台灣九合一地方選舉今（28）日登場，卻有一架私人專機意外成為網路熱議焦點。有網友在PTT發文指出，一架由私人包機業者VistaJet營運的專機從美國加州聖荷西起飛，預計於28日清晨6時許降落台北松山機場，由於包機業者、機型及出發地點均與輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳過往訪台行程相符，加上近期「黃仁勳風暴」持續延燒，引發外界揣測黃仁勳是否將低調現身台灣。不過，目前尚無法確認機上乘客身分，輝達也未證實相關行程。
私人專機大選日清晨抵台！出發地、機型掀網友聯想
有網友在PTT以「VJT779 黃仁勳私人飛機0614降落松山？」為題發文，指出一架私人專機從美國聖荷西國際機場起飛，目的地為台北松山機場，預計於28日清晨6時14分降落。原PO指出，這架飛機不僅與黃仁勳過去搭乘的專機隸屬同一家包機公司，起飛地點也是黃仁勳過去經常出發的機場，更直呼「最大震撼彈」，好奇松山機場是否會擠滿守候媒體。
根據航班追蹤網站Flightradar24及FlightAware資訊，這架呼號為VJT779的專機為VistaJet營運的龐巴迪（Bombardier）Global 7500商務噴射機，於台灣時間27日下午4時11分從聖荷西起飛，預計歷經約14小時航程後抵達台北。
由於聖荷西機場距離位於聖塔克拉拉（Santa Clara）的輝達總部僅十多分鐘車程，加上黃仁勳過去多次搭乘VistaJet同款專機訪台，敏感時間點也讓這架專機格外受到關注。
同款專機不代表黃仁勳在機上！過往已有多次先例
不過，VJT779並非黃仁勳專屬的航班呼號。從過往飛行紀錄來看，該專機近期曾飛往韓國首爾、捷克布拉格、荷蘭阿姆斯特丹、西班牙馬德里及墨西哥等地，但黃仁勳11月並無公開赴韓行程。
事實上，2025年5月及12月也曾有同型私人包機抵台，引發外界揣測黃仁勳訪台，但事後發現有僅黃仁勳家人下機、本人另有行程，或是其他旅客租用專機等情況。因此，僅憑包機業者、機型及出發地點，仍不足以判斷黃仁勳是否在機上。
黃仁勳請辭11天火速回鍋！川普親自介入掀爭議
這架私人專機之所以引發高度關注，也與黃仁勳近期面臨的風暴有關。黃仁勳本月稍早因捲入婚外情爭議，女方更被指疑似與中國情報單位有所關聯，使事件從私人感情問題延燒至國家安全層面。不過，相關國安疑慮仍有待調查釐清。
黃仁勳一度宣布請辭輝達執行長職務，未料短短11天後，輝達董事會便於23日一致通過，讓黃仁勳恢復總裁、執行長及董事職務。
美國總統川普（Donald Trump）隨後更公開透露，自己曾親自出面協調，促成黃仁勳回鍋輝達，並為黃仁勳背書，聲稱他不構成國家安全威脅。然而，川普介入企業高層人事的做法，也引發美國政界對於企業治理及國家安全的疑慮。
儘管黃仁勳已重新掌舵輝達，但整起風波尚未落幕，除了仍須面對輝達董事會的內部調查，黃仁勳預計於12月1日接受美國眾議院委員會閉門問詢，並於12月3日出席參議院銀行委員會公開聽證會，屆時他的私人關係及相關國安疑慮，預料都將成為國會議員關注的焦點。
倘若黃仁勳確實在美國國會聽證會前夕快閃台灣，並公開現身，將是他復職後首度公開亮相。不過黃仁勳是否搭乘該架專機抵台，仍有待進一步證實。
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有網友在PTT以「VJT779 黃仁勳私人飛機0614降落松山？」為題發文，指出一架私人專機從美國聖荷西國際機場起飛，目的地為台北松山機場，預計於28日清晨6時14分降落。原PO指出，這架飛機不僅與黃仁勳過去搭乘的專機隸屬同一家包機公司，起飛地點也是黃仁勳過去經常出發的機場，更直呼「最大震撼彈」，好奇松山機場是否會擠滿守候媒體。
根據航班追蹤網站Flightradar24及FlightAware資訊，這架呼號為VJT779的專機為VistaJet營運的龐巴迪（Bombardier）Global 7500商務噴射機，於台灣時間27日下午4時11分從聖荷西起飛，預計歷經約14小時航程後抵達台北。
由於聖荷西機場距離位於聖塔克拉拉（Santa Clara）的輝達總部僅十多分鐘車程，加上黃仁勳過去多次搭乘VistaJet同款專機訪台，敏感時間點也讓這架專機格外受到關注。
同款專機不代表黃仁勳在機上！過往已有多次先例
不過，VJT779並非黃仁勳專屬的航班呼號。從過往飛行紀錄來看，該專機近期曾飛往韓國首爾、捷克布拉格、荷蘭阿姆斯特丹、西班牙馬德里及墨西哥等地，但黃仁勳11月並無公開赴韓行程。
事實上，2025年5月及12月也曾有同型私人包機抵台，引發外界揣測黃仁勳訪台，但事後發現有僅黃仁勳家人下機、本人另有行程，或是其他旅客租用專機等情況。因此，僅憑包機業者、機型及出發地點，仍不足以判斷黃仁勳是否在機上。
黃仁勳請辭11天火速回鍋！川普親自介入掀爭議
這架私人專機之所以引發高度關注，也與黃仁勳近期面臨的風暴有關。黃仁勳本月稍早因捲入婚外情爭議，女方更被指疑似與中國情報單位有所關聯，使事件從私人感情問題延燒至國家安全層面。不過，相關國安疑慮仍有待調查釐清。
黃仁勳一度宣布請辭輝達執行長職務，未料短短11天後，輝達董事會便於23日一致通過，讓黃仁勳恢復總裁、執行長及董事職務。
美國總統川普（Donald Trump）隨後更公開透露，自己曾親自出面協調，促成黃仁勳回鍋輝達，並為黃仁勳背書，聲稱他不構成國家安全威脅。然而，川普介入企業高層人事的做法，也引發美國政界對於企業治理及國家安全的疑慮。
儘管黃仁勳已重新掌舵輝達，但整起風波尚未落幕，除了仍須面對輝達董事會的內部調查，黃仁勳預計於12月1日接受美國眾議院委員會閉門問詢，並於12月3日出席參議院銀行委員會公開聽證會，屆時他的私人關係及相關國安疑慮，預料都將成為國會議員關注的焦點。
倘若黃仁勳確實在美國國會聽證會前夕快閃台灣，並公開現身，將是他復職後首度公開亮相。不過黃仁勳是否搭乘該架專機抵台，仍有待進一步證實。