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2月星巴克、CoCo、七盞茶都「買一送一」！7大手搖飲料優惠一次看

▲農曆春節過年前的最後一個假日，先把2月手搖飲料優惠喝起來！一篇掌握星巴克、CoCo都可、七盞茶都「買一送一」，Mr.Wish、摩斯漢堡、康青龍、蔦日子必喝攻略。（圖／記者蕭涵云攝）
▲農曆春節過年前的最後一個假日，先把2月手搖飲料優惠喝起來！一篇掌握星巴克、CoCo都可、七盞茶都「買一送一」，Mr.Wish、摩斯漢堡、康青龍、蔦日子必喝攻略。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

農曆春節過年前的最後一個假日，先把2月手搖飲料優惠喝起來！包括星巴克、CoCo都可、七盞茶都有「買一送一」優惠，Mr.Wish免費加料波霸珍珠、摩斯紅茶「買30送30」、康青龍「第二杯半價」、蔦日子「第二杯8折」，《NOWnews今日新聞》幫大家把必喝攻略整理好一篇掌握。

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📌星巴克：年前最後上班「買一送一」喝2天
年前上班週一起最後衝刺，星巴克2月5日至2月6日，祭出「買一送一」連喝2天好友分享日，活動期間11:00-20:00，至門市購買兩杯特大杯/風味/冰熱一致的飲料，其中一杯星巴克招待。

提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含 星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡、維也納風奶香那堤、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

▲週一上班、上學約同事好友一起喝星巴克「買一送一」好友分享日，今起連喝三天！包括2款星冰樂、2款冷萃咖啡共11款飲品都砍半價，優惠全品項一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克年前最後上班，2月5日至2月6日「買一送一」連喝2天。（圖／記者蕭涵云攝）
📌CoCo限店「買一送一」！飲料「第二杯10元」
CoCo都可台中清水店盛大開幕，祭出三波限店優惠喝到過年，即日起至2月8日，QQ奶茶「第二杯10元」、百香綠茶單杯特價25元；2月15日至2月18日，珍珠奶茶「買一送一」；2月19日至2月29日，百香雙響炮「第二杯10元」，四季春青茶單杯特價25元。提醒大家，每日活動數量有限。

▲CoCo台中清水店「買一送一」！飲料「第二杯10元」。（圖／翻攝自CoCo都可官網）
▲CoCo台中清水店「買一送一」！開幕飲料「第二杯10元」。（圖／翻攝自CoCo都可官網）
📌七盞茶X萬丹鮮乳！2款情人節特調「買一送一」喝過年
七盞茶首度聯名萬丹鮮乳，打造情人節特調手搖飲料，即日起至2月15日，只要在全台七盞茶門市購買2款限定聯名飲品，巧克力牛奶加Q彈白玉的「巧巧喜歡你」、或日夏奶茶配巧克力牛奶凍的「日日想你」，都能享有「買一送一」優惠。

過年期間小年夜2月8日(四)至2月14日初五，連續7天到全台七盞茶門市，消費滿168元，對店員說出帶有「龍」字的吉祥話，可獲得大杯「芯月烏龍」一杯，不限冷熱喔。嚴選5A級桂花與烏龍茶葉，經數次烘焙後再依比例調配混合，甘潤茶湯喝得到炭焙香及淡雅桂花尾韻。

▲過年期間消費滿額，七盞茶「芯月烏龍」免費喝。（圖／七盞茶提供）
▲過年期間消費滿額，七盞茶「芯月烏龍」免費喝。（圖／七盞茶提供）
📌Mr.Wish買小焙烏龍系列「免費加波霸珍珠」
Mr.Wish 鮮果茶玩家2月1日至2月5日，連續5天也祭出新春優惠，購買濃韻焙茶香氣的小焙烏龍系列，包含「荔枝小焙烏龍、小焙烏龍、小焙烏龍芝芝」任一品項，都能「免費加波霸珍珠」乙份。

2月1日至2月7日，過年前使用 Mr.Wish 你訂線上平台點餐並到店自取，消費滿 168 元可享「75折優惠」；外送滿 888 元則享「85折優惠」。2月14日至2月27日情人節期間，於 Uber Eats 外送平台消費滿 214 元，免費送「蜜桃紅茶」乙杯。

▲Mr.Wish買小焙烏龍系列「免費加波霸珍珠」。（圖／Mr.Wish提供）
▲Mr.Wish買小焙烏龍系列「免費加波霸珍珠」。（圖／Mr.Wish提供）
📌摩斯漢堡：2月5日開搶大杯冰紅茶「買30送30」
摩斯漢堡春節優惠，2月5日於MOS Order APP「安心取溫馨送」，推出經典大杯冰紅茶「買30杯送30杯」優惠，限量1000組，售完為止。

而2月5日至2月29日，同步加碼「安心過好年」主餐與咖啡優惠方案，一樣在APP祭出「低碳植米薑燒珍珠堡或摩斯鱈魚堡、搭配V型薯條及大杯冰紅茶」組，「買4送1」優惠價皆為680元，限量3000組；飲品則有「大杯拿鐵咖啡」或「中杯卡布奇諾」或「摩斯紅茶歐蕾」3杯套組優惠價皆為168元，限量2000組。

春節過年應景2月10日至2月12日，到摩斯漢堡消費即贈龍年限定「一元復始」春節小卡，送完為止；2月10日至2月14日，凡購買摩斯漢堡雙人餐或全家餐，免費加贈「辣味摩斯吉士漢堡風味MOS米穀酥」1包，祝福民眾龍年「吉事龍總來」。

▲《航海王》限定包裝有紙杯、杯套、紙袋，相當有誠意。（圖／記者蕭涵云攝）
▲摩斯漢堡聯名《航海王》打造限定紙杯。大杯冰紅茶「買30送30」必喝。（圖／記者蕭涵云攝）
📌康青龍：熊貓粉粿鮮奶茶「第二杯半價」
康青龍即日起至2月14日，LINE會員領券並線上點餐，可享熊貓粉粿鮮奶茶(L)「第二杯半價」優惠！嚴選台灣南投鐵觀音搭配醇濃黑糖、滑順鮮奶，打造出重焙醇厚茶韻的鐵觀音鮮奶茶，再加入Q彈熊貓珍珠與黑糖粉粿，配料超級多，咀嚼控怎麼能錯過。

▲康青龍寵咀嚼控，熊貓粉粿鮮奶茶「第二杯半價」。（圖／翻攝自康青龍FB）
▲康青龍寵咀嚼控，熊貓粉粿鮮奶茶「第二杯半價」。（圖／翻攝自康青龍FB）


📌蔦日子「人生系列」限定杯！「遇見多樂絲」系列「第二杯8折」優惠
蔦日子響應環保政策全面更換「人生系列」新紙杯，向辛苦哺育幼兒的媽媽致敬，還有學生、上班族等各種角色插畫圖案。2月1日至2月7日推出「遇見多樂絲」系列「第二杯8折」快閃優惠，有柳橙、西柚、梔子花茉莉綠多款可選，以價低者優惠。

▲蔦日子萬聖節即日起至10/31，凡購買任一款冰飲品，即可0元添加人氣配料水玉（寒天）一份。（圖／蔦日子提供）
▲蔦日子「遇見多樂絲」系列「第二杯8折」優惠。（圖／蔦日子提供）

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