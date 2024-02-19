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今起4天！COLD STONE酷聖石買一送一　哈根達斯婦女節冰淇淋38元

▲COLD STONE酷聖石冰淇淋「買一送一」吃4天。Häagen-Dazs哈根達斯攜手婦女新知基金會響應公益，3月8日婦女節當天「單球冰淇淋38元」好康一次整理。（圖／翻攝自COLD STONE FB）
▲COLD STONE酷聖石冰淇淋「買一送一」吃4天。Häagen-Dazs哈根達斯攜手婦女新知基金會響應公益，3月8日婦女節當天「單球冰淇淋38元」好康一次整理。（圖／翻攝自COLD STONE FB）

記者蕭涵云/綜合報導

今天氣溫熱得像夏天！冰品優惠來報到，COLD STONE酷聖石冰淇淋「買一送一」吃4天。Häagen-Dazs哈根達斯攜手婦女新知基金會，啟動台灣首屆 The Rose Project 全球計畫，祭出公益合作「我們挺 Women」優惠套組；婦女節當天還有單球冰淇淋38元好康，一次整理划算冰品優惠開吃。

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📌今起吃4天！COLD STONE酷聖石冰淇淋「買一送一」
一起迎接好天氣，COLD STONE酷聖石號召大家划算吃冰淇淋，即日起至2月22日，中杯以上冰淇淋「買一送一」。提醒大家，活動不含脆餅、桶裝；價低者為加購品項。

▲COLD STONE酷聖石冰淇淋「買一送一」，即日起連吃4天。（圖／翻攝自COLD STONE FB）
▲COLD STONE酷聖石冰淇淋「買一送一」，即日起連吃4天。（圖／翻攝自COLD STONE FB）
📌哈根達斯婦女節「單球冰淇淋38元」！3種優惠一次看
即將迎接38婦女節，Häagen-Dazs哈根達斯攜手婦女新知基金會，啟動台灣首屆 The Rose Project 全球計畫，以提升職場性別平權為主軸，祭出公益合作「我們挺 Women」優惠套組，共有香草及草莓兩款熱銷口味主題包裝，每組三入迷你杯下殺38折，限量優惠 239 元，且隨盒內贈一張 Häagen-Dazs 門市消費 200 元抵用券；即日起於全台 7-ELEVEN、全家便利商店、全聯、各大超市與量販店限量販售；每銷售一盒將捐出新台幣 10 元，用於推動及倡導性別平權相關活動。

▲Häagen-Dazs今舉行公益合作記者會，品牌活動大使賈靜雯出席，號召民眾重視性別平權、關注職場女性權益。（圖／Häagen-Dazs 提供）
▲Häagen-Dazs今舉行公益合作記者會，品牌活動大使賈靜雯出席，號召民眾重視性別平權、關注職場女性權益。（圖／Häagen-Dazs 提供）
2月23日至3月10日，凡至 Häagen-Dazs 門市消費外帶 3 球冰淇淋或盒裝品脫，即享「加 38 元多一件」好康；3月8日國際婦女節當日，加碼Häagen-Dazs會員，可享外帶「單球冰淇淋38元」優惠。當日加入的新會員可同享優惠，每人限購一球。

▲Häagen-Dazs哈根達斯「我們挺 Women」優惠套組，每組三入迷你杯下殺38折，限量優惠 239 元。（圖／Häagen-Dazs 提供）
▲Häagen-Dazs哈根達斯「我們挺 Women」優惠套組，每組三入迷你杯下殺38折，限量優惠 239 元。（圖／Häagen-Dazs 提供）

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