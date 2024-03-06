CoCo珍珠鮮奶茶第二杯0元！星巴克、五桐號買一送一　3大手搖半價

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CoCo都可週三好友日，今天3月6日快閃一日限定，大方釋出的珍珠鮮奶茶(大)「第二杯0元」好康，相當於「珍奶買一送一」！不可能這麼大方吧，本週CoCo都可選中人見人愛的「珍珠鮮奶茶買一送一」，一整天都有優惠可以喝，咀嚼控、奶茶控一次通通被圈粉。
提醒大家，活動飲品甜度、冰塊固定比例不可調整；記得要先領券，於購物車中才能使用；限使用CoCo都可訂線上點單，優惠不併用；限3月6日使用；每人可獲得2張，限第2、4杯可享折扣；商品數量有限，售完為止；本活動商場門市/部分門市除外。
📌星巴克「買一送一」隱藏優惠！大杯星冰樂「百元有找」
星巴克3月最新foodomo限定「買一送一」隱藏優惠，即日起至3月29日每週三至五，可享指定飲品「買一送一」好友分享。特大杯「那堤」兩杯優惠價160元（原價320元），特大杯「摩卡」兩杯優惠價165元（原價330元），特大杯「焦糖瑪奇朵」兩杯優惠價170元（原價340元），幫大家換算折扣完，平均一杯咖啡飲品最便宜只要80～85元。
歡慶星巴克26週年，foodomo還有外送限定雙杯199元優惠，即日起至4月2日，全日購買「2杯大杯巧克力可可碎片星冰樂」優惠價199元，平均下來星冰樂一杯「百元有找」！想吃下午茶還可選擇「1杯大杯那堤＋松露生巧克力蛋糕」也有優惠價199元。提醒大家，外送平台飲料製作標準將依循平台公告，不提供「備註」以及「客製化」服務；不適用於門市現場點購，各行銷活動恕不合併使用。
📌五桐號：Uber Eats外送指定「買一送一」
叫好又叫座的五桐號優惠別再等！即日起至3月19日，外送平台Uber Eats獨家祭出「五桐奶霜、濃煮奶茶都買一送一」優惠！焙火香氣融合綿密奶香的「五桐奶霜」、還有頂級錫蘭茶感明顯的大人系「濃煮奶茶」，雙雙買一送一開喝。
📌鶴茶樓：5大粉粿新品「第二杯半價」
搶當「粉粿大王」的鶴茶樓一次打造3款帶有茶香的「手工紅茶粉粿、冬瓜菊花粉粿及蕎麥茶王粉粿」，並在今天3月6日新上市快閃一日限定「第二杯半價」優惠，5款手搖飲料新品，包括古早味紅茶粉粿奶茶、冬瓜菊花粉粿那堤、蕎麥茶王粉粿那堤、冬瓜菊花粉粿桂香烏龍茶、蕎麥粉粿茶王，任選搭配享「第二杯半價」。提醒大家，每人限購兩組；限來店，外送/電話訂不適用；價低者半價，結帳四捨五入計。
📌康青龍：新品蜜柑金橙「第二杯半價」
康青龍嚴選台灣茂谷柑搭配沁心金萱純茶，再加入軟嫩金萱茶凍，開喝微酸微甜的「蜜柑金橙」。即日起至3月20日，初夏上市「第二杯半價」優惠。加入康青龍官方LINE會員，在圖文選單「點我領券」後，在龍來訂線上平台點餐就能開喝划算優惠。
📌先喝道：3月每週五「明星飲品第二杯半價」
先喝道兼顧健康，全新推出「輕焙穀麥茶、輕焙穀麥拿鐵、玫瑰朵朵穀麥茶」，3款無咖啡因的手搖新品清爽開喝。3月每週五為先喝道會員「Happy Friday」，祭出明星飲品「第二杯半價」優惠，3月8日開喝穀麥茶系列「第二杯半價」。