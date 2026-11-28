九合一選舉今（28）日投票日！中選會公告，今天投票時間為早上8時起至下午4時截止，民眾要出門投票千萬不要忘記帶三寶「身分證、印章以及投票通知書」，除此之外，在投開票所也是有非常多的相關規定，一旦違反的話恐面臨刑責以及罰金，印章不按照規定蓋也會被認定無效票！《NOWNEWS》特別整理今天投票要帶什麼、投票時間、投票手機規定、投票常見違規事項、無效票認定規則等，帶民眾一文看懂懶人包！出來投票，捍衛自己民主權益。
九合一大選投票時間是什麼時候？要帶什麼東西？
今年的九合一大選投票日就是今天，根據中選會公告，投票時間從上午8時開始至下午4時截止。很多人疑問投票到底要帶什麼，記得三寶「印章、投票通知單以及身分證」要記得帶，印章沒帶還可以簽名；投票通知單沒帶仍然可以投票；但是身分證沒有帶是完全不能夠投票的！
內政部也提醒民眾，如果今天要去投票才發現身分證忘記帶或者已經遺失，那麼本次投票民眾將沒有辦法參與，因為今天戶政事務所是不辦理身分證補發的哦！
我家附近的投票所怎麼查？中選會官網超方便
中選會已設置115年投票所地點查詢系統，可以依照縣市、行政區、村里、鄰別查詢投票地點。📍2026投票所查詢｜中選會選舉專區點此
投票手機相關規定！常見違規事項一次速看
關於可不可以帶手機的問題，答案是可以，但在投票期間只接受攜帶「完全關機的手機」，舉凡飛航模式、靜音、震動、螢幕關閉但仍開機、開機放在包包口袋等全部都不行，只要一經查屬實，違反規定的人就會被處3萬元以上、30萬元以下罰鍰，請民眾千萬不要以身試法。
除此之外，限制3C器材不只有手機，包括相機、錄影機還有攝影功能的智慧手錶等穿戴裝置，都屬於「具攝影功能之器材」，全部都不能夠攜帶入場的哦！以下是常見違規事項以及罰則，民眾一定要完整瀏覽過，提醒自己，再出門投票：（綠色重點經常有選民因此遭罰）
一、未關手機攜帶入場：3萬至30萬元罰鍰
二、攝影刺探他人圈選內容：5年以下徒刑，併科50萬元以下罰金
三、圈選後將內容出示他人：2年以下徒刑、拘役或20萬元以下罰金
四、故意撕毀領得的票：5000元至5萬元罰鍰
五、將領得的票攜出場外：1年以下徒刑、拘役或1萬5000元以下罰金
六、把選票以外的物品投入票匭：5000元至5萬元罰鍰
七、投票期間穿戴競選標示、不服制止：依法令退出；經令退出仍不退出，可處2年以下有期徒刑或20萬元以下罰金
八、喧嚷或干擾勸誘、不服制止：依法令退出；拒不退出可能處2年以下徒刑等
九、攜帶武器或危險物品：依法令退出；拒不退出需承擔刑責
十、30公尺內干擾勸誘投票：符合要件時，1年以下徒刑、拘役或1萬5000元以下罰金
十一、投票日以社群、LINE競選助選：一般民眾10萬至100萬元；法定特定身分20萬至200萬元罰鍰
怎麼樣會被認定無效票？蓋錯章也是白做工
很多人也擔心自己太久沒投票、或者首投族太緊張失誤，害怕自己變成無效票，其實投票並不難，只要按照投票所提供的印章沾了印泥之後蓋上選票，完成投票即可，以下是選罷法列出9種選舉票無效的情況，請民眾要多加注意：
一、同一張選票圈選2人以上
二、使用非選舉委員會製發的選票
三、圈選位置無法辨別投給哪位候選人
四、圈選後又塗改
五、在選票上簽名、蓋章、按指印，或加入文字、符號
六、將選票撕破，導致不完整
七、選票受到污染，無法辨別圈選對象
八、完全沒有圈選，交出空白票
九、未使用選舉委員會提供的圈選工具，例如用自己的筆或印章
九合一大選投票決戰！常見QA問答一次看懂
Q：印泥不小心沾到別格會不會變無效票？
A：有可能，如果符合圈選位置無法辨別投給哪位候選人，那很可能會被判定是無效票，請大家瞄準後再蓋章。
Q：不小心投錯票可以換一張嗎？
A：沒辦法，選票一人限領一次，投錯了就沒有重來機會，一定要下好離手再蓋章。
Q：去投票可以綁飄帶、穿PUMA衣服去嗎？
A：飄帶絕對不行，由於今年有候選人的綽號跟運動品牌PUMA相同，原則上不會因為品牌名稱違法，但是如果有搭配其他助選行為，仍然可能觸法，民眾要留意。
Q：候選人好多可不可以帶小抄進去？
A：可以帶，但是小抄僅限自己使用，中選會不鼓勵也不反對民眾攜帶小抄，但絕對不能留在圈票處，也不能投進票匭，否則可能會被認定是有干擾、誘導他人投票的意圖，也是可能觸法喔！
Q：在投票所可以聊候選人嗎？
A：選罷法嚴格禁止在投票所喧嚷、干擾或勸誘他人投票或不投票，經制止後仍不配合者可能被要求退出，應避免在投票所內談論特定候選人。
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今年的九合一大選投票日就是今天，根據中選會公告，投票時間從上午8時開始至下午4時截止。很多人疑問投票到底要帶什麼，記得三寶「印章、投票通知單以及身分證」要記得帶，印章沒帶還可以簽名；投票通知單沒帶仍然可以投票；但是身分證沒有帶是完全不能夠投票的！
內政部也提醒民眾，如果今天要去投票才發現身分證忘記帶或者已經遺失，那麼本次投票民眾將沒有辦法參與，因為今天戶政事務所是不辦理身分證補發的哦！
中選會已設置115年投票所地點查詢系統，可以依照縣市、行政區、村里、鄰別查詢投票地點。📍2026投票所查詢｜中選會選舉專區點此
投票手機相關規定！常見違規事項一次速看
關於可不可以帶手機的問題，答案是可以，但在投票期間只接受攜帶「完全關機的手機」，舉凡飛航模式、靜音、震動、螢幕關閉但仍開機、開機放在包包口袋等全部都不行，只要一經查屬實，違反規定的人就會被處3萬元以上、30萬元以下罰鍰，請民眾千萬不要以身試法。
除此之外，限制3C器材不只有手機，包括相機、錄影機還有攝影功能的智慧手錶等穿戴裝置，都屬於「具攝影功能之器材」，全部都不能夠攜帶入場的哦！以下是常見違規事項以及罰則，民眾一定要完整瀏覽過，提醒自己，再出門投票：（綠色重點經常有選民因此遭罰）
二、攝影刺探他人圈選內容：5年以下徒刑，併科50萬元以下罰金
三、圈選後將內容出示他人：2年以下徒刑、拘役或20萬元以下罰金
四、故意撕毀領得的票：5000元至5萬元罰鍰
五、將領得的票攜出場外：1年以下徒刑、拘役或1萬5000元以下罰金
六、把選票以外的物品投入票匭：5000元至5萬元罰鍰
七、投票期間穿戴競選標示、不服制止：依法令退出；經令退出仍不退出，可處2年以下有期徒刑或20萬元以下罰金
八、喧嚷或干擾勸誘、不服制止：依法令退出；拒不退出可能處2年以下徒刑等
九、攜帶武器或危險物品：依法令退出；拒不退出需承擔刑責
十、30公尺內干擾勸誘投票：符合要件時，1年以下徒刑、拘役或1萬5000元以下罰金
十一、投票日以社群、LINE競選助選：一般民眾10萬至100萬元；法定特定身分20萬至200萬元罰鍰
怎麼樣會被認定無效票？蓋錯章也是白做工
很多人也擔心自己太久沒投票、或者首投族太緊張失誤，害怕自己變成無效票，其實投票並不難，只要按照投票所提供的印章沾了印泥之後蓋上選票，完成投票即可，以下是選罷法列出9種選舉票無效的情況，請民眾要多加注意：
一、同一張選票圈選2人以上
二、使用非選舉委員會製發的選票
三、圈選位置無法辨別投給哪位候選人
四、圈選後又塗改
五、在選票上簽名、蓋章、按指印，或加入文字、符號
六、將選票撕破，導致不完整
七、選票受到污染，無法辨別圈選對象
八、完全沒有圈選，交出空白票
九、未使用選舉委員會提供的圈選工具，例如用自己的筆或印章
Q：印泥不小心沾到別格會不會變無效票？
A：有可能，如果符合圈選位置無法辨別投給哪位候選人，那很可能會被判定是無效票，請大家瞄準後再蓋章。
Q：不小心投錯票可以換一張嗎？
A：沒辦法，選票一人限領一次，投錯了就沒有重來機會，一定要下好離手再蓋章。
Q：去投票可以綁飄帶、穿PUMA衣服去嗎？
A：飄帶絕對不行，由於今年有候選人的綽號跟運動品牌PUMA相同，原則上不會因為品牌名稱違法，但是如果有搭配其他助選行為，仍然可能觸法，民眾要留意。
Q：候選人好多可不可以帶小抄進去？
A：可以帶，但是小抄僅限自己使用，中選會不鼓勵也不反對民眾攜帶小抄，但絕對不能留在圈票處，也不能投進票匭，否則可能會被認定是有干擾、誘導他人投票的意圖，也是可能觸法喔！
Q：在投票所可以聊候選人嗎？
A：選罷法嚴格禁止在投票所喧嚷、干擾或勸誘他人投票或不投票，經制止後仍不配合者可能被要求退出，應避免在投票所內談論特定候選人。
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