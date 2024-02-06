星巴克買一送一！萬波、TEA TOP、功夫茶3大手搖飲料「買一送一」

我是廣告 請繼續往下閱讀
年前最後上班一起衝刺，星巴克今2月6日好友分享日「買一送一」，活動期間11:00-20:00，至門市購買兩杯特大杯/風味/冰熱一致的飲料，其中一杯星巴克招待。
提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含 星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡、維也納風奶香那堤、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
📌萬波島嶼紅茶：Uber Eats限定2款飲料「買一送一」
萬波島嶼紅茶即日起至2月13日，於外送平台Uber Eats限定冬瓜檸檬、薑汁紅茶 ，2款指定飲品可享「買一送一」獨家優惠。提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。
📌TEA TOP第一味：Uber Eats指定飲料「買一送一」
TEA TOP第一味即日起至2月13日，於外送平台Uber Eats限定紅茶鮮奶茶、仙楂108、茉香奶綠、蘋果冰醋、碳焙鐵觀音、紫芋西米露 ，指定飲品可享「買一送一」獨家優惠。提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。
📌功夫茶：Uber Eats指定飲料「買一送一」
功夫茶即日起至2月13日，於外送平台Uber Eats獨家限定岩葉紅茶拿鐵、英式伯爵奶茶、薑汁桂圓紅棗、翡翠檸檬綠茶等，指定飲品可享「買一送一」獨家優惠。提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。