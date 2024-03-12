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50嵐隱藏版「青春茶」曝光！1號四季春珍波椰有對手　3大手搖一覽

▲手搖飲料50嵐經典1號「四季春珍波椰」有對手，隱藏版「青春茶」曝光！春季推薦3大「嵐a青春」手搖飲料；功夫茶主打「春日的第一杯奶茶」，祭出「1+1」75元優惠喝到清明兒童節。（圖／翻攝自50嵐中區FB）
▲手搖飲料50嵐經典1號「四季春珍波椰」有對手，隱藏版「青春茶」曝光！春季推薦3大「嵐a青春」手搖飲料；功夫茶主打「春日的第一杯奶茶」，祭出「1+1」75元優惠喝到清明兒童節。（圖／翻攝自50嵐中區FB）

記者蕭涵云/綜合報導

手搖飲料50嵐經典1號「四季春珍波椰」遇到對手，隱藏版「青春茶」曝光！原來是鐵粉點餐說太快，把「四季春青茶」唸成青春茶幽默了一下。業者乾脆發揮創意，在春季推薦3大「嵐a青春」手搖飲料；功夫茶則主打「春日的第一杯奶茶」，即日起還有「1+1」75元優惠，喝到兒童節和清明節。

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📌50嵐「嵐a青春」3大手搖飲料
50嵐經典四季春茶被鐵粉幽默口誤成「青春茶」，業者乾脆以2024年Pantone代表色「Peach Fuzz柔和桃」，設計出「嵐a青春」海報，再次推薦春季3大招牌「四季春青茶」混搭各種配料。

▲50嵐中區「珍波椰青茶」中杯35元/大杯45元。（圖／50嵐中區提供）
▲50嵐中區「珍波椰青茶」中杯35元/大杯45元。（圖／50嵐中區提供）
超人氣「珍波椰青茶」有著四季春的清香，大方搭配爽脆椰果、Q彈珍珠、飽滿波霸，口感超豐富，重點是高CP值，一舉擄獲咀嚼控；推薦把珍奶的基底純茶、更換成四季春青茶變成「珍珠奶青」，喝時清爽滑順還會回甘，搭配甜蜜小珍珠，越喝越上癮；果香迷人的「旺來青」，則以100%微熱山丘鳳梨汁搭配四季春青茶，酸甜解渴。

▲50嵐中區「旺來青」，中杯40元/大杯55元。（圖／50嵐中區提供）
▲50嵐中區「旺來青」中杯40元/大杯55元。（圖／50嵐中區提供）
📌功夫茶「1+1」75元優惠！兒童節送繪本組
春季開喝手搖飲料優惠，功夫茶推出「春日的第一杯奶茶」組合回饋活動，即日起至4月24日，買指定奶茶＋純茶「1+1」只要優惠價75元，大杯奶茶有重焙鐵觀音奶、翠玉奶茶、岩紅厚奶茶可選，搭配大杯純茶任選重焙鐵觀音、四季春青茶、岩葉紅茶、翠玉綠茶，超長期優惠手搖飲控必收藏。

▲功夫茶指定奶茶＋純茶「1+1」75元優惠！兒童節送繪本組。（圖／翻攝自功夫茶FB）
▲功夫茶指定奶茶＋純茶「1+1」75元優惠！兒童節送繪本組。（圖／翻攝自功夫茶FB）
活動期間遇到兒童節/清明假期還加碼，只要4月4日當天到功夫茶買2杯無咖啡因的「黑糖波霸純鮮奶」，能免費獲得「功夫小繪本組」，裡面有著色本乙本、色鉛筆乙罐，限量只送不賣。


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