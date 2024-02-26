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星巴克今截圖「買一送一」連喝4天！迷客夏29元　5大手搖飲料優惠

▲2月最後一週迎接四年一次的2月29日，星巴克今起截圖開喝「買一送一」連4天！迷客夏加購「單茶拿鐵29元」，一次整理珍煮丹、康青龍、Mr.Wish、鶴茶樓5大手搖飲料和咖啡優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
▲2月最後一週迎接四年一次的2月29日，星巴克今起截圖開喝「買一送一」連4天！迷客夏加購「單茶拿鐵29元」，一次整理珍煮丹、康青龍、Mr.Wish、鶴茶樓5大手搖飲料和咖啡優惠。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

2月最後一週迎接四年一次的2月29日，星巴克今（26）日截圖開喝「買一送一」優惠！迷客夏消費任一飲品，加購指定「單茶拿鐵才29元」，《NOWnews今日新聞》幫大家連同珍煮丹、康青龍、Mr.Wish等多家好康一次整理起來，一篇爽喝5大手搖飲料和咖啡。

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📌星巴克截圖幸福花瓣「買一送一」喝4天
星巴克今起開跑創意活動，截圖就能爽喝「買一送一」咖啡優惠，2月26日至2月29日連續4天，憑星巴克網站首頁廣告、LINE官方帳號、Instagram、Facebook活動截圖春日幸福花瓣，於活動當日11:00-20:00至門市，購買兩杯特大杯/風味/冰熱一致的飲料，其中一杯星巴克招待。

提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含 蜜桃百香抹茶那堤、星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

▲星巴克最新上市「蜜桃百香抹茶那堤」、「蜜桃百香奶霜星冰樂」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克最新上市「蜜桃百香抹茶那堤」、「蜜桃百香奶霜星冰樂」。（圖／記者蕭涵云攝）
📌迷客夏：加購「單茶拿鐵才29元」
迷客夏本週也連續4天祭出手搖飲料好康！2月26日至2月29日下午2點到晚上8點，於迷客夏門市消費任一飲品，加購指定中杯「單茶拿鐵才29元」、或升級大杯則只要39元。提醒大家，7款加購品項包括伯爵紅茶拿鐵、大正紅茶拿鐵、娜杯紅茶拿鐵、琥珀烏龍拿鐵、茉香綠茶拿鐵、原片青茶拿鐵、焙香大麥拿鐵。

▲迷客夏台北圓山店，不限金額消費玩轉轉樂，最爽能抽「手搖飲料1折」折價券。（圖／翻攝自迷客夏FB）
▲迷客夏加購「單茶拿鐵」29元，優惠活動連續4天。（圖／翻攝自迷客夏FB）
📌康青龍：Uber Eats限定「買一送一」
康青龍即日起至2月27日，於外送平台Uber Eats點購2款指定飲品「御香鐵觀音」、「碧玉茉莉綠茶」，就能享有「買一送一」優惠，Uber One會員消費滿額還能再享85折。

▲康青龍歡慶元宵，芋圓茉莉鮮奶綠「買一送一」。（圖／翻攝自康青龍FB）
▲康青龍歡慶元宵，芋圓茉莉鮮奶綠「買一送一」。（圖／翻攝自康青龍FB）
📌珍煮丹：黑糖草莓鮮奶「買一送一」
珍煮丹即日起至2月27日，於外送平台 Uber Eats 點購期間限定飲品「黑糖草莓鮮奶」，可享「買一送一」優惠。 提醒大家，單筆最多買五送五；活動僅限該外送平台； 此活動不含漢神巨蛋店。

▲珍煮丹黑糖草莓鮮奶「買一送一」。（圖／翻攝自珍煮丹FB）
▲珍煮丹黑糖草莓鮮奶「買一送一」。（圖／翻攝自珍煮丹FB）
📌Mr.Wish：外送消費滿額「免費送蜜桃紅茶」
Mr.Wish 鮮果茶玩家即日起至2月27日，於 Uber Eats 外送平台消費滿 214 元，免費送「蜜桃紅茶」乙杯。

▲外送消費滿額「免費送蜜桃紅茶」。（圖／Mr.Wish提供）
▲Mr.Wish 鮮果茶玩家外送消費滿額「免費送蜜桃紅茶」。（圖／Mr.Wish提供）
📌鶴茶樓：冬瓜菊花粉粿上市「第二杯半價」
鶴茶樓2024搶當粉粿大王，提前預告將於3月6日一次推出3款帶有茶香的手工粉粿，包括除了搭配古早味奶茶最對味的「紅茶粉粿」，還將推出全台獨創、搭配桂香烏龍茶的「冬瓜菊花粉粿」、以及「蕎麥茶王粉粿」搭配那堤。

3月6日上市當天，推出新品「第二杯半價」優惠，包括古早味紅茶粉粿奶茶、冬瓜菊花粉粿那堤、蕎麥茶王粉粿那堤、冬瓜菊花粉粿桂香烏龍茶、蕎麥粉粿茶王，5款新品手搖飲料任選搭配享「第二杯半價」。提醒大家，每人限購兩組；限來店，外送/電話訂不適用；價低者半價，結帳四捨五入計。

▲鶴茶樓冬瓜菊花粉粿桂香烏龍茶、蕎麥粉粿茶王，即將開賣。（圖／記者蕭涵云攝）
▲鶴茶樓冬瓜菊花粉粿桂香烏龍茶、蕎麥粉粿茶王，即將開賣。（圖／記者蕭涵云攝）

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