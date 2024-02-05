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星巴克今「買一送一」喝2天！摩斯紅茶「買30送30」　黑沃買1送1

▲農曆春節過年前的最後上班週，星巴克今起「買一送一」連喝2天，摩斯紅茶「買30送30」優惠開搶！黑沃咖啡冠軍美式、冠軍拿鐵「買一送一」，陪大家新年走春。（圖／記者蕭涵云攝）
▲農曆春節過年前的最後上班週，星巴克今起「買一送一」連喝2天，摩斯紅茶「買30送30」優惠開搶！黑沃咖啡冠軍美式、冠軍拿鐵「買一送一」，陪大家新年走春。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

農曆春節過年前的最後上班週，星巴克咖啡今（5）日起「買一送一」連喝2天，摩斯漢堡大杯冰紅茶「買30送30」開搶！黑沃咖啡新年走春也有冠軍美式、冠軍拿鐵「買一送一」優惠，超值好康一篇整理給大家。

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📌星巴克：年前最後上班今起「買一送一」喝2天
年前上班週一起最後衝刺，星巴克2月5日至2月6日，祭出「買一送一」連喝2天好友分享日，活動期間11:00-20:00，至門市購買兩杯特大杯/風味/冰熱一致的飲料，其中一杯星巴克招待。

提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含 星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡、維也納風奶香那堤、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

▲星巴克花蓮理想門市祭出開幕限定優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克年前最後上班今起「買一送一」喝2天。（圖／記者蕭涵云攝）
📌摩斯漢堡：今開搶大杯冰紅茶「買30送30」
摩斯漢堡春節優惠，2月5日於MOS Order APP「安心取溫馨送」，推出經典大杯冰紅茶「買30杯送30杯」優惠，限量1000組，售完為止。

而2月5日至2月29日，同步加碼「安心過好年」主餐與咖啡優惠方案，一樣在APP祭出「低碳植米薑燒珍珠堡或摩斯鱈魚堡、搭配V型薯條及大杯冰紅茶」組，「買4送1」優惠價皆為680元，限量3000組；飲品則有「大杯拿鐵咖啡」或「中杯卡布奇諾」或「摩斯紅茶歐蕾」3杯套組優惠價皆為168元，限量2000組。

▲《航海王》限定包裝有紙杯、杯套、紙袋，相當有誠意。（圖／記者蕭涵云攝）
▲摩斯紅茶大杯「買30送30」今開搶。（圖／記者蕭涵云攝）
📌黑沃咖啡：冠軍美式、冠軍拿鐵「買一送一」
黑沃咖啡歡慶龍年優惠三連發，即日起至2月17日，黑沃冠軍美式「買一送一」；2月18日至2月29日，黑沃冠軍拿鐵「買一送一」；即日起至2月29日，購買2包浸泡咖啡包，體驗價100元再送醉貴妃聯名杯乙個。

▲黑沃咖啡「特濃厚奶」系列。（圖／黑沃咖啡提供）
▲黑沃咖啡冠軍美式、冠軍拿鐵「買一送一」。（圖／黑沃咖啡提供）

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