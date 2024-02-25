星巴克買一送一！首度推抹茶季、櫻花系列　「顏值系飲料」開賣

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星巴克公布創意活動享「買一送一」請喝咖啡優惠，2月26日至2月29日，請民眾尋找春日幸福花瓣，憑星巴克網站首頁廣告、LINE官方帳號、Instagram、Facebook活動截圖，於活動當日11:00-20:00至門市，購買兩杯特大杯/風味/冰熱一致的飲料，其中一杯星巴克招待。
提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含 蜜桃百香抹茶那堤、星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
📌首度推出「抹茶季」！熊熊造型的抹茶奶酥吐司、可麗露萌好吃
星巴克迎接春天首次推出「抹茶季」，選用日本抹茶粉從飲料、甜點、麵包到生義大利麵打造完整抹茶主題餐點。為鬆軟抹茶戚風蛋糕捲入蜜紅豆鮮奶油及抹茶餡的「抹茶紅豆生乳捲」、宇治抹茶粉製作的「抹茶可麗露」也注入滑順的香濃抹茶奶餡；最萌的熊熊造型「抹茶奶酥吐司」，選用日本抹茶與紐西蘭奶油的厚厚抹茶奶酥，甜美茶香好萌好好吃。
搭配抹茶季推出「乳酪培根抹茶生義大利麵」新口味，為Q彈抹茶風味生義大利麵，融入奶油白醬結合蛋黃醬的醬汁，搭配厚切培根及多種蔬菜，並放上莫札瑞拉起司球，濃郁不膩口。
📌星巴克「顏值系」飲料新上市
星巴克最新春季飲料清新酸甜，而且顏值超高！「蜜桃百香抹茶那堤」以草莓果醬搭配蜜桃百香風味醬喝出香甜清新風味，疊加醇濃抹茶、綿滑香柔的雲朵奶泡，再灑上蔓越莓卡士達風味碎粒，清爽甜蜜。
而「蜜桃百香奶霜星冰樂」則以真材質料的草莓果粒、混合草莓醬和蜜桃百香風味醬，上層淋上鮮奶油後再點綴甜酸的蔓越莓卡士達風味碎粒，喝得到清新柑橘風味不生膩。少女們記得使用循環杯、或帶上自己的星巴克玻璃杯，就可以看到嫩黃抹綠與莓紅色漸層，開喝顏值系飲料。
📌櫻花季日常好物！開運達摩系列杯
每年受歡迎的櫻花季設計又有新作，今年以靜謐夢幻的歐式花園、
以及搭配櫻花花瓣造型手把的「櫻花美好馬克杯」等；超萌Bearista也化身手拿櫻花的「春日賞櫻熊寶寶」，並打造「櫻花鞦韆小熊鑰匙圈」、「粉櫻造型手機掛繩組」等生活實用小物；也以經典星巴克女神Logo推
星巴克春季還全新推出日本達摩杯系列，起源於日本的達摩文化象徵永恆、帶來祈福好運，星巴克以日本招財貓與富士山等吉祥主題，打造馬克杯、冷水壺、
📌三分春色：4款「青蘋果顏值系」手搖新品
三分春色也推出4款「青蘋果顏值系」手搖新品，全省上架茉莉花與綠茶香氣的「青蘋果朵朵」、可爾必思酸甜口感的「青蘋果可爾必思」、果香融合茶味的「青蘋果粒綠茶」、及茶香清爽的「青蘋果粒紅茶」，網美系漸層感好誘人。
三分春色也祭出一連串優惠活動，將在3月4日至3月17日，不限杯數送出限量25元折價券（10元全品項折價券＋15元青蘋果飲品折價券）；3月18日至3月31日，消費者到門市消費後掃QRcode填寫問卷，就可以參加「真蘋果」抽獎，將在4月12日抽出1名10.9吋iPad Air 64G＋Apple Pencil二代，及20名的100元飲品貴賓券得主。