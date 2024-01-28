台灣最強珍奶公佈！「冠軍地位稱霸30年」　春水堂、迷客夏輸給它

50嵐「珍珠波波大方杯」！迷客夏草莓歐蕾、TEA TOP櫻花寒天新品

▲50嵐「珍珠波波大方杯」可享環保杯折價優惠，迷客夏「庫奇草莓歐蕾冰淇淋」新上市，TEA TOP第一味新春限定「竹香白柚飲」喝櫻花寒天配料，一次整理手搖飲料新品報到！（圖／50嵐中區提供）
▲50嵐「珍珠波波大方杯」可享環保杯折價優惠，迷客夏「庫奇草莓歐蕾冰淇淋」新上市，TEA TOP第一味新春限定「竹香白柚飲」喝櫻花寒天配料，一次整理手搖飲料新品報到！（圖／50嵐中區提供）

記者蕭涵云/綜合報導

一次整理手搖飲料新品報到！50嵐開賣「珍珠波波大方杯」可享環保杯折價優惠，迷客夏「庫奇草莓歐蕾冰淇淋」新上市，TEA TOP第一味新春限定「竹香白柚飲」喝得到超萌櫻花寒天配料，還有情人節免費升級大杯優惠。

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📌50嵐：中區開賣「珍珠波波大方杯」
50嵐中區新春送限量紅包！2月1日至2月15日，凡使用悠遊卡／悠遊付單筆消費，即贈送「好運龍龍來」品牌限定紅包乙組（麗寶店無參與此活動）；2月16日至3月15日，首度與悠遊付限量聯名，凡使用悠遊付單筆消費，可享 590 元加購「珍珠啵啵大方杯」品牌限定環保杯乙組，限量 2000 組。

▲50嵐中區聯名悠遊付，即將開賣「珍珠波波大方杯」。（圖／50嵐中區提供）
▲50嵐中區聯名悠遊付，即將開賣「珍珠波波大方杯」。（圖／50嵐中區提供）
市面上一眾環保杯又有新造型，50嵐「珍珠啵啵大方杯」在罕見的透明方型瓶身上，繪有品牌經典的「50嵐經典藍色＋波霸」圖案，不只看得見杯內飲料顏色，配料也能精準吸好吸滿，寬廣瓶口不用擔心冰淇淋紅茶還是布丁奶茶都能好好裝，而且對於手小的粉絲來說，更好抓取拿握。

▲50嵐指定消費，可享590元加購「珍珠波波大方杯」限定環保杯乙組。（圖／50嵐中區提供）
▲50嵐中區完成指定消費，可享590元加購「珍珠波波大方杯」限定環保杯乙組。（圖／50嵐中區提供）
農曆過年還有加碼優惠，農曆初三2月12日，在50嵐中區 FB 與 IG 官方帳號，同步舉辦「珍珠啵啵大方杯」抽獎活動，達成指定條件即可抽獎「珍珠啵啵大方杯」品牌限定環保杯。

▲新春購買50嵐中區手搖飲料，有機會獲得「好運龍龍來」限定紅包。（圖／50嵐中區提供）
▲新春50嵐中區推出「好運龍龍來」限定紅包。（圖／50嵐中區提供）
📌迷客夏：「庫奇草莓歐蕾」新上市！聯名 Pocky 限量組合
迷客夏草莓季開跑，嚴選當季新鮮草莓加入香醇綠光鮮奶，打造口感綿密、濃郁香氣的「庫奇草莓歐蕾冰淇淋」新上市；還聯名 Pocky 推出草莓棒組合優惠，即日起在全台迷客夏門市限量販售，數量有限，售完為止。

▲迷客夏開賣「庫奇草莓歐蕾冰淇淋」75元；「庫奇草莓歐蕾冰淇淋＋Pocky 草莓棒」組合價優惠99元。（圖／迷客夏提供）
▲迷客夏開賣「庫奇草莓歐蕾冰淇淋」75元；「庫奇草莓歐蕾冰淇淋＋Pocky 草莓棒」組合價優惠99元。（圖／迷客夏提供）
📌TEA TOP「竹香白柚飲」喝櫻花寒天！情人節「免費升級大杯」
TEA TOP 第一味新春推出「竹香白柚飲」新品，以台灣竹香烏龍茶為基底，搭配在地新鮮白柚果肉，調製成清爽回甘的茶飲，全新加入粉嫩浪漫的Q彈「櫻花寒天」，2月1日起限時、限店、限量販售至2月29日。提醒大家，全台僅限 27 家門市販售，數量有限，售完為止。

預告過年後的情人節2月13日至2月15日，「竹香白柚飲（櫻花寒天）」新品加碼「中杯免費升級大杯」優惠，活動詳情請洽門市。

▲2月1日至2月29日，TEA TOP「竹香白柚飲（櫻花寒天）」快閃優惠價大杯75元、中杯58元；情人節2月13日至2月15日中杯免費升級大杯。（圖／珍鼎記茶飲提供）
▲2月1日至2月29日，TEA TOP「竹香白柚飲（櫻花寒天）」快閃優惠價大杯75元、中杯58元；情人節2月13日至2月15日中杯免費升級大杯。（圖／珍鼎記茶飲提供）

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