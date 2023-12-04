周一開工！全家拿鐵寄杯「第2杯9元」　星巴克太妃核果那堤買1送1

可不可X迪士尼超萌環保杯提袋、露營週邊一次整理　全新草莓手搖

▲可不可熟成紅茶聯名Disney迪士尼，復古米奇玩耍東方山水與Y2K設計，12月6日起開賣環保杯、提袋、收納箱等週邊商品；開喝4款全新「草莓紅茶」手搖飲料一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）
▲可不可熟成紅茶聯名Disney迪士尼，復古米奇玩耍東方山水與Y2K設計，12月6日起開賣環保杯、提袋、收納箱等週邊商品；開喝4款全新「草莓紅茶」手搖飲料一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

可不可熟成紅茶十五週年再創新作「Good Vibe n Go Wild」！這次聯名Disney迪士尼打造復古米奇米妮、唐老鴨與高飛狗等主角，結合「東方山水」與「Y2K」設計，12月6日起將分兩波開賣一系列生活週邊與露營用品，8款設計杯身搭配2款杯膜，還打造不鏽鋼環保杯、透明吸管杯、飲料背包提袋、杯墊、折疊收納箱、野餐墊、推車等超萌好物，還有4款全新「草莓紅茶」手搖飲料一次整理。

我是廣告 請繼續往下閱讀
可不可熟成紅茶十五週年聯名Disney迪士尼，打造全新「Good Vibe n Go Wild」，大推全新「草莓紅茶」手搖飲料及一系列生活週邊與露營用品。12月6日首波茶飲生活開賣、第二波12月21日話題戶外系列上市，單筆凡購買1杯迪士尼系列草莓新飲品，即可購買2個周邊系列商品；活動店卡也同步於全台門市提供。偷偷透露，預計過年期間將有第三波隱藏版商品曝光。

▲左起：全新「草莓檸果」、「草莓歐可」手搖飲料。（圖／記者蕭涵云攝）
▲左起：全新「草莓檸果」、「草莓歐可」手搖飲料。（圖／記者蕭涵云攝）
📌4款全新「草莓紅茶」手搖飲料
可不可全新調配、使用經典熟成泡煮而成的「草莓紅茶」，由天然草莓果肉萃取浸泡，入口喝得到花果調香氣、隨後帶出草莓酸度。「草莓檸果」以草莓紅茶為基底搭配一整顆鮮切四季檸檬，及日前才上市的獨創Q軟菓玉滿足嚼慾；「草莓波登」則以獨家冰凌技術製成的草莓波登，搭配經典熟成紅茶與鮮切四季檸檬片，甜中帶酸愈喝愈濃烈；以低脂法國可可搭配經典歐蕾與草莓果泥的「草莓歐可」，在濃醇可可風味中夾帶一絲傾爽草莓氣息。

▲8款聯名限定杯身！360度都有可愛圖案。（圖／記者蕭涵云攝）
▲8款聯名限定杯身！360度都有可愛圖案。（圖／記者蕭涵云攝）
▲米奇陪大家喝手搖飲料。（圖／記者蕭涵云攝）
▲米奇陪大家喝手搖飲料。（圖／記者蕭涵云攝）
📌8款聯名限定杯身！2款杯膜隨飲料變色
主打舊時代美好的可不可X迪士尼系列，將復古造型米奇米妮、唐老鴨黛妃、高飛狗、布魯托等主角，結合「東方山水」與「Y2K」風格設計，以可不可熟成紅茶一貫豐富飽滿的極繁主義設計。8款聯名限定杯身共有2款中杯、6款大杯；搭配半透明設計的2款活動杯膜，上頭的天空及河流會隨飲料不同而稍微變色，相當有趣。

▲2款半透明杯膜會因為飲料，讓天空或河流跟著變色。（圖／記者蕭涵云攝）
▲2款半透明杯膜會因為飲料，讓天空或河流跟著變色。（圖／記者蕭涵云攝）
📌年曆形式12款活動店卡」開始收集
12月6日起全台也同步上市經典菜單店卡，以年曆形式結合可不可與米奇與好朋友穿梭與山水之間設計，每一家門市僅有其中一款，至門市購買飲品即可索取，數量有限贈完為止。

▲年曆形式「12款活動店卡」，全部收集完還可以拼成兩幅畫。（圖／可不可熟成紅茶提供）
▲年曆形式「12款活動店卡」，全部收集完還可以拼成兩幅畫。（圖／可不可熟成紅茶提供）
📌3款不鏽鋼環保杯
Kebuke 迪士尼系列 (hoo)da 聯名「不鏽鋼環保杯」，有700ml米色及綠色、500ml藍色共3款，皆附有收納袋及吸管設計，可見米奇與好友們漫步在山水中，或與多種可愛元素像貼紙般拼貼在杯身上，萌到拿著杯子都要360度、轉好幾圈看個仔細。

▲Kebuke 迪士尼系列 (hoo)da 聯名「不鏽鋼環保杯」700ml 990元、500ml 890元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲Kebuke 迪士尼系列 (hoo)da 聯名「不鏽鋼環保杯」700ml 990元、500ml 890元。（圖／記者蕭涵云攝）
📌2款飲料背包提袋！2組飲料戶外杯墊
「飲品背包提袋」則有米色、藍色可選，擁有提把、背帶與按壓釦設計的束口裝置，相當實用好拿。​​​​​​撞色帆布材質的「飲料戶外杯墊」共有米奇米妮、唐老鴨黛西共2組，還有扣環設計，方便隨時攜帶使用。

▲Kebuke迪士尼系列飲料背包提袋 480元／個。（圖／記者蕭涵云攝）
▲Kebuke迪士尼系列飲料背包提袋 480元／個。（圖／記者蕭涵云攝）
▲飲料戶外杯墊 250元／組。（圖／記者蕭涵云攝）
▲飲料戶外杯墊 250元／組。（圖／記者蕭涵云攝）
📌第二波！2款Tritan透明吸管杯
可不可X迪士尼系列杯款還有第二波透明吸管杯造型可選，包括700ml藍色、500ml米色2款，上頭除了經典主角外，還找得到奇奇蒂蒂等神秘角色；透明杯身彷彿讓迪士尼明星漂浮在手搖飲料上，有夠可愛。

▲ Tritan透明吸管杯 700ml 699元／個、500ml 599元／個。（圖／記者蕭涵云攝）
▲ Tritan透明吸管杯 700ml 699元／個、500ml 599元／個。（圖／記者蕭涵云攝）
📌折疊收納箱、多功戶外推車！戶外野餐墊、折疊月亮椅
第二波話題戶外露營系列描繪米奇登高望遠來探險主題，呼應可不可15週年「Go Wild!」，以經典藍白色為主調，在米白底色的「摺疊收納箱」放上米奇頭像，上方還以木紋打造有如桌面的設計，還有米奇徜徉山水的身影，相當可愛實用；「多功戶外推車」也有米奇露臉，簡直是露營控必收的質感用品。

▲可不可X迪士尼露營週邊用品，折疊收納箱 880元／個、、戶外折疊月亮椅 1580元／個、多功戶外推車 3280元／個。（圖／記者蕭涵云攝）
▲可不可X迪士尼露營週邊用品，折疊收納箱 880元／個、、戶外折疊月亮椅 1580元／個、多功戶外推車 3280元／個。（圖／記者蕭涵云攝）
▲戶外野餐墊 980元／個。（圖／記者蕭涵云攝）
▲戶外野餐墊 980元／個。（圖／記者蕭涵云攝）
另外，歡慶聖誕節，迷客夏也將於12月6日推出繽紛溫馨的節日限定「聖誕杯款」，全系列以分享幸福「Sharing Happiness」為主題設計，還同步開跑聖誕贈禮優惠活動，指定門市限定消費滿100元以上，可獲獨家「聖誕貼紙」乙張。全門市買 8 杯飲品，即贈「品牌質感桌曆」乙份；或買任一飲品 1 杯，可享桌曆加購價49元/個，買 2 杯飲品、桌曆加購價 39元/個。（數量有限，售完為止）

▲迷客夏推出2023聖誕杯設計。（圖／迷客夏提供）
▲迷客夏推出2023聖誕杯設計。（圖／迷客夏提供）

星巴克買一送一！得正、麻古5大手搖飲料「買1送1」　1元喝康青龍

獨／挺亞錦賽！台韓球衣都穿「五桐號」　死忠老闆砸百萬集氣冠軍

星巴克今「買一送一」！鶴茶樓第二杯半價　龜記送「獨享100杯」

星巴克今「買一送一」滑手機先領券！3大咖啡、4大手搖飲都買1送1

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞