初五接財神迎開工日先幫「LINE瘦身」　手機一鍵砍掉容量大肥蟲！

開工星巴克、萬波、珍煮丹都「買一送一」！15大手搖飲料優惠一覽

▲初六開工上班不憂鬱！超狂15家咖啡及手搖飲優惠懶人包，星巴克、黑沃、萬波、珍煮丹、七盞茶都有「買一送一」；5家好康可以喝到2月17日補班日一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）
▲初六開工上班不憂鬱！超狂15家咖啡及手搖飲優惠懶人包，星巴克、黑沃、萬波、珍煮丹、七盞茶都有「買一送一」；5家好康可以喝到2月17日補班日一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

今初六開工上班不憂鬱！《NOWnews今日新聞》幫大家一次整理超狂15家咖啡及手搖飲優惠懶人包，星巴克、黑沃、萬波、珍煮丹、七盞茶都有「買一送一」划算開喝。還有5家好康可以喝到2月17日補班日，一篇收藏起來有夠省荷包。

我是廣告 請繼續往下閱讀
📌星巴克：開工「買一送一
2月15日星巴克祭出開工大吉「買一送一」好友分享日，各店營業時間起至20:00，至全台星巴克門市，購買兩杯特大杯冰熱/口味皆一致飲料，其中一杯由星巴克招待。提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含 星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、維也納風奶香那堤、松露巧克力冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

▲2023最受大家喜愛的星巴克飲料冠軍是「那堤」。（圖／台灣星巴克提供）
▲星巴克開工「買一送一」好友分享日。（圖／台灣星巴克提供）
📌黑沃咖啡：冠軍美式、冠軍拿鐵「買一送一」　開工喝到補班
黑沃咖啡即日起至2月17日，黑沃冠軍美式「買一送一」；2月18日至2月29日，黑沃冠軍拿鐵「買一送一」；即日起至2月29日，購買2包浸泡咖啡包，體驗價100元再送醉貴妃聯名杯乙個。

📌cama café：開工買經典美式「免費送白蘭氏雞精」
cama café開工2月15日至3月16日，全台門市購買「cama經典美式」一杯（不限冰熱、容量），免費贈送「白蘭氏雙認證雞精(41 ml)」一瓶，還可再抽白蘭氏雞精12入禮盒，數量有限贈完為止。

▲cama café即日起至3月16日，購買經典美式即贈白蘭氏雙認證雞精。（圖／cama café提供）
▲cama café即日起至3月16日，購買經典美式即贈白蘭氏雙認證雞精。（圖／cama café提供）
📌西雅圖咖啡：開工「第二杯半價」
西雅圖咖啡開工當日2月15日上午7:00至晚上20:00，門市祭出全系列飲品（同品項）享「第二杯半價」優惠；門市現場寄杯同享「美式咖啡、拿鐵」同品項「買2送1」好康。提醒大家，優惠限定同品項/大小；不含瓶裝水；不得與其他優惠合併使用；休息站門市不參與此活動。

📌85度C：開工「買2送1」
2月15日開工上班族小確幸，全台85度C大杯紅茶拿鐵、大杯慢熟奶茶「買2送1」，可享66折優惠。

📌摩斯漢堡：補班日咖啡「買一送一」！安心取溫馨送「買10送10」
摩斯漢堡早餐、點心飲品優惠，消費2杯MOS Café系列大杯飲品贈「航海王手機支架盲袋」。2月17日補班日，全台門市「中杯摩斯咖啡買一送一」，MOS Order APP「安心取溫馨送」加碼「中杯摩斯咖啡買10送10」，優惠價500元，限量1000組。

▲雙11超狂16家咖啡、手搖飲優惠懶人包秘笈！星巴克大人氣萬波限定大杯「金萱珍波粉11元」，春陽茶事TOP 5烏龍系列「買1送1」，序序茶「0元喝紅茶、1元喝珍奶」，初韻3款人氣手搖飲「加1元多1件」，大苑子鮮果咖啡「同品項第二杯11元」等。（圖／萬波島嶼紅茶 Wanpo Tea Shop提供）
▲萬波島嶼紅茶開工「買一送一」喝到補班。（圖／萬波島嶼紅茶 Wanpo Tea Shop提供）
📌萬波島嶼紅茶：開工「買一送一」喝到補班
萬波島嶼紅茶即日起至2月17日，到店購買、電話外送、或自取冬瓜金萱青「買一送一」，限大杯無糖少冰。提醒大家，優惠數量有限，以現場銷售為準，且依門市現場營業時間為準；不與其他優惠合併使用，其餘購買管道不適用；不包含台南三井百貨店及公休門市。

📌七盞茶：開工茗茶系列「買一送一」
七盞茶2月15日開工當天，祭出茗茶系列「買一送一」活動，包含碧玉幽蘭、日夏紅茶、芯月烏龍、四季春茶、高桂菁香、七盞紅萃和山萃烏龍，7款手搖飲料都能「買一送一」。

而七盞茶X萬丹鮮乳打造特調手搖飲料，打造巧克力牛奶加Q彈白玉的「巧巧喜歡你」、及日夏奶茶配巧克力牛奶凍的「日日想你」。即日起至2月15日，購買2款限定聯名特調，也能享有「買一送一」優惠。

▲珍煮丹黑糖草莓鮮奶「買一送一」。（圖／翻攝自珍煮丹FB）
▲珍煮丹黑糖草莓鮮奶「買一送一」。（圖／翻攝自珍煮丹FB）
📌珍煮丹：黑糖草莓鮮奶「買一送一」
珍煮丹推出期間限定飲品「黑糖草莓鮮奶」​​，即日起至2月27日，​於Uber Eats​點購「黑糖草莓鮮奶」可享「買一送一」優惠。​單筆最多買五送五。提醒大家，活動僅限該外送平台；​此活動不含漢神巨蛋店。​

📌TOK：Uber Eats「咖啡買一送一」！勺日咖啡「免費續杯」
2月15日至2月17日開工日至補班日連續3天，TOK盡興食光於Uber Eats外送推出美式咖啡或拿鐵「買一送一」優惠，半價就能喝到招牌溫泉水洗咖啡。彤時間勺日咖啡廳所有門市，內用消費任一餐點選搭配美式咖啡，可享「免費續杯1次」；並能補差價40元更換為拿鐵咖啡。

▲TOK於Uber Eats可享「咖啡買一送一」。（圖／TOK盡興食光提供）
▲TOK於Uber Eats可享「咖啡買一送一」。（圖／TOK盡興食光提供）
📌CoCo都可：限店「買一送一」！飲料「第二杯10元」
CoCo都可台中清水店盛大開幕優惠喝過年，2月15日至2月18日，珍珠奶茶「買一送一」；2月19日至2月29日，百香雙響炮「第二杯10元」，四季春青茶單杯特價25元。提醒大家，每日活動數量有限。

📌清原芋圓：開工紫米紅豆湯「第二件8折」
清原芋圓年前搶先預告開工優惠，2月15日至2月23日到門市，限時限量開賣紫米紅豆湯「第二件8折」。提醒大家，不限購買數量，買4碗則有2碗打8折，以此類推；數量有限，售完為止。

📌TEA TOP第一味：櫻花寒天「免費升級大杯」
TEA TOP第一味新春推出加入粉嫩Q彈「櫻花寒天」的「竹香白柚飲」新品，限時、限店、限量販售至2月29日。即日起至2月15日，「竹香白柚飲（櫻花寒天）」新品加碼「中杯免費升級大杯」優惠。提醒大家，全台僅限 27 家門市販售，數量有限售完為止。

▲Mr.Wish小焙烏龍系列，左起：小焙烏龍、小焙烏龍芝芝、荔枝小焙烏龍。（圖／Mr.Wish提供）
▲Mr.Wish外送消費滿額「免費送蜜桃紅茶」。（圖／Mr.Wish提供）
📌Mr.Wish：外送消費滿額「免費送蜜桃紅茶」
Mr.Wish 鮮果茶玩家2月14日至2月27日，於 Uber Eats 外送平台消費滿 214 元，免費送「蜜桃紅茶」乙杯。

📌蔦日子：開工「第二杯5折」
2月15日歡慶開工，購買蔦口令#1111的舊愛蔦紅北島白玉(80元/杯)，可享同品項「第二杯5折」優惠。提醒大家，甜度冰塊選擇需相同；一人限購1組，當日限30組。

📌頃刻間：過年跨元宵！免費加料「紅白圓仔」
綠豆沙牛奶專賣店「頃刻間」，不只主打圓仔紅豆沙牛奶、圓仔抹茶旅人、圓仔小時紅等3款「紅白圓仔」特色飲品，新春元宵還推出「頃刻龍咚鏘」優惠，初四2月13日至2月25日，全品項手搖飲料免費加料「紅白圓仔」不用錢，而且還加碼贈送小紅包。

情人節七盞茶「買一送一」！星巴克、可不可10大手搖優惠喝到開工

麥當勞今「買一送一」！必勝客大披薩199元　開工8大速食優惠一覽

初三星巴克買一送一！50嵐送「珍珠啵啵大方杯」　這2家送刮刮樂

過年手搖飲料「買一送一」！星巴克、50嵐、可不可21家優惠一次看

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞