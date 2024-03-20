必勝客又在調皮！新品「卡哇邦嘎披薩」員工傻眼：公司真的過分了

茶之魔手3月24日台北開幕！「全品項買5送1」慶城街1號商場試營運

▲手搖飲南霸天「茶之魔手」證實台北首間門市將在3月24日上午9點，於「慶城街1號」商場試營運，由總部直營創立的PLUS示範店，祭出「全品項買5送1」優惠活動。（圖／記者蕭涵云攝）
▲手搖飲南霸天「茶之魔手」證實台北首間門市將在3月24日上午9點，於「慶城街1號」商場試營運，由總部直營創立的PLUS示範店，祭出「全品項買5送1」優惠活動。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

手搖飲料控們嗨翻天！手搖飲南霸天「茶之魔手」日前傳出將在台北開分店，今證實台北首間門市將在3月24日於「慶城街1號」商場試營運，而且是由總部直營創立的PLUS示範店，使用王創辦人獨家研發萃取科技的原茶，以平板操控自動精準出茶，還將祭出「全品項買5送1」優惠活動，記下開幕時間、地點，準備手刀朝聖啦。

我是廣告 請繼續往下閱讀
由台南發跡的台灣手搖飲南霸天「茶之魔手」，全台擁有近 500 間門市，光是發源地台南，就有高達200 間以上的門市。「茶之魔手」主打「台灣茗茶系列」招牌飲品，選用與南投縣名間鄉在地茶農契作生產的「純正台灣茶」，並透過與產地茶農契作及統一田間施作管理，維持茶葉品質與穩定產量。

▲茶的魔手全新推出「青梅波波」、「檸檬多酚系列」。（圖／茶的魔手提供）
▲茶之魔手受封「台灣手搖飲南霸天」稱號。（圖／茶之魔手提供）
「茶之魔手」供應平價實惠的手搖飲價格，深受消費者喜愛，董事長王賢明曾於受訪時坦言「以純茶來說，超過25元很不合理，茶飲利潤其實已經可以算暴利了。」爽快敢言又說到做到，成功在疫情前持續凍漲7年，蔚為佳話。而且「茶之魔手」可說是從土地、茶種、種植、 採摘、製茶、包裝、運送到茶飲製程一條龍包辦，靠自家嚴密流程管控、嚴格程序把關，喝得到茶葉「最樸實的精萃」。

▲「茶之魔手」貼出門市施工照片，宣布「這不就來了嗎～茶之魔手 台北慶城店coming soon」。（圖／翻攝自茶之魔手IG）
▲「茶之魔手」貼出門市施工照片，宣布「這不就來了嗎～茶之魔手 台北慶城店coming soon」。（圖／翻攝自茶之魔手IG）
如今，每每望茶興嘆的台北民眾，總算迎接「茶之魔手」正式北上，台北首間門市將於3月24日本週日上午9點正式對外試營運，地點就在臨近捷運南京復興站的「慶城街1號」複合商場。而且該門市是由總部直營創立的「PLUS示範店」，所使用的原茶，皆是採用王創辦人獨家研發的萃取科技，並使用平板操控自動精準出茶，讓北部粉絲能親自一嚐清新純粹、回甘順喉的茶湯，不用再跑南部。台北慶城店歡慶開幕還將祭出「全品項買5送1」優惠活動。


「茶之魔手」台北慶城店
■開幕日期：2024年3月24日(日) 09:00
■ 門市地點：茶之魔手－台北慶城店（PLUS 示範店）／台北市松山區慶城街 1 號 1 樓（捷運南京復興站7號出口）

▲「茶之魔手」預告3月24日上午9點，台北首間門市正式開幕試營運。（圖／翻攝自茶之魔手FB）
▲「茶之魔手」預告3月24日上午9點，台北首間門市正式開幕試營運。（圖／翻攝自茶之魔手FB）

手搖「茶の魔手」重回台北！門市位置公開　4年前北漂失敗原因曝

CoCo珍珠奶茶買一送一！7-11可不可珍珠歐蕾55元　星巴克也買1送1

星巴克、珍煮丹、大苑子「買一送一」10手搖優惠！迷客夏外送85折

獨／必勝客「草仔粿披薩」吃烏龜是真的！業者證實：下周開賣

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞