壽司郎開賣醬油糰子！聯名大苑子「莓好時光霜淇淋」 軟殼蟹回歸
連鎖迴轉壽司「台灣壽司郎」，沒在怕「被壽司耽誤的甜點店」名號，認認真真又推出厲害甜點了！今（13）日起開賣「春日好時光」全新菜色，竟然幫大家一次準備特濃抹茶冰淇淋、日式拔絲地瓜、醬油糰子及黃豆粉蕨餅，開吃「春日綜合菓子」；還聯名鮮果手搖飲料大苑子開賣「莓好時光霜淇淋」，吃得到香水草莓的酸甜滋味。饕客當然要鎖定辣醬軟殼蟹、信玄味噌拉麵、鮭魚萩餅等夯品回歸。
記者蕭涵云/綜合報導
台灣壽司郎即日起至3月3日，連續19天推出全新春季新菜，讓人眼睛一亮的是豪華甜點陣容！不枉費「被壽司耽誤的甜點店」名號，把日本和菓子也端上迴轉台，京都宇治的特濃抹茶冰淇淋，搭配日式拔絲地瓜、醬油糰子、黃豆粉蕨餅，4款日式「春日綜合菓子」一次到位。
而被《NOWnews今日新聞》先破哏的大苑子全新聯名也正式曝光，台灣壽司郎找來鮮果手搖飲料「大苑子」，打造春日限定口味「莓好時光霜淇淋」，堅守「當季新鮮」信念的大苑子，選用台灣在地生產的香水草莓，馥郁香氣馥郁、甜中帶酸。
過去在大苑子只能喝到「莓好時光」幸福飲品，現在到壽司郎還能吃到「莓好時光霜淇淋」。台灣壽司郎還透露，這場創新聯名的契機可是從2022年底就開始，歷時一年多的溝通與嘗試，總算成功開花，在2024年春季推出。
大苑子並為壽司郎提供獨家優惠，於活動期間內到全台壽司郎店內享用壽司郎x大苑子「莓好時光霜淇淋」，即可獲得壽司郎獨家優惠活動碼小卡，掃描QR Code贈送「大苑子著時優惠券」，可享大苑子折價及指定飲品優惠價等好康，數量有限送完為止。
饕客們也別著急，春季同時也開吃厚切中腹、野菜天婦羅、炭燒鰆魚、醃漬鯛魚海苔包、海膽貝柱、長崎縣產炭燒羽鰹等豐富菜色，當然必須鎖定辣醬軟殼蟹、信玄味噌拉麵、鮭魚萩餅等夯品回歸，把握時間吃起來。
藏壽司則於3月19日開賣「春食花宴」，銅板價40元爽吃「香檸漬鮭魚、醃漬大生鮮蝦」新品；還有老饕才懂吃的「辣蘿蔔泥白子軍艦」，80元幫補豐富蛋白質，清爽又解膩。