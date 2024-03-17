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3月星巴克買一送一！五桐號、大苑子、可不可9大手搖買一送一優惠

▲天氣今衝30度開喝星巴克「買一送一」，五桐號、大苑子、可不可熟成紅茶、珍煮丹、萬波島嶼紅茶、康青龍共9大「買一送一」手搖飲料優惠一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）
▲天氣今衝30度開喝星巴克「買一送一」，五桐號、大苑子、可不可熟成紅茶、珍煮丹、萬波島嶼紅茶、康青龍共9大「買一送一」手搖飲料優惠一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

天氣今（17）日衝30度，喝個清涼手搖飲料解渴吧！不只有星巴克「買一送一」，五桐號、大苑子、可不可熟成紅茶、珍煮丹、萬波島嶼紅茶、康青龍共9大「買一送一」飲料優惠，幫你一次整理喝起來。

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📌星巴克26週年數位體驗「買一送一」
2024星巴克「買一送一」數位體驗優惠，即日起至4月1日，星巴克歡慶26週年推出「咖啡旅程尋寶之旅」數位體驗，完成遊戲就能抽獎獲得「買一送一」、「第二杯半價」，同一用戶只要分別使用LINE、Facebook、Google帳號登入，每天最多能抽獎3次。兌換期間為獲券日後2天，最後兌換至4月3日。

提醒大家，由門市活動QR Code、星巴克網站活動公告、星巴克APP、星巴克咖啡同好會頁面及星巴克LINE帳號選單進入活動；每人每次至多買2送2，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準；不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；部分門市不適用。

▲星巴克最新上市「蜜桃百香抹茶那堤」、「蜜桃百香奶霜星冰樂」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克最新上市「蜜桃百香抹茶那堤」、「蜜桃百香奶霜星冰樂」。現在開喝「買一送一」26週年數位體驗優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
📌五桐號：Uber Eats指定奶茶「買一送一」
五桐號奶茶優惠必喝！即日起至3月19日，五桐號在外送平台Uber Eats上，推出限定五桐奶霜、濃煮奶茶「買一送一」優惠！奶茶控不能錯過的「五桐奶霜」，把100％鮮乳打發成特製奶霜後再搭配人氣五桐茶，融合焙火香氣的綿密奶霜，忍不住一口接一口；偏好較有茶感的奶茶，記得要點「濃煮奶茶」，在奶味裡散發頂級錫蘭茶香，是滋味不苦澀的大人系口味。

▲五桐號與國師唐綺陽聯名，打造全新杯身與封膜。（圖／記者蕭涵云攝）
▲五桐號與國師唐綺陽聯名，打造全新杯身與封膜。現在Uber Eats上還有指定奶茶「買一送一」好康。（圖／記者蕭涵云攝）
📌大苑子：Uber Eats指定品項「買一送一」
手搖飲料大苑子即日起至3月26日，在外送平台Uber Eats上，推出蔓越莓冰醋、百年仙草干茶「買一送一」專屬優惠。

▲被壽司耽誤的甜點店「台灣壽司郎」，全新「春日好食光」新菜單，竟然聯名鮮果手搖飲料「大苑子」，開賣「大苑子莓好時光霜淇淋」，還有草莓牛奶綜合霜淇淋及春日綜合和菓子。（圖／翻攝自大苑子FB）
▲大苑子在Uber Eats開喝指定品項「買一送一」。現在還與壽司郎聯名開賣「莓好時光霜淇淋」。（圖／翻攝自大苑子FB）
📌可不可熟成紅茶：Uber Eats指定品項「買一送一」
可不可熟成紅茶即日起至3月26日，在外送平台Uber Eats上推出「橘果熟成、草莓歐可」，2款手搖飲料大杯「買一送一」；而且UberOne會員還加碼，單筆滿299元享85折（單筆最高折抵50元）。

提醒大家，每日限量，優惠組數售完為止；品項未有「綠色字樣」表示優惠已兌換完畢；每訂單最多買3送3；商品金額為中杯價格，需另加價升級大杯享優惠活動；請以2的倍數訂購，並留意下單金額為「折扣後金額」才有優惠；加料需額外加價，購買不包含於優惠中。

▲8款聯名限定杯身！360度都有可愛圖案。（圖／記者蕭涵云攝）
▲可不可熟成紅茶在Uber Eats有指定品項「買一送一」，用迪士尼聯名限定杯身喝一波。（圖／記者蕭涵云攝）
📌珍煮丹：Uber Eats指定品項「買一送一」
珍煮丹手搖飲料即日起至3月26日，於外送平台Uber Eats上，限定推出復刻紅茶、琥珀烏龍拿鐵「買一送一」專屬優惠。

▲本週手搖飲料4大新品！珍煮丹聯名樋口裕子，超萌貓咪等角色變3款限定杯身；鶴茶樓則聯名熊本縣換上熊本熊部長紙杯；發發草莓季奶蓋新品，開賣天使奇異鳥週邊等一次整理。（圖／珍煮丹提供）
▲珍煮丹聯名樋口裕子，超萌貓咪等角色變3款限定杯身；現在Uber Eats上還有指定「買一送一」。（圖／珍煮丹提供）
📌萬波島嶼紅茶：Uber Eats指定春橙系列「買一送一」
萬波島嶼紅茶回歸熱賣春橙系列，即日起至3月26日，在外送平台Uber Eats上，獨家推出春橙翡翠、春橙烏龍「買一送一」優惠，限量發送。

▲萬波還全新開賣復古風手搖飲料，桂圓綠豆蒜、双珍桂圓綠豆蒜2大新品。（圖／翻攝自萬波FB）
▲萬波全新開喝綠豆蒜復古味新品。Uber Eats上則有春橙系列「買一送一」。（圖／翻攝自萬波FB）
📌康青龍：Uber Eats指定品項「買一送一」
康青龍也來送優惠，即日起至3月26日，獨家在外送平台Uber Eats上大推「買一送一」！指定品項包括粉紅佳人、清檸綠茶、御香烏龍綠茶、御香烏龍清茶共4款都能「買一送一」；而且UberOne會員用戶消費滿350元「再享85折」優惠。

▲康青龍新品蜜柑金橙「第二杯半價」。（圖／翻攝自康青龍FB）
▲康青龍外送Uber Eats指定品項「買一送一」。（圖／翻攝自康青龍FB）
📌功夫茶：Uber Eats指定品項「買一送一」
功夫茶即日起至3月26日，免出門在外送平台Uber Eats上，點得到青梅果釀、重焙鐵觀音奶、芭樂輕檸「買一送一」限定優惠。

▲功夫茶4/1～4/5連5天，也有兒童專屬「手搖飲買1送1」優惠（圖／功夫茶提供）
▲功夫茶Uber Eats指定品項「買一送一」，免出門就能喝優惠。（圖／功夫茶提供）
📌日出茶太：Uber Eats指定品項「買一送一」
日出茶太於外送平台Uber Eats上，即日起至3月26日，爽喝鮮柚翡翠綠、紫玫瑰荔枝凍飲「買一送一」。

▲六角國際「Chatime日出茶太」6月5日至6月8日限4天，推出太極厚茶拿鐵「買一送一」優惠，並將所得全數捐贈、關懷自閉兒；星巴克夏日數位體驗「買一送一」優惠剩7天。（圖／六角國際提供）
▲六角國際「Chatime日出茶太」Uber Eats指定品項「買一送一」。（圖／六角國際提供）

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