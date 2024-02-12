初三星巴克買一送一！50嵐送「珍珠啵啵大方杯」　這2家送刮刮樂

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農曆春節星巴克推出過年「發財好運龍總來」滿額好友分享券活動，2月12日初三最後一天消費滿300元，即可獲得「好友分享券」乙張（不累贈）。憑此券至全台星巴克門市，購買兩杯特大杯冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。兌換期間為獲券日後兩天；好友分享券最後兌換至2月14日。
提醒大家，好友分享券為贈品兌換券，僅限「買一送一」乙次，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲。過年到星巴克消費滿額就有加碼優惠，拿到星巴克好友分享券，相當於星冰樂也能「買一送一」喝到情人節。
📌50嵐：中區抽獎送「珍珠啵啵大方杯」
農曆過年50嵐中區加碼優惠，今正月初三2月12日，在50嵐中區 FB 與 IG 官方帳號，將同步舉辦「珍珠啵啵大方杯」抽獎活動，達成指定條件即可抽獎「珍珠啵啵大方杯」品牌限定環保杯。
而且即日起至2月15日新春送限量紅包，凡使用悠遊卡／悠遊付單筆消費，即贈送「好運龍龍來」品牌限定紅包乙組（麗寶店無參與此活動）；2月16日至3月15日，首度與悠遊付限量聯名，凡使用悠遊付單筆消費，可享 590 元加購「珍珠啵啵大方杯」品牌限定環保杯乙組，限量 2000 組。
📌翰林茶館：滿額送刮刮樂抽獎「珍奶買一送一」
翰林茶館新春也有消費滿額抽獎刮刮樂活動，即日起至2月15日，翰林茶館消費滿1388元、或翰林茶棧消費滿388元、或翰林鍋物消費滿488元，都能現場開抽刮刮樂，包括「珍奶買一送一」、免費套餐券、現金折價券、85折抵用券等多項優惠都有機會拿到手，而且通通有獎，新春龍舞好康加碼。
台南還有翰林獨家優惠，即日起至3月10日，到新光三越台南新天地「臺南400特展，於展區拍下翰林燈籠，至翰林茶棧-新光西門店、新光民族店，出示照片就能享有「特大杯飲品第二杯半價」優惠。提醒大家，限特大杯同品項，單筆限優惠兩組。
📌功夫茶：聯名《明星3缺1》抽星宇東京來回機票！外送「買一送一」
2024農曆新年，功夫茶
即日起至2月13日，於外送平台Uber Eats獨家限定岩葉紅茶拿鐵、英式伯爵奶茶、薑汁桂圓紅棗、翡翠檸檬綠茶等，指定飲品可享「買一送一」獨家優惠。提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。
📌鶴茶樓「熊本熊部長」紙杯喝大阿蘇生乳雪泥
呆萌熊本縣吉祥物「熊本熊」驚喜與鶴茶樓聯名！2款限定杯身繪上熊本熊部長站在翠綠山水與乳牛背景前，紅通通的腮紅與笑瞇瞇的模樣有夠可愛，搭配聯名飲料就能獲得。即日起，凡購買任一杯聯名飲料＋鶴茶樓任一飲品，即送紅包袋1組（2入），限量發完為止。
📌頃刻間：過年跨元宵！免費加料「紅白圓仔」
綠豆沙牛奶專賣店「頃刻間」，不只主打圓仔紅豆沙牛奶、圓仔抹茶旅人、圓仔小時紅等3款「紅白圓仔」特色飲品，新春元宵還推出「頃刻龍咚鏘」優惠，初四2月13日至2月25日，全品項手搖飲料免費加料「紅白圓仔」不用錢，而且還加碼贈送小紅包。