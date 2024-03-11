星巴克今起「買一送一」喝26天！26週年數位體驗　星冰樂百元有找

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星巴克歡慶26週年，最新「咖啡旅程尋寶之旅」數位體驗來了！3月11日至4月1日，一起完成數位體驗遊戲，就能獲得限定的專屬優惠，包括超值「買一送一」、「第二杯半價」等好康折扣，天天抽獎天天喝。兌換期間為獲券日後2天，最後兌換至4月3日。
提醒大家活動需透過門市活動QR Code、星巴克網站活動公告、星巴克APP、星巴克咖啡同好會頁面及星巴克LINE帳號選單入口取得；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準；不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；部分門市不適用，建議消費者先行查詢再前往。
📌星巴克「星冰樂百元有找」foodomo優惠
歡慶星巴克26週年，外送平台foodomo還有限定199元優惠，即日起至4月2日，全日購買「2杯大杯巧克力可可碎片星冰樂」優惠價199元，相當於一杯「百元有找」！想吃下午茶還可選擇「1杯大杯那堤＋松露生巧克力蛋糕」也有優惠價199元。
提醒大家，外送平台飲料製作標準將依循平台公告，不提供「備註」以及「客製化」服務；不適用於門市現場點購，各行銷活動恕不合併使用。
📌85度C白色情人節親一下「第二杯半價」
85度C春天新上市「蘋果紅茶」和「蘋果青茶」2款蘋果系列飲品，清爽茶香搭配香氣十足的蘋果果粒。3月14日白色情人節當天，只要在門市和另一半或是寵物親一下，可享85度C蘋果紅茶或蘋果青茶「任選第二杯半價」優惠。
2杯蘋果系列飲品原價110元，3月14日白色情人節限定活動，特價2杯82元，換算下來現省28元；而且接吻不限對象，好友也能表情意！提醒大家，單筆結帳限親吻一次優惠一組；不提供寄杯服務；電話訂購和外送無此優惠。