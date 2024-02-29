229人人喝五桐號、星巴克買一送一！迷客夏29元　壽星有3手搖優惠

我是廣告 請繼續往下閱讀
手搖飲控總算又等到五桐號優惠！即日起至3月19日，外送平台Uber Eats限定「五桐奶霜、濃煮奶茶都買一送一」！奶控必喝的「五桐奶霜」以100％鮮乳打發成特製奶霜、再搭配經典五桐茶，喝得到迷人的焙火香氣融合綿密奶霜；喜歡茶感重的粉絲則推薦大人系奶茶「濃煮奶茶」，頂級錫蘭揉合奶香滋味不苦澀，趁買一送一優惠喝起來。
📌星巴克截圖幸福花瓣「買一送一」最後一天！明「第二杯半價」
星巴克憑幸福花瓣截圖就開喝「買一送一」優惠！2月29日今最後一天，憑星巴克網站首頁廣告、LINE官方帳號、Instagram、Facebook活動截圖春日幸福花瓣，於活動當日11:00-20:00至門市，購買兩杯特大杯/風味/冰熱一致的飲料，其中一杯星巴克招待。
提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含 蜜桃百香抹茶那堤、星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
而明天迎接週末，HAPPY FRIDAY一起喝「第二杯半價」！3月1日至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上冰熱/口味皆一致的飲料，即享「第二杯半價優惠」。提醒大家，單筆交易最高限購四杯（二杯支付原價；二杯支付半價）並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。這次星冰樂沒有被排除，也可享「第二杯半價」優惠喔。
📌萬波島嶼紅茶：大杯青梅果綠「買一送一」
萬波島嶼紅茶特別在2月29日這天，推出一日限定全台門市都可享大杯「青梅果綠買一送一」優惠啦！提醒大家，固定無糖少冰；僅限到店購買、電話外送、自取；優惠數量有限，以現場銷售為準，且依門市現場營業時間為準；不包含台南三井百貨店及公休門市；優惠不併用。
📌黑沃咖啡：冠軍拿鐵「買一送一」
黑沃咖啡即日起至2月29日，黑沃冠軍拿鐵「買一送一」；且即日起至2月29日，購買2包浸泡咖啡包，體驗價100元再送「醉貴妃聯名杯」乙個。
📌迷客夏：加購「單茶拿鐵才29元」
迷客夏本週連續4天都有手搖飲料好康！2月29日今最後一天，下午2點到晚上8點，到迷客夏門市消費任一飲品，就能加購指定中杯「單茶拿鐵才29元」、或升級大杯則只要39元。提醒大家，7款加購品項包括伯爵紅茶拿鐵、大正紅茶拿鐵、娜杯紅茶拿鐵、琥珀烏龍拿鐵、茉香綠茶拿鐵、原片青茶拿鐵、焙香大麥拿鐵。
📌七盞茶：消費滿額「送仙草凍烏龍奶」
2月29日至全台七盞茶門市，單筆消費滿229元，就送「仙草凍烏龍奶」中杯乙杯。提醒大家，僅限現場且單筆消費，優惠不累計贈送；不適用線上點餐、門市外送、第三方外送平台和來電預約；優惠不併用（環保杯折抵除外）。
📌2/29壽星獨享！CoCo都可「全品項買一送一」
CoCo都可為2月29日生日的壽星祭出獨享優惠！當日壽星今天到全台CoCo門市、出示身分證件與CoCo官方粉絲專頁活動貼文截圖，爽喝「全品項買一送一（限同品項）」。提醒大家，優惠不得合併使用；限門市外帶優惠；每人限兌換4組（共8杯）。
📌2/29壽星獨享Mr.Wish「買一送一」！全年29日壽星「第二杯半價」
四年一次2/29，Mr.Wish鮮果茶玩家為今日壽星祭出「荔枝香檸啵啵買一送一」專屬優惠！2月29日壽星今天於 Mr.Wish 出示身分證，就能享受「荔枝香檸啵啵買一送一」獨家優惠。Mr.Wish更加碼全年「 29 日生日壽星」也有指定商品「第二杯半價」，凡每月29日壽星，今至 Mr.Wish 購買「荔枝香檸啵啵」，即可享有「第二杯半價」好康。提醒大家，優惠活動限今天；每人限購 2 組（限 L 杯）。
官方還透露，凡申辦 Mr.Wish 會員卡並綁定 Mr.Wish APP 會員，在 3 月的每週三會員日可享滿額優惠，消費滿 150 就折 30 元優惠、滿 250 元享折 50 元優惠，每週還有不同飲品優惠回饋。
📌2/29壽星獨享！蔦日子「全品項買一送一」
慶祝2月29日壽星生日快樂，百貨公司櫃位蔦日子推出「買一送一」獨享優惠。生日為2月29日今日壽星本人出示身份證，可享購買任一飲品「同品項買一送一（為一組）」之優惠。提醒大家，冷/熱飲皆可，需同調味同冰量；每人限購 3 組共 6 杯；此活動蔦友卡無法使用，恕優惠無法雙重。