摩斯紅茶「買30送30」！星巴克「買一送一」　路易莎第二杯半價

我是廣告 請繼續往下閱讀
摩斯漢堡春節優惠，2月5日於MOS Order APP「安心取溫馨送」，推出經典大杯冰紅茶「買30杯送30杯」優惠，限量1000組，售完為止。
而2月5日至2月29日，同步加碼「安心過好年」主餐與咖啡優惠方案，一樣在APP祭出「低碳植米薑燒珍珠堡或摩斯鱈魚堡、搭配V型薯條及大杯冰紅茶」組，「買4送1」優惠價皆為680元，限量3000組；飲品則有「大杯拿鐵咖啡」或「中杯卡布奇諾」或「摩斯紅茶歐蕾」3杯套組優惠價皆為168元，限量2000組。
春節過年應景2月10日至2月12日，到摩斯漢堡消費即贈龍年限定「一元復始」春節小卡，送完為止；2月10日至2月14日，凡購買摩斯漢堡雙人餐或全家餐，免費加贈「辣味摩斯吉士漢堡風味MOS米穀酥」1包，祝福民眾龍年「吉事龍總來」。
📌星巴克：12款指定飲料「買一送一」倒數2天
星巴克即日起至1月31日推出「票選當紅必喝飲料推薦」好友分享日活動，活動當日11:00-20:00，至門市購買兩杯特大杯風味/冰熱一致的指定品項飲料，包括：香檸蜜柚冷萃咖啡、冷萃咖啡、焦糖瑪奇朵、太妃風味那堤、椰奶那堤、烤蘋果風味那堤、冰搖檸檬果茶、冰搖檸檬紅茶、西印度櫻桃紅茶、玫瑰蜜香茶那堤、焦糖星冰樂、雙果果汁星冰樂，其中一杯星巴克招待。
提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含 罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
📌路易莎咖啡：飲品「第二杯半價」連喝2天
路易莎咖啡幫大家提振過年前上班的精神，即日起至1月31日，祭出「冬日暖心」全時段咖啡飲品「第二杯半價」。而超越精品藝伎系列、超越精品尊爵系列濾掛咖啡也有優惠，藝伎系列每盒10入460元、尊爵系列每盒10入420元；即日起至2月24日，揪團買經典濾掛組，還可享「任選4盒」5折，滿5組(含)以上再打88折。