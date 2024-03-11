獨／壽司郎聯名大苑子！開賣莓好時光霜淇淋 搶當甜點店賣和菓子
被壽司耽誤的甜點店「台灣壽司郎」不藏了，全新一波「春日好食光」新菜單裡，竟然聯名鮮果手搖飲料「大苑子」，開賣「大苑子莓好時光霜淇淋」，還有「草莓牛奶綜合霜淇淋」，更推出「春日綜合和菓子」，完全打算秒殺甜點控！爭鮮PLUS也悄悄推出星馬新品，「恐龍可可聖代」好療癒。
記者蕭涵云/綜合報導
📌壽司郎聯名大苑子開賣「莓好時光霜淇淋」！和菓子也上桌
台灣壽司郎真的有心要開甜點店，竟然聯名鮮果專家大苑子！水果控必關注的「大苑子草莓」系列產品，每年限期回歸都爆賣，大苑子嚴選果肉多汁、香甜飽滿的草莓打造「莓好時光」，騙不了人的新鮮度，更是草莓控的最愛。
壽司郎官方粉專FB預告了3月13日最新一波「春日好食光」新菜單，除了持續供應海膽海苔包、海膽貝柱，還回歸辣醬軟殼蟹、信玄味噌拉麵等美味，讓不少粉絲相當期待。
沒想到期間限定新品裡，低調藏有厲害甜點！不只即將推出「草莓牛奶綜合霜淇淋」，壽司郎竟然要開賣「大苑子莓好時光霜淇淋」！還把「春日綜合和菓子」端上桌，沒有要放過甜點控。
📌爭鮮PLUS：星馬樂食「恐龍可可聖代」
春天新菜齊發，爭鮮PLUS開賣「星馬樂食」春季限量新品，民眾不只可大啖香辣軟殼蟹、秘醬赤蝦、大馬醬香洋蔥鮭、星洲打拋松阪豬、海南手撕雞，還有「恐龍可可聖代」作為飯後甜點，療癒開動了。