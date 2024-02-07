過年星巴克「買一送一」喝5天！有星冰樂　翰林珍奶也「買1送1」

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農曆春節星巴克推出「發財好運龍總來」滿額好友分享券活動，2月8日至2月12日消費滿300元，即可獲得「好友分享券」乙張（不累贈）。憑此券至全台星巴克門市，購買兩杯特大杯冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。兌換期間為獲券日後兩天；好友分享券最後兌換至2月14日。
提醒大家，好友分享券為贈品兌換券，僅限「買一送一」乙次，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲。星巴克過年加碼優惠，鐵粉消費滿額就能輕鬆換到星巴克好友分享券，相當於星冰樂也能「買一送一」喝到情人節。
📌翰林茶館滿額開抽刮刮樂！珍奶「買一送一」
翰林茶館新春也有消費滿額開抽刮刮樂活動，2月8日至2月15日，翰林茶館消費滿1388元、或翰林茶棧消費滿388元、或翰林鍋物消費滿488元，都能現場開抽刮刮樂，有機會獲得「珍奶買一送一」、免費套餐券、現金折價券、85折抵用券等多項優惠加碼，而且是通通有獎，讓大家新春龍舞好康。
而且台南還有翰林獨家優惠，2月8日至3月10日，到新光三越台南新天地「臺南400特展，於展區拍下翰林燈籠，至翰林茶棧-新光西門店、新光民族店，出示照片就能享有「特大杯飲品第二杯半價」優惠。提醒大家，限特大杯同品項，單筆限優惠兩組。