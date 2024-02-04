2月星巴克、CoCo、七盞茶都「買一送一」！7大手搖飲料優惠一次看

我是廣告 請繼續往下閱讀
年前上班週一起最後衝刺，星巴克2月5日至2月6日，祭出「買一送一」連喝2天好友分享日，活動期間11:00-20:00，至門市購買兩杯特大杯/風味/冰熱一致的飲料，其中一杯星巴克招待。
提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含 星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡、維也納風奶香那堤、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
📌CoCo限店「買一送一」！飲料「第二杯10元」
CoCo都可台中清水店盛大開幕，祭出三波限店優惠喝到過年，即日起至2月8日，QQ奶茶「第二杯10元」、百香綠茶單杯特價25元；2月15日至2月18日，珍珠奶茶「買一送一」；2月19日至2月29日，百香雙響炮「第二杯10元」，四季春青茶單杯特價25元。提醒大家，每日活動數量有限。
📌七盞茶X萬丹鮮乳！2款情人節特調「買一送一」喝過年
七盞茶首度聯名萬丹鮮乳，打造情人節特調手搖飲料，即日起至2月15日，只要在全台七盞茶門市購買2款限定聯名飲品，巧克力牛奶加Q彈白玉的「巧巧喜歡你」、或日夏奶茶配巧克力牛奶凍的「日日想你」，都能享有「買一送一」優惠。
過年期間小年夜2月8日(四)至2月14日初五，連續7天到全台七盞茶門市，消費滿168元，對店員說出帶有「龍」字的吉祥話，可獲得大杯「芯月烏龍」一杯，不限冷熱喔。嚴選5A級桂花與烏龍茶葉，經數次烘焙後再依比例調配混合，甘潤茶湯喝得到炭焙香及淡雅桂花尾韻。
📌Mr.Wish買小焙烏龍系列「免費加波霸珍珠」
Mr.Wish 鮮果茶玩家2月1日至2月5日，連續5天也祭出新春優惠，購買濃韻焙茶香氣的小焙烏龍系列，包含「荔枝小焙烏龍、小焙烏龍、小焙烏龍芝芝」任一品項，都能「免費加波霸珍珠」乙份。
2月1日至2月7日，過年前使用 Mr.Wish 你訂線上平台點餐並到店自取，消費滿 168 元可享「75折優惠」；外送滿 888 元則享「85折優惠」。2月14日至2月27日情人節期間，於 Uber Eats 外送平台消費滿 214 元，免費送「蜜桃紅茶」乙杯。
📌摩斯漢堡：2月5日開搶大杯冰紅茶「買30送30」
摩斯漢堡春節優惠，2月5日於MOS Order APP「安心取溫馨送」，推出經典大杯冰紅茶「買30杯送30杯」優惠，限量1000組，售完為止。
而2月5日至2月29日，同步加碼「安心過好年」主餐與咖啡優惠方案，一樣在APP祭出「低碳植米薑燒珍珠堡或摩斯鱈魚堡、搭配V型薯條及大杯冰紅茶」組，「買4送1」優惠價皆為680元，限量3000組；飲品則有「大杯拿鐵咖啡」或「中杯卡布奇諾」或「摩斯紅茶歐蕾」3杯套組優惠價皆為168元，限量2000組。
春節過年應景2月10日至2月12日，到摩斯漢堡消費即贈龍年限定「一元復始」春節小卡，送完為止；2月10日至2月14日，凡購買摩斯漢堡雙人餐或全家餐，免費加贈「辣味摩斯吉士漢堡風味MOS米穀酥」1包，祝福民眾龍年「吉事龍總來」。
📌康青龍：熊貓粉粿鮮奶茶「第二杯半價」
康青龍即日起至2月14日，LINE會員領券並線上點餐，可享熊貓粉粿鮮奶茶(L)「第二杯半價」優惠！嚴選台灣南投鐵觀音搭配醇濃黑糖、滑順鮮奶，打造出重焙醇厚茶韻的鐵觀音鮮奶茶，再加入Q彈熊貓珍珠與黑糖粉粿，配料超級多，咀嚼控怎麼能錯過。
📌蔦日子「人生系列」限定杯！「遇見多樂絲」系列「第二杯8折」優惠
蔦日子響應環保政策全面更換「人生系列」新紙杯，向辛苦哺育幼兒的媽媽致敬，還有學生、上班族等各種角色插畫圖案。2月1日至2月7日推出「遇見多樂絲」系列「第二杯8折」快閃優惠，有柳橙、西柚、梔子花茉莉綠多款可選，以價低者優惠。