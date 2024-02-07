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過年星巴克「買一送一」喝5天！有星冰樂　翰林珍奶也「買1送1」

▲過年手搖飲料優惠加碼！星巴克推出滿額好友分享券，明起可換「買一送一」連喝5天；翰林茶館新春消費滿額開抽「珍奶買一送一」，刮刮樂通通有獎，2024必喝好康一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）
▲過年手搖飲料優惠加碼！星巴克推出滿額好友分享券，明起可換「買一送一」連喝5天；翰林茶館新春消費滿額開抽「珍奶買一送一」，刮刮樂通通有獎，2024必喝好康一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

過年當然不能錯過手搖飲料優惠！星巴克加碼推出滿額好友分享券，明起可換「買一送一」連喝5天；翰林茶館新春也有消費滿額抽刮刮樂活動，開刮「珍奶買一送一」，讓大家2024發財好運龍總來，一次整理必喝好康。

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📌星巴克滿額好友分享！「買一送一」喝5天有星冰樂
農曆春節星巴克推出「發財好運龍總來」滿額好友分享券活動，2月8日至2月12日消費滿300元，即可獲得「好友分享券」乙張（不累贈）。憑此券至全台星巴克門市，購買兩杯特大杯冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。兌換期間為獲券日後兩天；好友分享券最後兌換至2月14日。

提醒大家，好友分享券為贈品兌換券，僅限「買一送一」乙次，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲。星巴克過年加碼優惠，鐵粉消費滿額就能輕鬆換到星巴克好友分享券，相當於星冰樂也能「買一送一」喝到情人節。

▲中秋節連假最後一天，先看好「開工7大咖啡優惠」！星巴克、黑浮、OTOME café、伯朗都有「買1送1」，路易莎75折，cama café手沖9折。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克消費滿額送好友分享券！「買一送一」喝5天有星冰樂。（圖／記者蕭涵云攝）
📌翰林茶館滿額開抽刮刮樂！珍奶「買一送一」
翰林茶館新春也有消費滿額開抽刮刮樂活動，2月8日至2月15日，翰林茶館消費滿1388元、或翰林茶棧消費滿388元、或翰林鍋物消費滿488元，都能現場開抽刮刮樂，有機會獲得「珍奶買一送一」、免費套餐券、現金折價券、85折抵用券等多項優惠加碼，而且是通通有獎，讓大家新春龍舞好康。

而且台南還有翰林獨家優惠，2月8日至3月10日，到新光三越台南新天地「臺南400特展，於展區拍下翰林燈籠，至翰林茶棧-新光西門店、新光民族店，出示照片就能享有「特大杯飲品第二杯半價」優惠。提醒大家，限特大杯同品項，單筆限優惠兩組。

▲翰林茶館七夕一日限定特大杯熊貓珍奶買1送1，今（21）日開放搶券。（圖／業者提供）
▲翰林茶館滿額開抽刮刮樂！有機會抽中珍奶「買一送一」、免費套餐券等優惠。（圖／業者提供）

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