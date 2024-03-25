茶の魔手「第二杯半價」今起喝7天！7種口味任選 星巴克買一送一
手搖飲南霸天「茶の魔手」（粉絲又稱茶之魔手、茶的魔手、茶魔），正式插旗台北慶城街1號，今（25）日起，全台門市都推出得獎新品「柚香柚甜第二杯半價」優惠爽喝7天，還有7種純茶口味可任選。柚香柚甜系列大杯原價60元，第二杯半價折扣下來，相當於每杯只要45元，現省30元一杯飲料錢。
記者蕭涵云/綜合報導
正式在台北開幕引爆話題的「茶の魔手」，今起也正式開賣得獎新品「柚香柚甜」系列手搖飲料。茶の魔手選用國產「文旦柚」及「葡萄柚」，手工剝取急速冷凍果肉，以9:1果肉比例調和提升酸香口感，再加入百香果風味露及自選招牌純茶，喝得到酸甜清爽的滋味，更榮獲農糧署112年國產柑橘類手搖飲品競賽「文旦創飲獎」。
今3月25日，茶の魔手柚香柚甜系列正式開賣，還同步推出「第二杯半價」優惠爽喝7天，自選招牌純茶共有原味、紅（伯爵、靛紅）茶、綠茶、青茶、烏龍、普洱共7種口味可以任選，大杯柚香柚甜原價60元，第二杯半價折扣下來，相當於每杯只要45元，現省30元一杯飲料錢。
事實上，發跡於台南的「茶の魔手」，創辦人董事長王賢明擁有500家門市集中在中南部，致力於台灣茶葉垂直整合一條龍產業鏈，提供給民眾平價手搖飲料，而有「手搖飲南霸天」稱號。而且旗下三間製茶廠，更於去年全數榮獲行政院農糧署認證「五星級製茶廠」，實踐用良好茶菁製成好茶的堅持。
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