我是廣告 請繼續往下閱讀

▲11/28全國性公投第22案「廢除非核家園」公報明列完整主文，與市長、市議員選舉公報同步寄發。（圖／記者徐銘穗攝）

▲11/28第22案核電公投通過門檻為有效同意票達500萬959張，且多於不同意票，不領票不影響門檻。（圖／NOWNEWS攝影中心）

▲今天投票必帶身分證、印章及投票通知單，年滿18歲首投族雖無地方選舉通知單，仍可憑公投通知單領票。（圖／記者徐銘穗攝）

▲第22案核電公投11/28登場，聚焦是否廢除非核家園政策；核三廠（圖）能否重啟仍須完成安全審查程序。（圖／台電提供）

今天（11月28日）九合一選舉與第22案全國性公投同日登場，上午8時至下午4時開放投票！不同於地方選舉須滿20歲，凡年滿18歲國民今天就能領公投票，有效同意票須達500萬959票且多於不同意票才過關。《NOWNEWS今日新聞》整合公投主文、核能發電優缺點、公投規則與九合一選舉懶人包一次看。根據中選會公告，今天（11月28日）舉行的全國性公投僅有1案，為編號第22案「使用核電、廢除非核家園能源政策」公投（原立法院送審的「鞭刑入法」與「交通罰鍰專款專用」2案經審議後未成案）。本案公投主文為：「：支持政府使用核電振興經濟，並廢除非核家園能源政策（但不代表核三廠等機組可未經安全審查直接恢復運轉）。：不支持公投主文提出的能源政策方向（也不代表反對所有形式的核能發電）。隨今天正式投票，「核能發電優缺點」成為選民進投票所前熱搜焦點。中選會先前已舉辦5場電視意見發表會（正方代表牛煦庭、陳中舜、黃士修、洪毓祥；反方代表陳培瑜、賴建信、沈佩玲、王守誠、鄧宇佑），以下整理正反雙方針對核能發電優缺點的核心攻防：：核電可全天候24小時穩定發電，不受日照與風力天候影響，能有效支撐台灣AI算力中心與半導體龐大用電需求；同時無碳排特性有助達成2050淨零碳排目標，並可跟進國際SMR（小型模組化反應爐）新技術維持多元能源選項。：台灣位處環太平洋地震帶，老舊核電機組的耐震係數與設備老化風險難以完全排除；此外，停機多年的機組若要重啟，須耗費龐大維修檢測經費與數年時間，未必能及時解決短期用電，且高放射性核廢料最終處置場址至今仍未定案。許多選民關心1128公投規則與通過門檻，依《公民投票法》第29條規定，公投案必須同時符合「有效同意票多於不同意票」及「有效同意票達投票權人總額1/4以上」兩大條件才算通過。依中選會正式公告，本次公投投票權人總數為2,000萬3,835人，至少需要500萬959張有效同意票才算過關。若民眾今天只想投地方選舉、選擇不領公投票，不會計入同意或不同意票，也不會降低過關門檻，因為1/4門檻是以「全體投票權人數」計算，而非實際領票人數。公投與地方選舉的投票年齡門檻不同，今天（11月28日08:00～16:00）出門投票前務必確認資格與攜帶物品：：凡具中華民國國籍、年滿18歲（2008年11月28日〔含〕前出生）、未受監護宣告，且在國內繼續居住6個月以上（2026年5月28日〔含〕前遷入設籍）即可領取白色公投票。因此全台約40.2萬名18歲、19歲首投族雖不能投縣市長與議員，但今天可以投公投。：國民身分證（忘帶或遺失無法投票，且今日不受理補發）、印章（可用簽名或指印代替）、投票通知單（未帶仍可領票，建議先記下名冊號次加快速度）。：請務必使用投票所提供的圈選工具蓋在「同意」或「不同意」欄內，切勿使用私章、簽名或同時圈選兩欄，以免變成無效票。今天九合一選舉與公投合併舉行，不少首投族查詢「九合一選舉是哪九個」。所謂「九合一」是指全國9種地方公職人員合併選舉，依選民戶籍地不同，每人最多可領到 5張地方選票＋1張白色公投票（共6張）：：投「直轄市長、直轄市議員、里長」（若為直轄市山地原住民區如新北烏來、桃園復興、台中和平、高雄那瑪夏等，另加投「區長、區民代表」）。：投「縣（市）長、縣（市）議員、鄉（鎮、市）長、鄉（鎮、市）民代表、村（里）長」。此外，許多人好奇公投通過是否會立刻重啟核三？答案是不會。目前全台核電機組已於2025年5月核三廠2號機停機後全數歸零，即使第22案公投通過，刪除《環境基本法》「非核家園」條文仍須經立法院修法，且核三廠也必須完成設備檢查、安全評估並取得核安會運轉執照才能恢復發電，並非由公投結果直接啟動。全國性公投只有1案（第22案廢除非核家園公投），選票為白色，與九合一地方選舉同日投票。不行。九合一地方公職選舉須年滿20歲（2006年11月28日〔含〕前出生）才可投票；年滿18歲至19歲者僅可領取白色公投票。依《公民投票法》第32條規定，自主管機關公告公投結果之日起2年內，不得就同一事項重行提出。