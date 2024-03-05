藏壽司「扭蛋必中」方法瘋傳！實測結果曝光　日本官方無奈說話了

星巴克「3款買一送一」隱藏優惠！大杯巧克力星冰樂「百元有找」

▲3月星巴克隱藏優惠「買一送一」，特選那堤、摩卡、焦糖瑪奇朵3款好友分享喝起來！歡慶星巴克26週年，外送平台foodomo限定優惠，大杯巧克力可可碎片星冰樂「百元有找」。（圖／翻攝自foodomo FB）
▲3月星巴克隱藏優惠「買一送一」，特選那堤、摩卡、焦糖瑪奇朵3款好友分享喝起來！歡慶星巴克26週年，外送平台foodomo限定優惠，大杯巧克力可可碎片星冰樂「百元有找」。（圖／翻攝自foodomo FB）

記者蕭涵云/綜合報導

3月上班不厭世！繼續喝星巴克隱藏優惠「買一送一」，包括特選那堤、摩卡、焦糖瑪奇朵3款都能好友分享「買一送一」喝起來；歡慶星巴克26週年，外送平台foodomo祭出限定優惠，大家最愛的大杯巧克力可可碎片星冰樂一杯「百元有找」！

我是廣告 請繼續往下閱讀
📌星巴克「3款買一送一」隱藏優惠！大杯巧克力可可碎片星冰樂「百元有找」
星巴克foodomo限定好友分享，即日起至3月29日每週三至五，可享指定飲品「買一送一」好友分享。特大杯「那堤」兩杯優惠價160元（原價320元），特大杯「摩卡」兩杯優惠價165元（原價330元），特大杯「焦糖瑪奇朵」兩杯優惠價170元（原價340元），幫大家換算折扣完，一杯咖啡飲品最便宜只要80～85元，快揪同事好友喝起來。

▲星巴克美好春暖花開時節，推出全新杯身設計。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克「3款買一送一」隱藏優惠！大杯巧克力可可碎片星冰樂「百元有找」。（圖／記者蕭涵云攝）
歡慶星巴克26週年，外送平台foodomo還有限定199元優惠，即日起至4月2日，全日購買「2杯大杯巧克力可可碎片星冰樂」優惠價199元，相當於一杯「百元有找」！想吃下午茶還可選擇「1杯大杯那堤＋松露生巧克力蛋糕」也有優惠價199元。

提醒大家，外送平台飲料製作標準將依循平台公告，不提供「備註」以及「客製化」服務；不適用於門市現場點購，各行銷活動恕不合併使用。

▲路易莎咖啡快閃祭杯優惠「85折」。（圖／路易莎咖啡提供）
▲路易莎咖啡快閃祭杯優惠「85折」。（圖／路易莎咖啡提供）
📌路易莎咖啡：祭杯優惠「85折」
路易莎咖啡即日起至3月6日，加碼「寄杯優惠」，同品項同規格飲品寄5杯（為一組）享85折優惠，寄杯僅限原店兌換、可兌換至6月底，不限購買組數，可包含手沖但不包含超越精品。

提醒大家，僅限原門市兌換、可兌換至6月底；不適用黑卡消費集點及點數兌換；不適用外送平台及線上訂餐服務；優惠不併用，自備環保杯折五元除外。

星巴克買一送一喝9小時！五桐號買1送1　鶴茶樓、先喝道第2杯半價

3月8大速食買一送一！麥當勞必勝客半價　拿坡里肯德基拚炸雞優惠

肯德基「2顆蛋撻＋飲料」59元！隱藏優惠代碼曝：比買一送一便宜

必勝客首創「籃球金牌」披薩「買一送一」！應援HBL高中籃球決賽

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞