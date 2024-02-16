補班日星巴克買一送一！五桐號「第二杯半價」　10大手搖飲料優惠

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補班日不孤單，星巴克2月17日祭出「第二杯半價」優惠，購買兩杯大杯(含)以上/冰熱/口味皆一致的飲料「第二杯半價」優惠。提醒大家，單筆交易最高限購四杯（二杯支付原價；二杯支付半價）並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。換言之，這次的好康可以喝到星冰樂「第二杯半價」！
而星巴克APP行動預點則有專屬「買一送一」優惠，即日起至2月27日，星禮程會員使用行動預點，結帳輸入活動代碼「賞櫻喝栗香」，購買兩杯大杯(含)以上冰熱/容量一致的栗子風味那堤，其中一杯由星巴克招待。提醒大家，每筆訂單限優惠一組；活動期間不限購買次數。
📌翰林茶館：熊貓珍奶「買一送一」
翰林茶館APP限定，2月17日至2月18日補班日起連續2天，下載APP完成註冊並領取電子票券，外帶特大杯熊貓珍奶(奶精)憑券「買一送一」。提醒大家，優惠不併用；翰林鍋物不適用。
📌萬波島嶼紅茶：冬瓜金萱青「買一送一」喝到補班日
萬波島嶼紅茶即日起至2月17日，到店購買、電話外送、或自取冬瓜金萱青「買一送一」，限大杯無糖少冰。提醒大家，優惠數量有限，以現場銷售為準，且依門市現場營業時間為準；不與其他優惠合併使用，其餘購買管道不適用；不包含台南三井百貨店及公休門市。
📌珍煮丹：黑糖草莓鮮奶「買一送一」
珍煮丹推出期間限定飲品「黑糖草莓鮮奶」，即日起至2月27日，於Uber Eats點購「黑糖草莓鮮奶」可享「買一送一」優惠。單筆最多買五送五。提醒大家，活動僅限該外送平台；此活動不含漢神巨蛋店。
📌詩特莉：補班日「免費送咖啡」
Aunt Stella 詩特莉指定門市2月17日，中午 12 點至下午 2 點間，將「免費送咖啡」！活動門市：台北忠孝 SOGO店B1、台北復興SOGO店B3、台北遠企店B2、台北大葉高島屋店B1、新竹巨城店B1、台中新光三越店B2、台北南西三越店B2、詩特莉形象店Cookie Concierge，各限量提供 100 杯，送完為止。
追蹤或按讚Aunt Stella官方社群帳號（Facebook / Instagram），現場拍下帶有詩特莉 LOGO 的照片（例如招牌、咖啡杯等），憑當天消費發票＋出示打卡畫面，即可換取 2 片手工餅乾（每人限換一次，送完為止）；限上述活動門市各店限量 100 組，送完為止。
📌黑沃咖啡：冠軍美式、冠軍拿鐵「買一送一」
黑沃咖啡即日起至2月17日，黑沃冠軍美式「買一送一」；2月18日至2月29日，黑沃冠軍拿鐵「買一送一」；即日起至2月29日，購買2包浸泡咖啡包，體驗價100元再送醉貴妃聯名杯乙個。
📌摩斯漢堡：補班日咖啡「買一送一」！安心取溫馨送「買10送10」
摩斯漢堡2月17日補班日，全台門市「
📌丹堤咖啡：外帶全系列大杯以上「買一送一」
補班日2月17日，丹堤咖啡外帶全系列飲品，大杯以上「買一送一」。
📌日出茶太：太極黑糖鮮奶「買一送一」
日出茶太開工優惠喝到補班，即日起至2月17日，加入Chatime官方LINE好友，可享「太極黑糖鮮奶買一送一」優惠。提醒大家，每日現搶500張；僅限外帶，外送恕不適用；贈品數量有限送完為止。
📌CoCo都可：限店「買一送一」！飲料「第二杯10元」
CoCo都可台中清水店盛大開幕優惠喝過年，即日起至2月18日，珍珠奶茶「買一送一」；2月19日至2月29日，百香雙響炮「第二杯10元」，四季春青茶單杯特價25元。提醒大家，每日活動數量有限。
📌TOK：Uber Eats「咖啡買一送一」！勺日咖啡「免費續杯」
2月15日至2月17日開工日至補班日連續3天，TOK盡興食光於Uber Eats外送推出美式咖啡或拿鐵「買一送一」優惠，半價就能喝到招牌溫泉水洗咖啡。同時間勺日咖啡廳所有門市，內用消費任一餐點選搭配美式咖啡，可享「免費續杯1次」；並能補差價40元更換為拿鐵咖啡。
📌COMEBUY：外送Uber Eats「買一送一」
COMEBUY首次與外送平台Uber Eats推出「買一送一」活動，即日起至2月16日，指定玉荷冰綠、招牌奶茶「買一送一」。
📌茶與布朗：草莓雲系列飲品「買一送一」
茶與布朗即日起至2月21日，購買草莓雲系列飲品，草莓雲法式可可、草莓雲日式抹茶，可享同品項「買一送一」優惠。
五桐號新光三越台北信義A8店B1限定，2月17日補班日11:30-19:00，購「多多系列」同品項「第二杯半價」。提醒大家，優惠不得併用；優惠金額不可折抵現金、數量有限售完為止。
📌cama café：買經典美式「免費送白蘭氏雞精」
cama café開工2月15日至3月16日，全台門市購買「cama經典美式」一杯（不限冰熱、容量），免費贈送「白蘭氏雙認證雞精(41 ml)」一瓶，還可再抽白蘭氏雞精12入禮盒，數量有限贈完為止。
📌頃刻間：免費加料「紅白圓仔」
綠豆沙牛奶專賣店「頃刻間」，主打圓仔紅豆沙牛奶、圓仔抹茶旅人、圓仔小時紅等3款「紅白圓仔」特色飲品，新春「頃刻龍咚鏘」優惠喝到元宵節，即日起至2月25日，全品項手搖飲料免費加料「紅白圓仔」不用錢。
📌Mr.Wish：外送消費滿額「免費送蜜桃紅茶」
Mr.Wish 鮮果茶玩家2月14日至2月27日，於 Uber Eats 外送平台消費滿 214 元，免費送「蜜桃紅茶」乙杯。
📌清原芋圓：紫米紅豆湯「第二件8折」
清原芋圓開工優惠吃到補班日，即日起至2月23日到門市，限時限量開賣紫米紅豆湯「第二件8折」。提醒大家，不限購買數量，買4碗則有2碗打8折，以此類推；數量有限，售完為止。