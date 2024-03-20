茶之魔手3月24日台北開幕！「全品項買5送1」慶城街1號商場試營運
手搖飲料控們嗨翻天！手搖飲南霸天「茶之魔手」日前傳出將在台北開分店，今證實台北首間門市將在3月24日於「慶城街1號」商場試營運，而且是由總部直營創立的PLUS示範店，使用王創辦人獨家研發萃取科技的原茶，以平板操控自動精準出茶，還將祭出「全品項買5送1」優惠活動，記下開幕時間、地點，準備手刀朝聖啦。
記者蕭涵云/綜合報導
由台南發跡的台灣手搖飲南霸天「茶之魔手」，全台擁有近 500 間門市，光是發源地台南，就有高達200 間以上的門市。「茶之魔手」主打「台灣茗茶系列」招牌飲品，選用與南投縣名間鄉在地茶農契作生產的「純正台灣茶」，並透過與產地茶農契作及統一田間施作管理，維持茶葉品質與穩定產量。
「茶之魔手」供應平價實惠的手搖飲價格，深受消費者喜愛，董事長王賢明曾於受訪時坦言「以純茶來說，超過25元很不合理，茶飲利潤其實已經可以算暴利了。」爽快敢言又說到做到，成功在疫情前持續凍漲7年，蔚為佳話。而且「茶之魔手」可說是從土地、茶種、種植、 採摘、製茶、包裝、運送到茶飲製程一條龍包辦，靠自家嚴密流程管控、嚴格程序把關，喝得到茶葉「最樸實的精萃」。
如今，每每望茶興嘆的台北民眾，總算迎接「茶之魔手」正式北上，台北首間門市將於3月24日本週日上午9點正式對外試營運，地點就在臨近捷運南京復興站的「慶城街1號」複合商場。而且該門市是由總部直營創立的「PLUS示範店」，所使用的原茶，皆是採用王創辦人獨家研發的萃取科技，並使用平板操控自動精準出茶，讓北部粉絲能親自一嚐清新純粹、回甘順喉的茶湯，不用再跑南部。台北慶城店歡慶開幕還將祭出「全品項買5送1」優惠活動。
「茶之魔手」台北慶城店
■開幕日期：2024年3月24日(日) 09:00
■ 門市地點：茶之魔手－台北慶城店（PLUS 示範店）／台北市松山區慶城街 1 號 1 樓（捷運南京復興站7號出口）