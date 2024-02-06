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星巴克買一送一！萬波、TEA TOP、功夫茶3大手搖飲料「買一送一」

▲星巴克「買一送一」剩今天！一次整理萬波、TEA TOP、功夫茶3大手搖飲料也「買一送一」優惠，年前最後上班一起衝刺倒數吧。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克「買一送一」剩今天！一次整理萬波、TEA TOP、功夫茶3大手搖飲料也「買一送一」優惠，年前最後上班一起衝刺倒數吧。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

星巴克「買一送一」剩今天！《NOWnews今日新聞》再幫大家挖出萬波、TEA TOP、功夫茶3大手搖飲料也「買一送一」優惠，一次整理划算飲料小確幸，年前最後上班一起衝刺倒數吧。

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📌星巴克：今「買一送一」年前最後上班
年前最後上班一起衝刺，星巴克今2月6日好友分享日「買一送一」，活動期間11:00-20:00，至門市購買兩杯特大杯/風味/冰熱一致的飲料，其中一杯星巴克招待。

提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含 星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡、維也納風奶香那堤、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

▲2023最受大家喜愛的星巴克飲料冠軍是「那堤」。（圖／台灣星巴克提供）
▲年前最後上班，星巴克今「買一送一」最後一天。（圖／台灣星巴克提供）
📌萬波島嶼紅茶：Uber Eats限定2款飲料「買一送一」
萬波島嶼紅茶即日起至2月13日，於外送平台Uber Eats限定冬瓜檸檬、薑汁紅茶 ，2款指定飲品可享「買一送一」獨家優惠。提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。

▲雙11超狂16家咖啡、手搖飲優惠懶人包秘笈！星巴克大人氣萬波限定大杯「金萱珍波粉11元」，春陽茶事TOP 5烏龍系列「買1送1」，序序茶「0元喝紅茶、1元喝珍奶」，初韻3款人氣手搖飲「加1元多1件」，大苑子鮮果咖啡「同品項第二杯11元」等。（圖／萬波島嶼紅茶 Wanpo Tea Shop提供）
▲萬波島嶼紅茶Uber Eats限定，2款飲料「買一送一」。（圖／萬波島嶼紅茶 Wanpo Tea Shop提供）
📌TEA TOP第一味：Uber Eats指定飲料「買一送一」
TEA TOP第一味即日起至2月13日，於外送平台Uber Eats限定紅茶鮮奶茶、仙楂108、茉香奶綠、蘋果冰醋、碳焙鐵觀音、紫芋西米露 ，指定飲品可享「買一送一」獨家優惠。提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。

▲手搖飲料TEA TOP第一味雙11優惠，新款奶茶「第二杯10元」，「1+1+1」雙杯免費加料100元好康；「國際燕麥日」OATSIDE聯手7-11，燕麥拿鐵「買一送一」喝3天。（圖／TEA TOP提供）
▲TEA TOP第一味限定Uber Eats「買一送一」。（圖／TEA TOP提供）
📌功夫茶：Uber Eats指定飲料「買一送一」
功夫茶即日起至2月13日，於外送平台Uber Eats獨家限定岩葉紅茶拿鐵、英式伯爵奶茶、薑汁桂圓紅棗、翡翠檸檬綠茶等，指定飲品可享「買一送一」獨家優惠。提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。

▲到功夫茶玩「十八啦」有機會免費喝「芭樂檸檬綠」。（圖／功夫茶提供）
▲功夫茶Uber Eats指定飲料「買一送一」。（圖／功夫茶提供）

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