3月星巴克買一送一！五桐號、大苑子、可不可9大手搖買一送一優惠

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2024星巴克「買一送一」數位體驗優惠，即日起至4月1日，星巴克歡慶26週年推出「咖啡旅程尋寶之旅」數位體驗，完成遊戲就能抽獎獲得「買一送一」、「第二杯半價」，同一用戶只要分別使用LINE、Facebook、Google帳號登入，每天最多能抽獎3次。兌換期間為獲券日後2天，最後兌換至4月3日。
提醒大家，由門市活動QR Code、星巴克網站活動公告、星巴克APP、星巴克咖啡同好會頁面及星巴克LINE帳號選單進入活動；每人每次至多買2送2，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準；不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；部分門市不適用。
📌五桐號：Uber Eats指定奶茶「買一送一」
五桐號奶茶優惠必喝！即日起至3月19日，五桐號在外送平台Uber Eats上，推出限定五桐奶霜、濃煮奶茶「買一送一」優惠！奶茶控不能錯過的「五桐奶霜」，把100％鮮乳打發成特製奶霜後再搭配人氣五桐茶，融合焙火香氣的綿密奶霜，忍不住一口接一口；偏好較有茶感的奶茶，記得要點「濃煮奶茶」，在奶味裡散發頂級錫蘭茶香，是滋味不苦澀的大人系口味。
📌大苑子：Uber Eats指定品項「買一送一」
手搖飲料大苑子即日起至3月26日，在外送平台Uber Eats上，推出蔓越莓冰醋、百年仙草干茶「買一送一」專屬優惠。
📌可不可熟成紅茶：Uber Eats指定品項「買一送一」
可不可熟成紅茶即日起至3月26日，在外送平台Uber Eats上推出「橘果熟成、草莓歐可」，2款手搖飲料大杯「買一送一」；而且UberOne會員還加碼，單筆滿299元享85折（單筆最高折抵50元）。
提醒大家，每日限量，優惠組數售完為止；品項未有「綠色字樣」表示優惠已兌換完畢；每訂單最多買3送3；商品金額為中杯價格，需另加價升級大杯享優惠活動；請以2的倍數訂購，並留意下單金額為「折扣後金額」才有優惠；加料需額外加價，購買不包含於優惠中。
📌珍煮丹：Uber Eats指定品項「買一送一」
珍煮丹手搖飲料即日起至3月26日，於外送平台Uber Eats上，限定推出復刻紅茶、琥珀烏龍拿鐵「買一送一」專屬優惠。
📌萬波島嶼紅茶：Uber Eats指定春橙系列「買一送一」
萬波島嶼紅茶回歸熱賣春橙系列，即日起至3月26日，在外送平台Uber Eats上，獨家推出春橙翡翠、春橙烏龍「買一送一」優惠，限量發送。
📌康青龍：Uber Eats指定品項「買一送一」
康青龍也來送優惠，即日起至3月26日，獨家在外送平台Uber Eats上大推「買一送一」！指定品項包括粉紅佳人、清檸綠茶、御香烏龍綠茶、御香烏龍清茶共4款都能「買一送一」；而且UberOne會員用戶消費滿350元「再享85折」優惠。
📌功夫茶：Uber Eats指定品項「買一送一」
功夫茶即日起至3月26日，免出門在外送平台Uber Eats上，點得到青梅果釀、重焙鐵觀音奶、芭樂輕檸「買一送一」限定優惠。
📌日出茶太：Uber Eats指定品項「買一送一」
日出茶太於外送平台Uber Eats上，即日起至3月26日，爽喝鮮柚翡翠綠、紫玫瑰荔枝凍飲「買一送一」。