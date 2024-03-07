星巴克26週年「買一送一」數位體驗連續26天！加碼「全品項85折」

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星巴克歡慶26週年，最新「咖啡旅程尋寶之旅」數位體驗來了！3月11日至4月1日，一起完成數位體驗遊戲，就能獲得限定的專屬優惠，包括超值「買一送一」、「第二杯半價」等好康折扣，天天抽獎天天喝。提早3月9日、3月10日預領券，兌換期間為獲券日後2天，最後兌換至4月3日。
提醒大家活動需透過門市活動QR Code、星巴克網站活動公告、星巴克APP、星巴克咖啡同好會頁面及星巴克LINE帳號選單入口取得；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準；不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；部分門市不適用，建議消費者先行查詢再前往。
📌3月8日婦女節！星巴克26週年購物派對「全品項85折」
星巴克粉絲們衝了！歡慶26週年，星巴克購物派對正好遇上38婦女節，3月8日及3月22日當天，星巴克「全品項85折」優惠，從各式咖啡豆、掛耳咖啡、蛋糕、咖啡蛋捲禮盒等商品，通通「全品項85折優惠」！折扣範圍涵蓋咖啡豆、糕點、包裝食品、咖啡用品及生活用品（不包含飲料、服務性商品、隨行卡及其儲值）。
更大方的是，星巴克再加碼「滿額贈」，活動當天單筆折扣後消費滿500元，即可獲得特大杯好友分享優惠券一張，再喝「買一送一」。提醒大家，折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。
📌七盞茶婦女節「第二杯38元」！3月14日白色情人節「買一送一」
手搖飲料七盞茶3月舉辦女神季活動，3月8日婦女節當天，於門市購買兩杯「碧玉奶綠」，可享「第二杯38元」超值優惠。3月14日白色情人節，七盞茶更加碼「買一送一」！3月14日當天在門市購買「芝士奶霜系列」品項，爽喝「買一送一」優惠（限同品項）！有如白雪般滑順的芝士奶霜，搭配具有韻味的純茶，增添豐富口感與層次，讓大家重回初戀的悸動。