3月31日， 持珍煮丹聯名杯身至展覽現場票亭，以現金購票，即可用360元優惠價購買全票（原價420元），現省60元。

▲珍煮丹x樋口裕子3款限定杯身。（圖／珍煮丹提供）
▲珍煮丹x樋口裕子3款限定杯身。（圖／珍煮丹提供）
而珍煮丹也同步推出3款青梅新品，酸甜的「九分熟梅子冰茶」搭配桂花凍；用 0% 啤酒風味與氣泡水打造的「青梅 Highball Tea」；及嚴選台灣紅心芭樂漩入木梨茉莉的「胭脂梅芭樂綠」。

▲左起：「胭脂梅芭樂綠」M 60元、L 70元，「青梅 Highball Tea」M 77元，「九分熟梅子冰茶」M 60元、L 70元，以上皆為一般門市價格。（圖／珍煮丹提供）
▲左起：「胭脂梅芭樂綠」M 60元、L 70元，「青梅 Highball Tea」M 77元，「九分熟梅子冰茶」M 60元、L 70元，以上皆為一般門市價格。（圖／珍煮丹提供）
📌鶴茶樓x熊本縣！熊本熊部長紙杯喝大阿蘇生乳雪泥
呆萌熊本縣吉祥物「熊本熊」驚喜與鶴茶樓聯名！2款限定杯身繪上熊本熊部長站在翠綠山水與乳牛背景前，紅通通的腮紅與笑瞇瞇的模樣有夠可愛，搭配聯名飲料就能獲得。2月1日起，凡購買任一杯聯名飲料＋鶴茶樓任一飲品，即送紅包袋1組（2入），限量發完為止。

▲鶴茶樓x熊本縣！請出熊本熊部長打造限定紙杯。左起：「新春草莓 大阿蘇生乳雪泥」L 100元、「好茶成雙 大阿蘇生乳茶」L 75元。（圖／鶴茶樓提供）
▲鶴茶樓x熊本縣！請出熊本熊部長打造限定紙杯。左起：「新春草莓 大阿蘇生乳雪泥」L 100元、「好茶成雙 大阿蘇生乳茶」L 75元。（圖／鶴茶樓提供）
鶴茶樓與熊本縣也合作聯名飲料，推出熊本縣產地直送的優質生乳，將自然濃醇的熊本縣生乳、搭配鶴茶樓招牌茶款，「好茶成雙 大阿蘇生乳茶」以桂香烏龍茶混合舶來紅茶，並加入熊本縣進口的在地生乳，厚實濃郁；「新春草莓 大阿蘇生乳雪泥」則以熊本縣進口生乳搭配多顆草莓打製成綿密冰沙，入口即化的酸甜雪泥再加入桂香烏龍凍，咀嚼控一定很愛。

▲熊本熊部長應景紅包袋，只送不賣。（圖／鶴茶樓提供）
▲熊本熊部長應景紅包袋，只送不賣。（圖／鶴茶樓提供）
📌發發草莓季「踏雪尋莓系列」新品！天使奇異鳥週邊開賣
草莓季發發手搖飲料推出2024「踏雪尋莓系列」新品，開喝浪漫粉紅滋味！「白雪草莓啵啵優格」以草莓搭配發發招牌優格，喝得到香甜大湖草莓果丁，並搭配全新配料「寒天啵啵」QQ脆脆的嚼感，再鋪上綿密奶蓋，十足貪心的豐富新品；而「白雪草莓啵啵鮮奶」則以在地小農崙背鮮乳搭配酸甜草莓果香，輕盈香甜的滋味吃得到爽口寒天啵啵與細滑鹹甜奶蓋。

▲發發草莓季「踏雪尋莓系列」新品，左起：白雪草莓啵啵優格 M90元、白雪草莓啵啵鮮奶 M 75元。（圖／鶴茶樓提供）
▲發發草莓季「踏雪尋莓系列」新品，左起：白雪草莓啵啵優格 M90元、白雪草莓啵啵鮮奶 M 75元。（圖／鶴茶樓提供）
新年推出超萌天使奇異鳥週邊新品，必搶天使奇異鳥杯套、奇異鳥針織包，而限量奇異鳥金屬徽章別針還推出應景造型，一月限定草莓款、二月限定元寶款；2月加碼「免費加料」，且到店消費滿 168 元再送「奇異鳥春聯」。

▲發發週邊新品，左起：天使奇異鳥公仔杯套提袋 468元、奇異鳥針織包 188元、奇異鳥金屬徽章別針 草莓/元寶 各99元。（圖／發發提供）
▲發發週邊新品，左起：天使奇異鳥公仔杯套提袋 468元、奇異鳥針織包 188元、奇異鳥金屬徽章別針 草莓/元寶 各99元。（圖／發發提供）
📌蔦日子「人生系列」限定杯！「遇見多樂絲」系列「第二杯8折」優惠
蔦日子響應環保政策全面更換「人生系列」新紙杯，向辛苦哺育幼兒的媽媽致敬，還有學生、上班族等各種角色插畫圖案。2月1日至2月7日推出「遇見多樂絲」系列「第二杯8折」快閃優惠，有柳橙、西柚、梔子花茉莉綠多款可選，以價低者優惠。

▲蔦日子全新「人生系列」限定杯。（圖／蔦日子提供）
▲蔦日子全新「人生系列」限定杯。（圖／蔦日子提供）
▲左起：西柚多樂絲 90元、有橙意多樂絲 90元、蔦綠多樂絲 80元。（圖／蔦日子提供）
▲左起：西柚多樂絲 90元、有橙意多樂絲 90元、蔦綠多樂絲 80元。（圖／蔦日子提供）

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