開工星巴克、萬波、珍煮丹都「買一送一」！15大手搖飲料優惠一覽

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2月15日星巴克祭出開工大吉「買一送一」好友分享日，各店營業時間起至20:00，至全台星巴克門市，購買兩杯特大杯冰熱/口味皆一致飲料，其中一杯由星巴克招待。提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含 星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、維也納風奶香那堤、松露巧克力冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
📌黑沃咖啡：冠軍美式、冠軍拿鐵「買一送一」 開工喝到補班
黑沃咖啡即日起至2月17日，黑沃冠軍美式「買一送一」；2月18日至2月29日，黑沃冠軍拿鐵「買一送一」；即日起至2月29日，購買2包浸泡咖啡包，體驗價100元再送醉貴妃聯名杯乙個。
📌cama café：開工買經典美式「免費送白蘭氏雞精」
cama café開工2月15日至3月16日，全台門市購買「cama經典美式」一杯（不限冰熱、容量），免費贈送「白蘭氏雙認證雞精(41 ml)」一瓶，還可再抽白蘭氏雞精12入禮盒，數量有限贈完為止。
📌西雅圖咖啡：開工「第二杯半價」
西雅圖咖啡開工當日2月15日上午7:00至晚上20:00，門市祭出全系列飲品（同品項）享「第二杯半價」優惠；門市現場寄杯同享「美式咖啡、拿鐵」同品項「買2送1」好康。提醒大家，優惠限定同品項/大小；不含瓶裝水；不得與其他優惠合併使用；休息站門市不參與此活動。
📌85度C：開工「買2送1」
2月15日開工上班族小確幸，全台85度C大杯紅茶拿鐵、大杯慢熟奶茶「買2送1」，可享66折優惠。
📌摩斯漢堡：補班日咖啡「買一送一」！安心取溫馨送「買10送10」
摩斯漢堡早餐、點心飲品優惠，消費2杯MOS Café系列大杯飲品贈「航海王手機支架盲袋」。2月17日補班日，全台門市「
📌萬波島嶼紅茶：開工「買一送一」喝到補班
萬波島嶼紅茶即日起至2月17日，到店購買、電話外送、或自取冬瓜金萱青「買一送一」，限大杯無糖少冰。提醒大家，優惠數量有限，以現場銷售為準，且依門市現場營業時間為準；不與其他優惠合併使用，其餘購買管道不適用；不包含台南三井百貨店及公休門市。
📌七盞茶：開工茗茶系列「買一送一」
七盞茶2月15日開工當天，祭出茗茶系列「買一送一」活動，包含碧玉幽蘭、日夏紅茶、芯月烏龍、四季春茶、高桂菁香、七盞紅萃和山萃烏龍，7款手搖飲料都能「買一送一」。
而七盞茶X萬丹鮮乳打造特調手搖飲料，打造巧克力牛奶加Q彈白玉的「巧巧喜歡你」、及日夏奶茶配巧克力牛奶凍的「日日想你」。即日起至2月15日，購買2款限定聯名特調，也能享有「買一送一」優惠。
📌珍煮丹：黑糖草莓鮮奶「買一送一」
珍煮丹推出期間限定飲品「黑糖草莓鮮奶」，即日起至2月27日，於Uber Eats點購「黑糖草莓鮮奶」可享「買一送一」優惠。單筆最多買五送五。提醒大家，活動僅限該外送平台；此活動不含漢神巨蛋店。
📌TOK：Uber Eats「咖啡買一送一」！勺日咖啡「免費續杯」
2月15日至2月17日開工日至補班日連續3天，TOK盡興食光於Uber Eats外送推出美式咖啡或拿鐵「買一送一」優惠，半價就能喝到招牌溫泉水洗咖啡。彤時間勺日咖啡廳所有門市，內用消費任一餐點選搭配美式咖啡，可享「免費續杯1次」；並能補差價40元更換為拿鐵咖啡。
📌CoCo都可：限店「買一送一」！飲料「第二杯10元」
CoCo都可台中清水店盛大開幕優惠喝過年，2月15日至2月18日，珍珠奶茶「買一送一」；2月19日至2月29日，百香雙響炮「第二杯10元」，四季春青茶單杯特價25元。提醒大家，每日活動數量有限。
📌清原芋圓：開工紫米紅豆湯「第二件8折」
清原芋圓年前搶先預告開工優惠，2月15日至2月23日到門市，限時限量開賣紫米紅豆湯「第二件8折」。提醒大家，不限購買數量，買4碗則有2碗打8折，以此類推；數量有限，售完為止。
📌TEA TOP第一味：櫻花寒天「免費升級大杯」
TEA TOP第一味新春推出加入粉嫩Q彈「櫻花寒天」的「竹香白柚飲」新品，限時、限店、限量販售至2月29日。即日起至2月15日，「竹香白柚飲（櫻花寒天）」新品加碼「中杯免費升級大杯」優惠。提醒大家，全台僅限 27 家門市販售，數量有限售完為止。
📌Mr.Wish：外送消費滿額「免費送蜜桃紅茶」
Mr.Wish 鮮果茶玩家2月14日至2月27日，於 Uber Eats 外送平台消費滿 214 元，免費送「蜜桃紅茶」乙杯。
📌蔦日子：開工「第二杯5折」
2月15日歡慶開工，購買蔦口令#1111的舊愛蔦紅北島白玉(80元/杯)，可享同品項「第二杯5折」優惠。提醒大家，甜度冰塊選擇需相同；一人限購1組，當日限30組。
📌頃刻間：過年跨元宵！免費加料「紅白圓仔」
綠豆沙牛奶專賣店「頃刻間」，不只主打圓仔紅豆沙牛奶、圓仔抹茶旅人、圓仔小時紅等3款「紅白圓仔」特色飲品，新春元宵還推出「頃刻龍咚鏘」優惠，初四2月13日至2月25日，全品項手搖飲料免費加料「紅白圓仔」不用錢，而且還加碼贈送小紅包。