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星巴克今「買一送一」喝2天！得正、迷客夏、大苑子手搖新品一覽

▲星巴克「買一送一」今起連喝2天，迷客夏「新台味」麵茶，得正開喝「烘吉系列」焙茶，大苑子嚐鮮文旦柚新品，手搖飲料全新菜單一次告訴你。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克「買一送一」今起連喝2天，迷客夏「新台味」麵茶，得正開喝「烘吉系列」焙茶，大苑子嚐鮮文旦柚新品，手搖飲料全新菜單一次告訴你。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

呼叫上班好夥伴！小資族最愛的星巴克「買一送一」今（22）日起連喝2天，迷客夏開喝「新台味」麵茶，得正新推「烘吉系列」焙茶，大苑子有文旦柚、蜂蜜新品可嚐鮮，《NOWnews今日新聞》整理手搖飲料全新菜單一次告訴你。

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📌星巴克：好友分享日「買一送一」連喝2天
星巴克2024年1月22日至1月23日推出好友分享日活動，活動當日11:00-20:00，至門市購買兩杯特大杯風味/冰熱一致的飲料，其中一杯星巴克招待。

提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含 星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、 維也納風奶香那堤、松露巧克力冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

▲星巴克推出外送平台第二杯半價的活動。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克好友分享日今起「買一送一」連喝2天。（圖／記者蕭涵云攝）
📌迷客夏：開喝「新台味」麵茶
起源於台南府城的迷客夏2024最新力作，打造「新台味」麵茶手搖飲料，選用台灣製造、用料純正的麵茶粉，而且使用花生油替代傳統豬油，讓素食者也可安心飲用。 古早味懷舊麵茶加入綠光鮮奶推出「早安 1960」，香醇奶香交融穀米香；而「1960 麵茶拿鐵」則以焙火香氣十足的琥珀高峰烏龍茶為基底，與香甜麵茶鮮奶結合，推薦加料黃金糖香甜口感的黃金Q角，濃郁嚼上癮。

▲迷客夏開喝「新台味」麵茶，左起：「早安 1960」M 65元、L 85元，「1960 麵茶拿鐵」M 65元、L 75元。（圖／迷客夏提供）
▲迷客夏開喝「新台味」麵茶，左起：「早安 1960」M 65元、L 85元，「1960 麵茶拿鐵」M 65元、L 75元。（圖／迷客夏提供）
📌得正：新推「烘吉系列」焙茶
得正以焙茶為雛形，體現得正對於茶藝的用心與執著，嚴選日本靜岡秋番茶，以慢火細細焙炒散發迷人香氣，貫穿品牌主打核心茶飲，結合烏龍春秋茶葉，賦予不同層次的焙火茶香，打造溫潤輕柔的「烘吉系列」焙茶新品手搖飲料，包括烘吉奶茶、烘吉鮮奶、芝士奶蓋烘吉茶，一次收服奶茶控。

▲得正新推「烘吉系列」，烘吉奶茶 M 50元、烘吉鮮奶 M 70元，芝士奶蓋烘吉茶 M 55元、L 65元。（圖／翻攝自得正FB）
▲得正新推「烘吉系列」，烘吉奶茶 M 50元、烘吉鮮奶 M 70元，芝士奶蓋烘吉茶 M 55元、L 65元。（圖／翻攝自得正FB）
📌大苑子：文旦柚、蜂蜜新品
大苑子全新嘗試文旦柚系列又有驚喜，採用台灣柳丁的鮮甜與文旦果粒，再佐以回甘綠茶，打造「橙柚果粒多」喝得到鮮果果粒；「雙柚果利多」則選用台灣葡萄柚加上台灣文旦柚與清爽回甘的綠茶，濃郁柑橘果香搭配滿滿果粒的酸甜滋味，一想到就流口水；以錫蘭紅茶為基茶搭配清爽柑橘鮮果的「柚想見檸」，特有醇厚茶韻交織台灣檸檬、文旦柚的果香酸甜層次，是少見的新滋味。

▲大苑子開喝文旦柚新品，柚想見檸60元、橙柚果粒多75元、雙柚果粒多75元。
▲大苑子開喝文旦柚新品，柚想見檸60元、橙柚果粒多75元、雙柚果粒多75元。

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