刮刮樂過年攻略！2000元幸運號碼、最高中獎機率、對獎掃描器快收

初三星巴克買一送一！50嵐送「珍珠啵啵大方杯」　這2家送刮刮樂

▲今大年初三，星巴克消費滿額送「買一送一」，50嵐中區抽獎送「珍珠啵啵大方杯」，翰林茶館、功夫茶這2家手搖飲料都送刮刮樂，鶴茶樓、頃刻間加碼送紅包！划算優惠一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）
▲今大年初三，星巴克消費滿額送「買一送一」，50嵐中區抽獎送「珍珠啵啵大方杯」，翰林茶館、功夫茶這2家手搖飲料都送刮刮樂，鶴茶樓、頃刻間加碼送紅包！划算優惠一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

今（12）日大年初三，星巴克消費滿額送「買一送一」，50嵐中區也要抽獎送「珍珠啵啵大方杯」，還有翰林茶館、功夫茶這2家手搖飲料都送刮刮樂，鶴茶樓、頃刻間則是加碼送出紅包！飲料控們把握划算優惠喝起來，好康資訊一次整理給大家。

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📌星巴克：滿額「買一送一」好友分享！有星冰樂
農曆春節星巴克推出過年「發財好運龍總來」滿額好友分享券活動，2月12日初三最後一天消費滿300元，即可獲得「好友分享券」乙張（不累贈）。憑此券至全台星巴克門市，購買兩杯特大杯冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。兌換期間為獲券日後兩天；好友分享券最後兌換至2月14日。

提醒大家，好友分享券為贈品兌換券，僅限「買一送一」乙次，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲。過年到星巴克消費滿額就有加碼優惠，拿到星巴克好友分享券，相當於星冰樂也能「買一送一」喝到情人節。

▲星巴克花蓮理想門市祭出開幕限定優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克消費滿額拿「買一送一」好友分享券！有星冰樂可以喝到情人節。（圖／記者蕭涵云攝）
📌50嵐：中區抽獎送「珍珠啵啵大方杯」
農曆過年50嵐中區加碼優惠，今正月初三2月12日，在50嵐中區 FB 與 IG 官方帳號，將同步舉辦「珍珠啵啵大方杯」抽獎活動，達成指定條件即可抽獎「珍珠啵啵大方杯」品牌限定環保杯。

而且即日起至2月15日新春送限量紅包，凡使用悠遊卡／悠遊付單筆消費，即贈送「好運龍龍來」品牌限定紅包乙組（麗寶店無參與此活動）；2月16日至3月15日，首度與悠遊付限量聯名，凡使用悠遊付單筆消費，可享 590 元加購「珍珠啵啵大方杯」品牌限定環保杯乙組，限量 2000 組。

▲50嵐中區聯名悠遊付，即將開賣「珍珠波波大方杯」。（圖／50嵐中區提供）
▲50嵐中區今正月初三開抽「珍珠波波大方杯」。（圖／50嵐中區提供）
📌翰林茶館：滿額送刮刮樂抽獎「珍奶買一送一」
翰林茶館新春也有消費滿額抽獎刮刮樂活動，即日起至2月15日，翰林茶館消費滿1388元、或翰林茶棧消費滿388元、或翰林鍋物消費滿488元，都能現場開抽刮刮樂，包括「珍奶買一送一」、免費套餐券、現金折價券、85折抵用券等多項優惠都有機會拿到手，而且通通有獎，新春龍舞好康加碼。

台南還有翰林獨家優惠，即日起至3月10日，到新光三越台南新天地「臺南400特展，於展區拍下翰林燈籠，至翰林茶棧-新光西門店、新光民族店，出示照片就能享有「特大杯飲品第二杯半價」優惠。提醒大家，限特大杯同品項，單筆限優惠兩組。

▲翰林茶館七夕一日限定特大杯熊貓珍奶買1送1，今（21）日開放搶券。（圖／業者提供）
▲翰林茶館消費滿額送刮刮樂，抽獎「珍奶買一送一」。（圖／業者提供）
📌功夫茶：聯名《明星3缺1》抽星宇東京來回機票！外送「買一送一」
2024農曆新年，功夫茶首度攜手《明星3缺1》推出重量級聯名，即日起至2月29日，消費滿150元可獲得刮刮卡乙張，開抽「明星3缺1百萬i幣」、「星宇航空-東京雙人機票」等大獎；加碼集滿「功夫帶你飛」專區的「功、夫、茶」三個字樣，可享「飲品85折」優惠。

即日起至2月13日，於外送平台Uber Eats獨家限定岩葉紅茶拿鐵、英式伯爵奶茶、薑汁桂圓紅棗、翡翠檸檬綠茶等，指定飲品可享「買一送一」獨家優惠。提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。

▲功夫茶聯名《明星3缺1》抽獎星宇東京來回機票！外送買一送一。（圖／功夫茶提供）
▲功夫茶聯名《明星3缺1》抽獎星宇東京來回機票！外送買一送一。（圖／功夫茶提供）
📌鶴茶樓「熊本熊部長」紙杯喝大阿蘇生乳雪泥
呆萌熊本縣吉祥物「熊本熊」驚喜與鶴茶樓聯名！2款限定杯身繪上熊本熊部長站在翠綠山水與乳牛背景前，紅通通的腮紅與笑瞇瞇的模樣有夠可愛，搭配聯名飲料就能獲得。即日起，凡購買任一杯聯名飲料＋鶴茶樓任一飲品，即送紅包袋1組（2入），限量發完為止。

▲頃刻間新品「圓仔紅豆沙牛奶」上市，1月15日至1月28日祭出「第二杯半價」。（圖／頃刻間提供）
▲頃刻間過年跨元宵免費加料「紅白圓仔」，還加送小紅包。（圖／頃刻間提供）
📌頃刻間：過年跨元宵！免費加料「紅白圓仔」
綠豆沙牛奶專賣店「頃刻間」，不只主打圓仔紅豆沙牛奶、圓仔抹茶旅人、圓仔小時紅等3款「紅白圓仔」特色飲品，新春元宵還推出「頃刻龍咚鏘」優惠，初四2月13日至2月25日，全品項手搖飲料免費加料「紅白圓仔」不用錢，而且還加碼贈送小紅包。

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