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白色情人節優惠！七盞茶「買一送一」　先喝道、85度C第二杯半價

▲3月14日白色情人節手搖飲料優惠一次整理，七盞茶芝士奶霜系列「買一送一」，先喝道「第二杯半價」連喝2天，親一下爽喝85度C「第二杯半價」好康。（圖／翻攝自先喝道FB）
▲3月14日白色情人節手搖飲料優惠一次整理，七盞茶芝士奶霜系列「買一送一」，先喝道「第二杯半價」連喝2天，親一下爽喝85度C「第二杯半價」好康。（圖／翻攝自先喝道FB）

記者蕭涵云/綜合報導

3月14日就要迎接白色情人節！幫情侶們準備浪漫手搖飲料優惠喝起來，七盞茶芝士奶霜系列「買一送一」，先喝道「第二杯半價」連喝2天，和另一半或可愛寵物親一下，爽喝85度C「第二杯半價」好康，甜蜜白色情人節划算飲料優惠一次整理告訴你。

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📌七盞茶3月14日白色情人節「買一送一」
手搖飲料七盞茶3月14日白色情人節，加碼人人都爽喝「買一送一」！3月14日當天在門市購買「芝士奶霜系列」品項，爽喝「買一送一」優惠（限同品項），有如白雪般滑順的芝士奶霜，搭配具有韻味的純茶，增添豐富口感與層次，讓大家重回初戀的悸動。

▲七盞茶婦女節「第二杯38元」、3月14日白色情人節「買一送一」。（圖／七盞茶提供）
▲七盞茶3月14日白色情人節「芝士奶霜系列買一送一」。（圖／七盞茶提供）
📌先喝道白色情人節「第二杯半價」連喝2天
先喝道主打戀愛系手搖飲料搶攻白色情人節商機，除了由古典玫瑰園顧問英國製茶大師Mr.Timothy Clifton，使用印度及斯里蘭卡莊園紅茶作為基底、加入玫瑰一起烘焙，推薦浪漫開喝「英式玫瑰拿鐵」。

3月14日、3月15日白色情人節，會員連續2天開喝「第二杯半價」優惠，推出3月新上市的輕焙穀麥拿鐵、人氣熱賣英式水果茶「第二杯半價」優惠。先喝道還推薦內行喝法，「輕焙穀麥拿鐵」建議「微糖、少冰」喝得到療癒香氣；「英式水果茶」則必喝「微微糖、少冰」充滿果香不甜膩。

▲白色情人節先喝道「輕焙穀麥拿鐵」、「英式水果茶」連喝2天「第二杯半價」優惠。（圖／先喝道提供）　
▲白色情人節先喝道「輕焙穀麥拿鐵」、「英式水果茶」連喝2天「第二杯半價」優惠。（圖／先喝道提供）　
📌親一下喝85度C「第二杯半價」
85度C迎接春天，新推「蘋果紅茶」和「蘋果青茶」2款蘋果系列飲品，在清爽茶香裡，喝得到香氣十足的蘋果果粒。3月14日白色情人節當天，只要在門市和另一半或是寵物親一下，可享85度C蘋果紅茶或蘋果青茶「任選第二杯半價」優惠。

幫大家試算，2杯蘋果系列飲品原價110元，3月14日白色情人節限定活動，特價2杯82元，現省28元；而且接吻不限對象，好友也能表情意！提醒大家，單筆結帳限親吻一次優惠一組；不提供寄杯服務；電話訂購和外送無此優惠。

▲親一下喝85度C蘋果紅茶、蘋果青茶「第二杯半價」。（圖／85度C提供）　
▲親一下喝85度C蘋果紅茶、蘋果青茶「第二杯半價」。（圖／85度C提供）　

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