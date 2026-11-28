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九合一大選投票時間是什麼時候？要帶什麼東西？

投票時間從上午8時開始至下午4時截止

記得三寶「印章、投票通知單以及身分證」要記得帶

但是身分證沒有帶是完全不能夠投票的！

▲投票記得要帶三寶「印章、投票通知單以及身分證」！（圖/記者徐銘穗攝影）

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投票手機相關規定！常見違規事項一次速看

但在投票期間只接受攜帶「完全關機的手機」，舉凡飛航模式、靜音、震動、螢幕關閉但仍開機、開機放在包包口袋等全部都不行

（綠色重點經常有選民因此遭罰）

▲投票時手機一定要全程關機！只要投票途中響起，就會被處3萬元以上、30萬元以下罰鍰，請民眾千萬不要以身試法。（圖／取自Pixabay）

一、未關手機攜帶入場：3萬至30萬元罰鍰

三、圈選後將內容出示他人：2年以下徒刑、拘役或20萬元以下罰金

七、投票期間穿戴競選標示、不服制止：依法令退出；經令退出仍不退出，可處2年以下有期徒刑或20萬元以下罰金

十、30公尺內干擾勸誘投票：符合要件時，1年以下徒刑、拘役或1萬5000元以下罰金



十一、投票日以社群、LINE競選助選：一般民眾10萬至100萬元；法定特定身分20萬至200萬元罰鍰

怎麼樣會被認定無效票？蓋錯章也是白做工

▲民眾投票時千萬要看好候選人再下手，一人只有一次領選票的機會，一不小心蓋錯不能重來、也不能修改，否則很可能變成無效票。（示意圖／NOWNEWS資料照）

九合一大選投票決戰！常見QA問答一次看懂