50嵐「珍珠波波大方杯」！迷客夏草莓歐蕾、TEA TOP櫻花寒天新品

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50嵐中區新春送限量紅包！2月1日至2月15日，凡使用悠遊卡／悠遊付單筆消費，即贈送「好運龍龍來」品牌限定紅包乙組（麗寶店無參與此活動）；2月16日至3月15日，首度與悠遊付限量聯名，凡使用悠遊付單筆消費，可享 590 元加購「珍珠啵啵大方杯」品牌限定環保杯乙組，限量 2000 組。
市面上一眾環保杯又有新造型，50嵐「珍珠啵啵大方杯」在罕見的透明方型瓶身上，繪有品牌經典的「50嵐經典藍色＋波霸」圖案，不只看得見杯內飲料顏色，配料也能精準吸好吸滿，寬廣瓶口不用擔心冰淇淋紅茶還是布丁奶茶都能好好裝，而且對於手小的粉絲來說，更好抓取拿握。
農曆過年還有加碼優惠，農曆初三2月12日，在50嵐中區 FB 與 IG 官方帳號，同步舉辦「珍珠啵啵大方杯」抽獎活動，達成指定條件即可抽獎「珍珠啵啵大方杯」品牌限定環保杯。
📌迷客夏：「庫奇草莓歐蕾」新上市！聯名 Pocky 限量組合
迷客夏草莓季開跑，嚴選當季新鮮草莓加入香醇綠光鮮奶，打造口感綿密、濃郁香氣的「庫奇草莓歐蕾冰淇淋」新上市；還聯名 Pocky 推出草莓棒組合優惠，即日起在全台迷客夏門市限量販售，數量有限，售完為止。
📌TEA TOP「竹香白柚飲」喝櫻花寒天！情人節「免費升級大杯」
TEA TOP 第一味新春推出「竹香白柚飲」新品，以台灣竹香烏龍茶為基底，搭配在地新鮮白柚果肉，調製成清爽回甘的茶飲，全新加入粉嫩浪漫的Q彈「櫻花寒天」，2月1日起限時、限店、限量販售至2月29日。提醒大家，全台僅限 27 家門市販售，數量有限，售完為止。
預告過年後的情人節2月13日至2月15日，「竹香白柚飲（櫻花寒天）」新品加碼「中杯免費升級大杯」優惠，活動詳情請洽門市。