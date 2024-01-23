星巴克飲料2023年最受歡迎排行！好喝菜單推薦　買一送一隱藏優惠

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星巴克的「福吉茶那堤」源自日本焙茶文化，以烤焙過的日本焙茶與新鮮蒸煮的牛奶結合，
Top 8：蜜柚紅茶
星巴克將傳統西方紅茶體驗加入創新元素，轉換成帶有新意又美味的「蜜柚紅茶」，無論熱飲和冰飲都受到歡迎。且在紅茶中加入了紅柚醬與蜂蜜調和製作，
Top 7：醇濃抹茶那堤
「醇濃抹茶那堤」選用品質優良的日本純抹茶，
Top 6：巧克力可可碎片星冰樂
圈粉無數的星巴克星冰樂，最暢銷口味就是「巧克力可可碎片星冰樂」，以摩卡醬、乳品及可可碎片調製，
Top 5：冷萃咖啡
星巴克採用全新冷水萃取製作方法，室溫14小時慢速萃取，使「冷萃咖啡」口感醇厚馥郁，有別於傳統用熱水快速沖煮再加冰塊急速降溫製成的冰咖啡。同時選用專門為冷萃咖啡所調配的冷萃綜合咖啡豆，帶有芳香、濃郁滑順的口感，喝得到獨特巧克力與柑橘風味，帶出咖啡的甘甜與滑順。
Top 4：特選美式
咖啡控必喝的基本款「特選美式」，星巴克是以歐洲方式調製，結合經典濃縮咖啡及熱水，
Top 3：特選馥列白
源自澳洲的馥列白咖啡，對台灣消費者來說早已不陌生。在濃縮咖啡與牛奶的比例上，選擇使用較多份的ristretto shots（短濃縮），以增加咖啡濃醇度並同時凸顯甜感，星巴克還更換特選豆製作「特選馥列白」，打造風味較濃郁且平衡的牛奶咖啡。
Top 2：焦糖瑪奇朵
先將新鮮蒸奶與香草風味糖漿好好融合，再倒入濃縮咖啡中，並在頂層奶泡擠上香甜焦糖醬，覆蓋上格狀糖漿的「焦糖瑪奇朵」，就像鬆餅般散發誘人香氣，熱呼呼喝上一口超享受。
Top 1：那堤
2023最受大家喜愛的星巴克飲料冠軍就是「那堤」，濃郁醇厚的濃縮咖啡，搭配新鮮蒸煮的優質鮮奶，
📌星巴克：好友分享日「買一送一」最後一天
星巴克2024年1月23日推出好友分享日活動，活動當日11:00-20:00，至門市購買兩杯特大杯風味/冰熱一致的飲料，其中一杯星巴克招待。
提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含 星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、 維也納風奶香那堤、松露巧克力冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
📌星巴克：外送買一送一！雙杯199元再9折隱藏優惠
星巴克foodomo限定好友分享，即日起至2月15日每週三至五、不含2月7日至2月14日，可享指定飲品「買一送一」好友分享。特大杯「美式」兩杯優惠價125元（原價250元），特大杯「那堤」兩杯優惠價150元（原價300元），特大杯「美式紅茶那堤」兩杯優惠價160元（原價320元），幫大家換算折扣完一杯最便宜只要63～80元，寒流免出門也能喝優惠。
而且同期間再加碼春節優惠，指定品項「雙杯199元」，大杯「焦糖瑪奇朵」或「玫瑰蜜香茶那堤」都可享兩杯優惠199元，輸入隱藏優惠代碼「錢錢龍乎你」，直接再打9折，最高折100元。