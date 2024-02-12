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情人節1314！星巴克咖啡滿額贈「進口玫瑰花」　買一送一喝到2/14

▲2月14日初五是西洋情人節，星巴克咖啡當天消費滿1314元，可免費獲得「進口空運紅色玫瑰花」；今消費滿額也送好友分享券「買一送一」。勺日咖啡也祭出情人節大早餐甜蜜吃飽飽。（圖／記者蕭涵云攝）
▲2月14日初五是西洋情人節，星巴克咖啡當天消費滿1314元，可免費獲得「進口空運紅色玫瑰花」；今消費滿額也送好友分享券「買一送一」。勺日咖啡也祭出情人節大早餐甜蜜吃飽飽。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

2月14日大年初五，將遇上西洋情人節，星巴克咖啡祭出浪漫1314滿額贈活動，2月14日情人節當天，單筆消費滿1314元，即可免費獲得「進口空運紅色玫瑰花」乙支。今（12）日消費滿300元還能獲得「好友分享券」，可兌換至2月14日，相當於「買一送一」喝到情人節。另外，勺日咖啡廳則在2月推出全新可頌鬆餅堡，迎接情人節祭出雙人大早餐，一起甜蜜吃飽飽。

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📌星巴克情人節！消費滿1314贈送玫瑰花　「買一送一」喝到2/14
星巴克情人節祭出玫瑰花1314滿額贈活動，至門市單筆消費滿1314元，可獲得「進口空運紅色玫瑰花」乙支。提醒大家，贈品以門市現貨為主，單筆消費不累贈，數量有限贈完為止；春節期間部分門市不參與；贈品以門市現貨為主，單筆消費不累贈，數量有限贈完為止；紙本飲料券不可參加活動；優惠不合併使用；不適用於外送外賣、電話預訂與行動預點服務。

▲統一集團情人節引進自哥倫比亞、厄瓜多，全程低溫保鮮運送的「進口空運玫瑰」，在星巴克咖啡、7-11、統一時代百貨台北店等處獻上6.5萬朵回饋消費者。（圖／統一集團提供）
▲統一集團情人節引進自哥倫比亞、厄瓜多，全程低溫保鮮運送的「進口空運玫瑰」，在星巴克咖啡、7-11、統一時代百貨台北店等處獻上6.5萬朵回饋消費者。（圖／統一集團提供）
過年星巴克「發財好運龍總來」滿額好友分享券活動，今2月12日初三最後一天，消費滿300元即可獲得「好友分享券」乙張（不累贈）。憑此券至全台星巴克門市，購買兩杯特大杯冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。兌換期間為獲券日後兩天；好友分享券最後兌換至2月14日。相當於星巴克「買一送一」可以喝到情人節。

▲勺日咖啡情人節為情侶祭出全新雙人早午餐，浪漫鮭魚玫瑰花甜蜜上桌。（圖／勺日咖啡提供）
▲勺日咖啡情人節為情侶祭出全新雙人早午餐，浪漫鮭魚玫瑰花甜蜜上桌。（圖／勺日咖啡提供）
📌勺日咖啡情人節雙人大早餐！一起甜蜜吃飽飽
東區最美勺日咖啡廳，於日好空間店與忠泰樂生活店2月推出全新熔岩辣醬牛肉可頌鬆餅堡，迎接情人節再祭出甜蜜雙人大早餐，滿滿一大盤豐盛早餐，爽吃煙燻鮭魚、美式厚切培根、美式香腸、維也納香腸、舒肥雞胸、滑蛋炒菇、可頌鬆餅、Purebread酸種麵包、清爽優格杯及新鮮生菜，兩人一起吃飽飽。捲成玫瑰花造型上桌的美味煙燻鮭魚，預料會是情人節IG打卡熱門餐點。


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