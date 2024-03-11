全家福袋下架不賣了！「堅持不降價原因」曝　內行認同：很正常

獨／壽司郎聯名大苑子！開賣莓好時光霜淇淋　搶當甜點店賣和菓子

▲被壽司耽誤的甜點店「台灣壽司郎」，全新「春日好食光」新菜單，竟然聯名鮮果手搖飲料「大苑子」，開賣「大苑子莓好時光霜淇淋」，還有草莓牛奶綜合霜淇淋及春日綜合和菓子。（圖／翻攝自大苑子FB）
▲被壽司耽誤的甜點店「台灣壽司郎」，全新「春日好食光」新菜單，竟然聯名鮮果手搖飲料「大苑子」，開賣「大苑子莓好時光霜淇淋」，還有草莓牛奶綜合霜淇淋及春日綜合和菓子。（圖／翻攝自大苑子FB）

記者蕭涵云/綜合報導

被壽司耽誤的甜點店「台灣壽司郎」不藏了，全新一波「春日好食光」新菜單裡，竟然聯名鮮果手搖飲料「大苑子」，開賣「大苑子莓好時光霜淇淋」，還有「草莓牛奶綜合霜淇淋」，更推出「春日綜合和菓子」，完全打算秒殺甜點控！爭鮮PLUS也悄悄推出星馬新品，「恐龍可可聖代」好療癒。

我是廣告 請繼續往下閱讀
📌壽司郎聯名大苑子開賣「莓好時光霜淇淋」！和菓子也上桌
台灣壽司郎真的有心要開甜點店，竟然聯名鮮果專家大苑子！水果控必關注的「大苑子草莓」系列產品，每年限期回歸都爆賣，大苑子嚴選果肉多汁、香甜飽滿的草莓打造「莓好時光」，騙不了人的新鮮度，更是草莓控的最愛。

▲大苑子草莓季都受到矚目，莓好時光手搖飲料、草莓鮮乳霜淇淋圈粉無數。（圖／大苑子提供）
▲大苑子草莓季都受到矚目，莓好時光手搖飲料、草莓鮮乳霜淇淋圈粉無數。（圖／大苑子提供）
壽司郎官方粉專FB預告了3月13日最新一波「春日好食光」新菜單，除了持續供應海膽海苔包、海膽貝柱，還回歸辣醬軟殼蟹、信玄味噌拉麵等美味，讓不少粉絲相當期待。

▲台灣壽司郎「春日好食光」期間限定3月13日起開賣。（圖／翻攝自壽司郎FB）
▲台灣壽司郎「春日好食光」期間限定菜單，3月13日起開賣。（圖／翻攝自壽司郎FB）
沒想到期間限定新品裡，低調藏有厲害甜點！不只即將推出「草莓牛奶綜合霜淇淋」，壽司郎竟然要開賣「大苑子莓好時光霜淇淋」！還把「春日綜合和菓子」端上桌，沒有要放過甜點控。

▲爭鮮PLUS星馬樂食新菜，甜點控鎖定「恐龍可可聖代」。（圖／翻攝自爭鮮FB）
▲爭鮮PLUS星馬樂食新菜，甜點控鎖定「恐龍可可聖代」。（圖／翻攝自爭鮮FB）
📌爭鮮PLUS：星馬樂食「恐龍可可聖代」
春天新菜齊發，爭鮮PLUS開賣「星馬樂食」春季限量新品，民眾不只可大啖香辣軟殼蟹、秘醬赤蝦、大馬醬香洋蔥鮭、星洲打拋松阪豬、海南手撕雞，還有「恐龍可可聖代」作為飯後甜點，療癒開動了。


壽司郎情人節X雷神巧克力「冰霸棒」開賣！2023十大人氣甜點一覽

壽司郎Gawr Gura冷水瓶今開搶！一次捕獲兩隻鯊鯊：隱藏SSR簽名款

壽司郎免費送日本帆立貝！星鰻下殺30元　Gura閃卡滿額贈今開搶

壽司郎Gawr Gura聯名紅到日本！鯊鯊立牌「網路炒價飆到12000」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞