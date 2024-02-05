星巴克今「買一送一」喝2天！摩斯紅茶「買30送30」　黑沃買1送1

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年前上班週一起最後衝刺，星巴克2月5日至2月6日，祭出「買一送一」連喝2天好友分享日，活動期間11:00-20:00，至門市購買兩杯特大杯/風味/冰熱一致的飲料，其中一杯星巴克招待。
提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含 星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡、維也納風奶香那堤、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
📌摩斯漢堡：今開搶大杯冰紅茶「買30送30」
摩斯漢堡春節優惠，2月5日於MOS Order APP「安心取溫馨送」，推出經典大杯冰紅茶「買30杯送30杯」優惠，限量1000組，售完為止。
而2月5日至2月29日，同步加碼「安心過好年」主餐與咖啡優惠方案，一樣在APP祭出「低碳植米薑燒珍珠堡或摩斯鱈魚堡、搭配V型薯條及大杯冰紅茶」組，「買4送1」優惠價皆為680元，限量3000組；飲品則有「大杯拿鐵咖啡」或「中杯卡布奇諾」或「摩斯紅茶歐蕾」3杯套組優惠價皆為168元，限量2000組。
📌黑沃咖啡：冠軍美式、冠軍拿鐵「買一送一」
黑沃咖啡歡慶龍年優惠三連發，即日起至2月17日，黑沃冠軍美式「買一送一」；2月18日至2月29日，黑沃冠軍拿鐵「買一送一」；即日起至2月29日，購買2包浸泡咖啡包，體驗價100元再送醉貴妃聯名杯乙個。