星巴克「3款買一送一」隱藏優惠！大杯巧克力星冰樂「百元有找」

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星巴克foodomo限定好友分享，即日起至3月29日每週三至五，可享指定飲品「買一送一」好友分享。特大杯「那堤」兩杯優惠價160元（原價320元），特大杯「摩卡」兩杯優惠價165元（原價330元），特大杯「焦糖瑪奇朵」兩杯優惠價170元（原價340元），幫大家換算折扣完，一杯咖啡飲品最便宜只要80～85元，快揪同事好友喝起來。
歡慶星巴克26週年，外送平台foodomo還有限定199元優惠，即日起至4月2日，全日購買「2杯大杯巧克力可可碎片星冰樂」優惠價199元，相當於一杯「百元有找」！想吃下午茶還可選擇「1杯大杯那堤＋松露生巧克力蛋糕」也有優惠價199元。
提醒大家，外送平台飲料製作標準將依循平台公告，不提供「備註」以及「客製化」服務；不適用於門市現場點購，各行銷活動恕不合併使用。
📌路易莎咖啡：祭杯優惠「85折」
路易莎咖啡即日起至3月6日，加碼「寄杯優惠」，同品項同規格飲品寄5杯（為一組）享85折優惠，寄杯僅限原店兌換、可兌換至6月底，不限購買組數，可包含手沖但不包含超越精品。
提醒大家，僅限原門市兌換、可兌換至6月底；不適用黑卡消費集點及點數兌換；不適用外送平台及線上訂餐服務；優惠不併用，自備環保杯折五元除外。