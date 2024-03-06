38婦女節優惠！哈根達斯「冰淇淋38元」、七盞茶手搖飲第二杯38元
3月8日38婦女節當然要把握美食優惠！雖然氣溫驟降、天氣變冷，但冰淇淋和手搖飲料還是不能錯過，Häagen-Dazs哈根達斯「單球冰淇淋38元」；七盞茶手搖飲料婦女節開喝「第二杯38元」、3月14日白色情人節還加碼「買一送一」好康，小孩子才做選擇，成年人當然是全都要喝到啊。
記者蕭涵云/綜合報導
📌哈根達斯婦女節「單球冰淇淋38元」！3種優惠一次看
迎接38婦女節，Häagen-Dazs哈根達斯攜手婦女新知基金會，以提升職場性別平權為主軸，啟動台灣首屆 The Rose Project 全球計畫。即日起至3月10日，凡至 Häagen-Dazs 門市消費外帶 3 球冰淇淋或盒裝品脫，即享「加 38 元多一件」好康；3月8日國際婦女節當日，加碼 Häagen-Dazs 會員，可享外帶「單球冰淇淋38元」優惠！而且當日加入的新會員也可同享優惠，每人限購一球。
並推出「我們挺 Women」公益優惠套組，包裝熱銷香草及草莓兩款口味，每組三入迷你杯回饋38折，限量優惠價239元，隨盒內贈一張 Häagen-Dazs 門市消費 200 元抵用券；即日起於全台 7-ELEVEN、全家便利商店、全聯、各大超市與量販店限量販售；每銷售一盒將捐出新台幣 10 元，用於推動及倡導性別平權相關活動。
📌七盞茶婦女節「第二杯38元」、3月14日白色情人節「買一送一」
手搖飲料七盞茶3月舉辦女神季活動，3月8日婦女節當天，於門市購買兩杯「奶茶類」品項，可享「第二杯38元」超值優惠，活動品項包括芯月烏奶、日夏奶茶、碧玉奶綠可選。
3月14日白色情人節，七盞茶更加碼「買一送一」！3月14日當天在門市購買「芝士奶霜系列」品項，爽喝「買一送一」優惠（限同品項）！有如白雪般滑順的芝士奶霜，搭配具有韻味的純茶，增添豐富口感與層次，讓大家重回初戀的悸動。
📌cama café x蝦皮購物開喝「柑蝦山茶花輕拿鐵」
迎接婦女節連鎖咖啡cama café也與蝦皮購物合作，推出「柑蝦山茶花輕拿鐵」限定聯名飲品，由2023年大受歡迎的「山茶花輕拿鐵」升級，加上台灣在地柑橘果乾片，除了山茶花甜香再融入柑橘酸甜滋味。即日起至3月18日，於全台cama café門市限量販售，限時特價中杯95元／大杯115元，還可獲得印有蝦皮購物限量優惠券的聯名杯套。
並打造向女力致敬的5間聯名主題門市，仁愛明曜店、台大新生南店、南京松江店、台北師大店、豆留文青；掃描cama café門市內的好禮QR code，可獲得cama café飲品5元折價券與蝦皮購物限量優惠券；社群分享「柑蝦山茶花輕拿鐵」照片可抽獎一個月份山茶花輕拿鐵免費喝等多重好康。