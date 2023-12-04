可不可X迪士尼超萌環保杯提袋、露營週邊一次整理　全新草莓手搖

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📌4款全新「草莓紅茶」手搖飲料
可不可全新調配、使用經典熟成泡煮而成的「草莓紅茶」，由天然草莓果肉萃取浸泡，入口喝得到花果調香氣、隨後帶出草莓酸度。「草莓檸果」以草莓紅茶為基底搭配一整顆鮮切四季檸檬，及日前才上市的獨創Q軟菓玉滿足嚼慾；「草莓波登」則以獨家冰凌技術製成的草莓波登，搭配經典熟成紅茶與鮮切四季檸檬片，甜中帶酸愈喝愈濃烈；以低脂法國可可搭配經典歐蕾與草莓果泥的「草莓歐可」，在濃醇可可風味中夾帶一絲傾爽草莓氣息。
📌8款聯名限定杯身！2款杯膜隨飲料變色
主打舊時代美好的可不可X迪士尼系列，將復古造型米奇米妮、唐老鴨黛妃、高飛狗、布魯托等主角，結合「東方山水」與「Y2K」風格設計，以可不可熟成紅茶一貫豐富飽滿的極繁主義設計。8款聯名限定杯身共有2款中杯、6款大杯；搭配半透明設計的2款活動杯膜，上頭的天空及河流會隨飲料不同而稍微變色，相當有趣。
📌年曆形式「12款活動店卡」開始收集
12月6日起全台也同步上市經典菜單店卡，以年曆形式結合可不可與米奇與好朋友穿梭與山水之間設計，每一家門市僅有其中一款，至門市購買飲品即可索取，數量有限贈完為止。
📌3款不鏽鋼環保杯
Kebuke 迪士尼系列 (hoo)da 聯名「不鏽鋼環保杯」，有700ml米色及綠色、500ml藍色共3款，皆附有收納袋及吸管設計，可見米奇與好友們漫步在山水中，或與多種可愛元素像貼紙般拼貼在杯身上，萌到拿著杯子都要360度、轉好幾圈看個仔細。
📌2款飲料背包提袋！2組飲料戶外杯墊
「飲品背包提袋」則有米色、藍色可選，擁有提把、背帶與按壓釦設計的束口裝置，相當實用好拿。撞色帆布材質的「飲料戶外杯墊」共有米奇米妮、唐老鴨黛西共2組，還有扣環設計，方便隨時攜帶使用。
📌第二波！2款Tritan透明吸管杯
可不可X迪士尼系列杯款還有第二波透明吸管杯造型可選，包括700ml藍色、500ml米色2款，上頭除了經典主角外，還找得到奇奇蒂蒂等神秘角色；透明杯身彷彿讓迪士尼明星漂浮在手搖飲料上，有夠可愛。
📌折疊收納箱、多功戶外推車！戶外野餐墊、折疊月亮椅
第二波話題戶外露營系列描繪米奇登高望遠來探險主題，呼應可不可15週年「Go Wild!」，以經典藍白色為主調，在米白底色的「摺疊收納箱」放上米奇頭像，上方還以木紋打造有如桌面的設計，還有米奇徜徉山水的身影，相當可愛實用；「多功戶外推車」也有米奇露臉，簡直是露營控必收的質感用品。
另外，歡慶聖誕節，迷客夏也將於12月6日推出繽紛溫馨的節日限定「聖誕杯款」，全系列以分享幸福「Sharing Happiness」為主題設計，還同步開跑聖誕贈禮優惠活動，指定門市限定消費滿100元以上，可獲獨家「聖誕貼紙」乙張。全門市買 8 杯飲品，即贈「品牌質感桌曆」乙份；或買任一飲品 1 杯，可享桌曆加購價49元/個，買 2 杯飲品、桌曆加購價 39元/個。（數量有限，售完為止）