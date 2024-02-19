今起4天！COLD STONE酷聖石買一送一 哈根達斯婦女節冰淇淋38元
今天氣溫熱得像夏天！冰品優惠來報到，COLD STONE酷聖石冰淇淋「買一送一」吃4天。Häagen-Dazs哈根達斯攜手婦女新知基金會，啟動台灣首屆 The Rose Project 全球計畫，祭出公益合作「我們挺 Women」優惠套組；婦女節當天還有單球冰淇淋38元好康，一次整理划算冰品優惠開吃。
記者蕭涵云/綜合報導
📌今起吃4天！COLD STONE酷聖石冰淇淋「買一送一」
一起迎接好天氣，COLD STONE酷聖石號召大家划算吃冰淇淋，即日起至2月22日，中杯以上冰淇淋「買一送一」。提醒大家，活動不含脆餅、桶裝；價低者為加購品項。
📌哈根達斯婦女節「單球冰淇淋38元」！3種優惠一次看
即將迎接38婦女節，Häagen-Dazs哈根達斯攜手婦女新知基金會，啟動台灣首屆 The Rose Project 全球計畫，以提升職場性別平權為主軸，祭出公益合作「我們挺 Women」優惠套組，共有香草及草莓兩款熱銷口味主題包裝，每組三入迷你杯下殺38折，限量優惠 239 元，且隨盒內贈一張 Häagen-Dazs 門市消費 200 元抵用券；即日起於全台 7-ELEVEN、全家便利商店、全聯、各大超市與量販店限量販售；每銷售一盒將捐出新台幣 10 元，用於推動及倡導性別平權相關活動。
2月23日至3月10日，凡至 Häagen-Dazs 門市消費外帶 3 球冰淇淋或盒裝品脫，即享「加 38 元多一件」好康；3月8日國際婦女節當日，加碼Häagen-Dazs會員，可享外帶「單球冰淇淋38元」優惠。當日加入的新會員可同享優惠，每人限購一球。